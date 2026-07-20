Prognoza meteo azi, 20 iulie 2026. Vin din nou furtuni și grindină după caniculă! Rafalele de vânt vor atinge 80 km/h

După o noapte tropicală, cu temperaturi și de 21 de grade Celsius, ziua de luni va fi caniculară. Temperatura din termometre va atinge, din nou, 33-35 de grade Celsius, potrivit meteorologilor ANM. Află mai multe detalii!

Vremea de azi în România

Vremea va fi instabilă. În regiunile vestice, sudice și sud-estice va fi foarte cald. Meteorologii ANM anunță o zi caniculară în sudul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei. Disconfortul termic va fi ridicat și indicele de temperatură-umezeală va trece de 80 de unități.

Vom avea momente cu instabilitate atmosferică în Moldova, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, precum și în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali. Aici vor fi averse torențiale cu descărcări electrice, vânt puternic și vijelii, cu rafale de 50 și chiar 70 km/h. În unele zone, rafalele vor trece de 80 km/h și va cădea grindină de 1 sau 4 cm.

Cantitățile de apă acumulate vor atinge 20 și 30 l/mp, iar în unele locuri și 40 sau 50 l/mp. Probabilitatea de aversiuni este mare în Oltenia și în Transilvania. Maximele zilei de luni vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Minimele vor coborî până la 9 grade în Transilvania și 19 sau 22 de grade Celsius în Câmpia Română și Dobrogea. Ceața se va forma izolat, dimineața și noaptea.

Vremea de azi pe litoral

Ziua va fi frumoasă, cu temperaturi normale pentru această perioadă. Cerul va fi înnorat temporar, mai ales seara și în primele ore ale zilei. Vor fi averse, descărcări electrice și rafale de vânt de 40-50 km/h. Maximele zilei se vor situa între 27 și 29 de grade Celsius, iar minimele între 21 și 23 de grade Celsius. Apa mării va avea 20-23 de grade Celsius.

Vremea de azi la munte

După-amiaza și seara vor apărea înnorări accentuate, averse și descărcări electrice, vijelii și rafale de vânt cu viteze de 70 și 80 km/h. Zonele vizate de intemperii sunt Carpații Meridionali și Carpații Orientali, precum și arii restrânse în restul zonei montane. Ploile vor fi și torențiale, iar cantitățile de apă acumulate vor atinge 15-20 l/mp și izolat 30-40 l/mp. Va cădea grindină de dimensiuni mici și medii, iar temperaturile vor scădea.

Vremea de azi în București

Vremea va fi călduroasă în prima parte a zilei de luni, apoi devine caniculară. Disconfortul termic rămâne ridicat, cerul va fi variabil și după-amiaza vor fi înnorări accentuate. În Capitală vor fi averse însoțite de descărcări electrice, precum și rafale de vânt de 50 sau 70 km/h. Temperatura maximă va urca până la 35 de grade Celsius și minima va coborî până la 17-19 grade.

Vremea de azi în marile orașe

Cluj-Napoca: maxima zilei va fi de 28 de grade, iar minima va coborî la 15 grade Celsius. Vântul va sufla cu 21 de km/h.

Timișoara: luni vor fi 33 de grade pe timpul zilei și 17 grade Celsius pe timpul nopții. Vântul va adia cu 28 de km/h.

Iași: maxima zilei 29 de grade Celsius, minima 18 grade. Vântul va sufla cu 27 km/h.

Craiova: termometrele vor arăta 36 de grade pe timp de zi, iar pe timp de noapte 19 grade Celsius. Vântul va bate cu 29 de km/h, potrivit vremearomania.com.

Constanța: maxima va urca în termometre până la 28 de grade, iar minima va coborî până la 22 de grade Celsius. Vântul va fi mai intens, cu rafale de 30 km/h.

Brașov: maxima zilei urcă la 25 de grade Celsius, în timp ce minima va fi de 14 grade Celsius. Vântul va adia cu 11 km/h.

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