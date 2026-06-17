Prognoza meteo azi, 17 iunie 2026. Zonele care nu scapă de vijelii, grindină mare și descărcări electrice

Prognoza meteo azi, 17 iunie 2026. Meteorologii ANM au vești proaste, în continuare, pentru români: nu scăpăm de ploile torențiale, descărcările electrice, vântul puternic și grindină de mici sau mari dimensiuni. Cu toate acestea, în sudul țării temperaturile vor atinge 31 de grade Celsius.

Vremea de azi în România

Miercuri, vremea va fi instabilă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei. După-amiaza și în prima parte a nopții vor fi înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt care vor atinge 50 sau 70 km/h. Izolat, vor apărea vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii. Cantitățile de apă vor atinge 15-20 de l/mp, iar izolat vor trece de 30 de l/mp.

În restul țării, cerul va fi variabil. Vor fi înnorări și ploi de scurtă durată, cu posibile descărcări electrice în Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei și al Moldovei, în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte.

Maximele zilei de miercuri, 17 iunie, se vor situa între 20 și 31 de grade Celsius, iar minimele vor scădea până la 10 și 18 grade Celsius. În zonele depresionare, termometrele vor indica 8 grade Celsius. În zonele intracarpatice se va forma ceață în a doua parte a nopții.

Vremea de azi pe litoral

Cerul va fi variabil, iar temperaturile vor atinge normalul termic al perioadei. Vor fi prezente înnorări spre sfârșitul nopții, mai ales în nordul litoralului. Vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, mai intens după-amiaza și în timpul ploilor.

Maximele zilei vor fi de 24-25 de grade Celsius, iar minimele de 14 și 17 grade Celsius. Temperatura apei va avea între 16 și 19 grade Celsius.

Mamaia : temperatura maximă – 25 de grade, temperatura minimă 18 grade, temperatura apei 16 grade Celsius.

: temperatura maximă – 25 de grade, temperatura minimă 18 grade, temperatura apei 16 grade Celsius. Costinești : temperatura maximă – 25 de grade, temperatura minimă 17 grade, temperatura apei 16 grade Celsius.

: temperatura maximă – 25 de grade, temperatura minimă 17 grade, temperatura apei 16 grade Celsius. Nepturn : temperatura maximă – 24 de grade, temperatura minimă 17 grade, temperatura apei 16 grade Celsius.

: temperatura maximă – 24 de grade, temperatura minimă 17 grade, temperatura apei 16 grade Celsius. Vama Veche: temperatura maximă – 22 de grade, temperatura minimă 17 grade, temperatura apei 16 grade Celsius.

Vremea de azi la munte

Vremea va fi instabilă în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni. Aici vor apărea înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, vijelii, grindină și vânt care va atinge rafale de 50 și 70 km/h. Cantitățile de apă vor atinge 15-20 l/mp și izolat 30 l/mp. Restul zonelor montane vor avea un cer variabil, cu înnorări și ploi de scurtă durată. Sunt posibile și descărcări electrice, mai ales noaptea.

Stâna de Vale: temperatura maximă – 17 grade, temperatura minimă – 7 grade Celsius.

temperatura maximă – 17 grade, temperatura minimă – 7 grade Celsius. Sinaia cota 1.500: temperatura maximă – 18 grade, temperatura minimă – 8 grade Celsius.

temperatura maximă – 18 grade, temperatura minimă – 8 grade Celsius. Păltiniș: temperatura maximă – 17 grade, temperatura minimă – 8 grade Celsius.

temperatura maximă – 17 grade, temperatura minimă – 8 grade Celsius. Ceahlău Toaca: temperatura maximă – 11 grade, temperatura minimă – 5 grade Celsius.

Vremea de azi în București

După o noapte cu minime de 14-16 grade Celsius, Capitala va înregistra 31 de grade Celsius în termometre. Ziua de miercuri va fi una extrem de caldă, cu cer variabil. Vor fi înnorări, posibile ploi de scurtă durată și vânt slab spre moderat. Temperaturile minime vor scădea până la 16 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca : temperatura maximă – 21 de grade, temperatura minimă – 12 grade Celsius. Vântul va sufla cu 13 de km/h.

: temperatura maximă – 21 de grade, temperatura minimă – 12 grade Celsius. Vântul va sufla cu 13 de km/h. Timișoara : temperatura maximă – 28 de grade, temperatura minimă – 15 grade Celsius. Vântul va sufla cu 20 de km/h.

: temperatura maximă – 28 de grade, temperatura minimă – 15 grade Celsius. Vântul va sufla cu 20 de km/h. Iași : temperatura maximă – 24 de grade, temperatura minimă – 13 grade Celsius. Vântul va sufla cu 27 de km/h.

: temperatura maximă – 24 de grade, temperatura minimă – 13 grade Celsius. Vântul va sufla cu 27 de km/h. Craiova : temperatura maximă – 28 de grade, temperatura minimă – 14 grade Celsius. Vântul va sufla cu 9 de km/h.

: temperatura maximă – 28 de grade, temperatura minimă – 14 grade Celsius. Vântul va sufla cu 9 de km/h. Constanța : temperatura maximă – 24 de grade, temperatura minimă – 18 grade Celsius. Vântul va sufla cu 18 de km/h.

: temperatura maximă – 24 de grade, temperatura minimă – 18 grade Celsius. Vântul va sufla cu 18 de km/h. Brașov: temperatura maximă – 20 de grade, temperatura minimă – 9 grade Celsius. Vântul va sufla cu 9 de km/h, potrivit vremearomania.com.

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