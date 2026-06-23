Prognoza meteo azi, 23 iunie 2026. Bucureștiul ajunge la 33 de grade, dar furtunile își fac apariția spre seară

România va avea parte de o nouă zi călduroasă, cu temperaturi ridicate în majoritatea regiunilor și cu disconfort termic accentuat în special în vestul și sudul țării. După-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică va aduce ploi, furtuni și fenomene specifice sezonului cald în numeroase zone, în special în regiunile montane, centrale și nordice. Pe litoral, vremea va rămâne mai plăcută datorită influenței mării, în timp ce în Capitală și în sudul țării căldura va continua să domine peisajul meteorologic.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, vremea se va menține călduroasă în cea mai mare parte a țării pe parcursul următoarelor 24 de ore. În regiunile vestice și sud-vestice, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase zone. Vor apărea averse, descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului și, izolat, căderi de grindină.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 33 de grade Celsius, iar minimele nocturne între 12 și 21 de grade.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și nordul Transilvaniei, vremea va fi predominant caldă, cu temperaturi care vor ajunge frecvent la 30-33 de grade. După-amiaza și seara, dezvoltările noroase vor favoriza apariția averselor și a descărcărilor electrice. Pe alocuri, ploile vor avea caracter torențial și vor putea fi însoțite de rafale de vânt și grindină de mici dimensiuni.

Vremea în sudul și sud-estul țării

În Muntenia și sud-estul țării se va resimți din nou căldura specifică începutului de vară. Temperaturile maxime vor urca până la 32-33 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat în orele amiezii. Cerul va fi variabil, însă spre seară vor apărea înnorări temporare și vor crește șansele pentru averse și descărcări electrice.

Vremea în Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia și Banatul se vor afla printre cele mai calde regiuni ale țării. Valorile termice vor ajunge la 32-33 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși local pragul critic. După-amiaza și spre seară sunt așteptate perioade cu ploi de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări ale vântului, existând și posibilitatea apariției unor vijelii izolate.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea va fi în general călduroasă, cu maxime cuprinse între 29 și 33 de grade. În partea de nord a regiunii, precum și în zonele deluroase, instabilitatea atmosferică va deveni mai accentuată în a doua parte a zilei. Sunt posibile averse torențiale și descărcări electrice, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 25 de litri pe metrul pătrat.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în regiunile montane, temperaturile vor fi ceva mai moderate, cu maxime între 26 și 31 de grade. După-amiaza și seara se vor semnala averse și furtuni pe arii extinse, în special în zonele de deal și de munte. În depresiunile din estul Carpaților Orientali se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi minime din țară, în jurul valorii de 12 grade.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

În Dobrogea, vremea va rămâne în general frumoasă și călduroasă. Pe litoralul Mării Negre, temperaturile maxime vor fi mai temperate, situându-se între 26 și 28 de grade, în timp ce minimele nopții vor coborî până la 20-21 de grade. Briza marină va contribui la un confort termic mai bun față de restul regiunilor sudice.

Vremea în Capitală

În București, vremea va continua să fie călduroasă, cu un disconfort termic ridicat pe parcursul după-amiezii. Temperatura maximă va ajunge la 32-33 de grade, iar minima nopții se va situa între 18 și 20 de grade. Cerul va fi variabil, însă spre seară probabilitatea apariției averselor și a descărcărilor electrice va crește.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, ziua va fi caldă, cu temperaturi de aproximativ 30-31 de grade, iar noaptea valorile vor coborî spre 15-17 grade. Spre seară sunt posibile ploi și descărcări electrice.

La Timișoara, căldura se va resimți puternic, iar mercurul din termometre va urca până la 32-33 de grade. Minima nopții va fi de 18-19 grade, iar în a doua parte a zilei sunt posibile furtuni locale.

În Iași, temperaturile maxime vor atinge 31-33 de grade, în timp ce minimele se vor situa în jurul valorilor de 17-18 grade. După-amiaza și seara vor exista condiții pentru averse și descărcări electrice.

La Craiova, vremea va fi foarte caldă, cu maxime de 32-33 de grade și minime de 18-19 grade. Disconfortul termic va fi accentuat, mai ales în orele amiezii.

La Constanța, influența Mării Negre va menține temperaturile la valori mai moderate. Maxima zilei va fi de aproximativ 27-28 de grade, iar minima nopții de 20-21 de grade.

În Brașov, temperaturile vor oscila între 27 și 29 de grade pe timpul zilei și între 13 și 15 grade pe timpul nopții. După-amiaza sunt posibile averse și descărcări electrice.

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