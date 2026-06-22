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Prognoza meteo azi, 22 iunie 2026. Val de căldură în sudul țării. Disconfortul termic devine tot mai greu de suportat dar în alte zone apar vijeliile

De: Paul Hangerli 22/06/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 22 iunie 2026. Val de căldură în sudul țării. Disconfortul termic devine tot mai greu de suportat dar în alte zone apar vijeliile
Prognoza meteo azi, 22 iunie 2026, sursa-colaj CANCAN.RO
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Ziua de 22 iunie aduce vreme de vară autentică în întreaga țară, cu temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat în vest, sud-vest și sud. În timp ce multe regiuni se vor bucura de soare și căldură, instabilitatea atmosferică va deveni tot mai prezentă în zonele montane, în Banat, Crișana, nordul Moldovei și local în Transilvania. Cele mai ridicate temperaturi, de până la 34 de grade, se vor înregistra în vestul și sud-vestul țării, în timp ce litoralul va rămâne cea mai confortabilă destinație din punct de vedere termic.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, România va traversa un interval caracterizat de vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării. Disconfortul termic va fi ridicat în special în regiunile vestice și sud-vestice, unde indicele temperatură-umezeală va atinge pe alocuri pragul critic.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara instabilitatea atmosferică se va accentua în anumite regiuni, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, căderi de grindină.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 34 de grade Celsius, iar minimele nopții vor coborî între 10 și 21 de grade.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va fi călduroasă, cu temperaturi ce vor urca frecvent la 31-34 de grade. După-amiaza și seara, norii se vor înmulți treptat, iar în Banat și Crișana sunt așteptate perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt de până la 50-60 km/h. Izolat, fenomenele pot fi însoțite de grindină.

Vremea în sudul și sud-estul țării

Muntenia și sud-estul țării vor avea parte de o zi predominant însorită și călduroasă. Temperaturile maxime vor ajunge la 31-33 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat pe timpul după-amiezii. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare spre seară, însă probabilitatea de precipitații va fi redusă.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia se va afla printre regiunile cele mai afectate de căldură. Temperaturile vor atinge 32-34 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși local pragul critic de confort. În sud-vestul regiunii și în zona subcarpatică sunt posibile furtuni de vară, cu averse torențiale și descărcări electrice în a doua parte a zilei.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea va fi în general frumoasă și caldă, cu maxime cuprinse între 28 și 32 de grade. Totuși, în nordul regiunii, spre seară și noaptea, vor apărea perioade de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, tunete și fulgere, iar cantitățile de apă pot depăși local 25-30 l/mp.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

Transilvania va avea o vreme plăcută în prima parte a zilei, cu temperaturi între 27 și 31 de grade. După-amiaza, în zonele montane și submontane, în special în Carpații Occidentali și Meridionali, se vor dezvolta nori convectivi care vor aduce averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. La munte, cantitățile de apă pot depăși 40 l/mp.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

Dobrogea și litoralul se vor bucura de o vreme în general stabilă. Temperaturile vor fi mai temperate decât în restul țării, cu maxime între 26 și 29 de grade și minime de până la 21 de grade pe litoral. Briza mării va menține o atmosferă plăcută, iar șansele de precipitații vor fi reduse.

Vremea în Capitală

În București, vremea va rămâne călduroasă, cu un disconfort termic ridicat în orele după-amiezii. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare spre seară. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 31-32 de grade, iar minima nopții se va situa între 16 și 19 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va avea o maximă de 29-30 de grade și o minimă de 14-16 grade. Spre seară sunt posibile averse și descărcări electrice.

Timișoara va înregistra una dintre cele mai ridicate temperaturi din țară, cu maxime de 33-34 de grade și minime de 18-20 de grade. După-amiaza și seara sunt așteptate furtuni de vară.

Iași va avea temperaturi de 30-31 de grade pe timpul zilei și 16-18 grade pe timpul nopții. Spre finalul intervalului sunt posibile ploi în zona de nord a Moldovei.

Craiova va fi printre cele mai călduroase orașe, cu maxime de 33-34 de grade și minime de 17-19 grade. Disconfortul termic va fi accentuat.

Constanța va beneficia de temperaturi mai blânde, cu maxime de 27-28 de grade și minime de 20-21 de grade. Vremea va fi plăcută și predominant însorită.

Brașov va avea temperaturi cuprinse între 27 și 28 de grade ziua și 11-13 grade noaptea. După-amiaza sunt posibile averse în zonele montane din apropiere.

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