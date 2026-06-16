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Prognoza meteo azi, 16 iunie 2026. Surprize în prognoza ANM! Unde lovește instabilitatea atmosferică și unde se anunță vreme perfectă

De: Paul Hangerli 16/06/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 16 iunie 2026. Surprize în prognoza ANM! Unde lovește instabilitatea atmosferică și unde se anunță vreme perfectă
Vreme însorită dar și averse locale, sursa-colaj CANCAN.RO
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România va traversa un interval cu vreme în general plăcută și temperaturi apropiate de cele normale pentru mijlocul lunii iunie. Deși majoritatea regiunilor se vor bucura de perioade însorite și valori termice confortabile, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența local, mai ales în zonele montane, în Dobrogea și izolat în restul țării.

Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sud și sud-vest, unde mercurul din termometre va urca până la 30 de grade, în timp ce nopțile vor rămâne răcoroase în depresiunile intramontane din centrul țării.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, în acest interval vremea se va menține apropiată de normalul termic al perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, însă pe parcursul zilei vor apărea înnorări temporare, în special în zonele montane, în Dobrogea și izolat în restul regiunilor. Acestea vor aduce averse de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări trecătoare ale vântului.

Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la valori cuprinse între 6 și 18 grade. În depresiunile din estul Transilvaniei, temperaturile pot scădea spre 3 grade. Izolat, în orele dimineții și ale nopții, se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va fi în general plăcută, cu perioade însorite și temperaturi maxime cuprinse între 25 și 29 de grade. Cerul va fi variabil, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, oferind un confort termic ridicat.

Vremea în sudul și sud-estul țării

Muntenia și sud-estul țării vor avea parte de o vreme agreabilă, cu temperaturi maxime între 26 și 30 de grade. Pe parcursul după-amiezii se pot dezvolta înnorări temporare, iar local sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări de scurtă durată în timpul fenomenelor convective.

Vremea în Oltenia și sud-vest

În Oltenia și zonele sud-vestice ale țării, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Valorile maxime vor atinge 27-30 de grade, iar cerul va fi variabil. Izolat pot apărea ploi de scurtă durată spre seară, însă în majoritatea zonelor vremea va rămâne stabilă.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, temperaturile vor fi apropiate de mediile climatologice ale perioadei, cu maxime între 23 și 28 de grade. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar local sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice, în special în partea de nord a regiunii.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

Transilvania va beneficia de o vreme răcoroasă dimineața și plăcută pe parcursul zilei. Temperaturile maxime vor ajunge la 21-27 de grade, iar cele minime vor coborî frecvent sub 10 grade, mai ales în depresiuni. În zonele montane, după-amiaza și seara vor apărea averse locale, însoțite de tunete și fulgere, precum și intensificări temporare ale vântului.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

Dobrogea va fi una dintre regiunile cu cea mai mare probabilitate de instabilitate atmosferică. Cerul va avea înnorări temporare și local se vor semnala averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între 24 și 28 de grade, iar briza mării va menține o atmosferă plăcută pe litoral.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi apropiată de normalul termic al datei. Temperatura maximă va atinge 27-28 de grade, iar minima nopții se va situa în jurul valorilor de 15-16 grade, posibil ușor mai scăzută în zona preorășenească. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în cursul zilei, când vor exista condiții pentru averse trecătoare și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va avea o maximă de aproximativ 25-26 de grade și o minimă de 10-12 grade, cu vreme plăcută și posibilitatea unor înnorări trecătoare.

Timișoara se va bucura de temperaturi de 28-29 de grade pe timpul zilei și 15-16 grade pe timpul nopții, cu mult soare și șanse reduse de precipitații.

Iași va înregistra maxime de 26-27 de grade și minime de 13-15 grade. După-amiaza pot apărea înnorări și ploi de scurtă durată.

Craiova va avea una dintre cele mai ridicate valori termice din țară, cu temperaturi de 29-30 de grade ziua și 15-17 grade noaptea.

Constanța va beneficia de temperaturi moderate, între 25 și 27 de grade pe timpul zilei și 17-18 grade pe timpul nopții. Sunt posibile averse locale și descărcări electrice.

Brașov va avea o vreme răcoroasă dimineața, cu minime de 8-10 grade și maxime de 23-24 de grade. După-amiaza există posibilitatea apariției unor ploi de scurtă durată.

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