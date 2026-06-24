Prognoza meteo azi, 24 iunie 2026. Caniculă și furtuni în aceeași zi. Regiunile din România aflate sub risc de vreme severă

Următoarele 24 de ore aduc o combinație specifică verii: temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat și manifestări de instabilitate atmosferică în numeroase regiuni. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana și Oltenia, unde se vor atinge 33 de grade Celsius, în timp ce zonele montane și depresiunile din estul Transilvaniei vor rămâne cele mai răcoroase. După-amiaza și seara, furtunile de vară vor deveni principalul fenomen meteorologic, cu averse torențiale, descărcări electrice, grindină și rafale puternice de vânt, în special în zonele montane și în regiunile sudice, estice și centrale ale țării.

Vremea în România

România va traversa încă o zi de vară autentică, cu temperaturi ridicate și un grad accentuat de disconfort termic în numeroase regiuni. Cele mai ridicate valori ale indicelui temperatură-umezeală vor fi resimțite în sud-vestul, sudul și sud-estul țării, unde pragul critic de 80 de unități va fi atins sau chiar depășit pe alocuri.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara instabilitatea atmosferică se va accentua, aducând averse torențiale, descărcări electrice și, local, căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 33 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî între 8 și 22 de grade.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și nordul Banatului, vremea va rămâne predominant caldă, cu maxime de 30-33 de grade. După-amiaza vor apărea înnorări temporare și averse locale, însoțite de tunete și fulgere. În Banat și Crișana se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi din țară, de până la 33 de grade, în timp ce nopțile vor fi plăcute, cu minime cuprinse între 15 și 20 de grade.

Sudul și sud-estul țării

Muntenia și sud-estul țării vor resimți din plin efectele căldurii. Disconfortul termic va fi accentuat, iar aerul va deveni apăsător în orele amiezii. Temperaturile maxime vor urca frecvent la 29-32 de grade, iar după-amiaza sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt. Minimele nocturne vor fi cuprinse între 16 și 21 de grade.

Oltenia și sud-vestul României

Oltenia și sud-vestul țării vor avea parte de o vreme foarte caldă, cu temperaturi maxime între 30 și 33 de grade. După-amiaza și spre seară, norii convectivi se vor dezvolta rapid, favorizând averse torențiale, vijelii de scurtă durată și posibil grindină. În timpul nopții, valorile termice vor coborî spre 16-19 grade.

Estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea va fi călduroasă, însă mai puțin excesivă decât în sud și vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade, iar în cursul după-amiezii și serii vor apărea averse și descărcări electrice pe arii relativ extinse. Vântul va avea unele intensificări în timpul fenomenelor convective. Minimele vor varia între 13 și 18 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și zonele montane, temperaturile vor fi mai temperate. Cele mai scăzute maxime din țară se vor înregistra în estul Transilvaniei, unde valorile vor ajunge în jurul a 24 de grade. În restul regiunii, maximele vor oscila între 25 și 29 de grade. După-amiaza și seara, în special în Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și acumulări de apă care local pot depăși 20 l/mp. Minimele nocturne vor coborî până la 8 grade în depresiunile intramontane.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va rămâne caldă, cu maxime de 27-30 de grade și minime ce nu vor coborî sub 20-22 de grade. Briza mării va mai atenua senzația de căldură în timpul zilei, însă spre după-amiază și seară sunt posibile înnorări și averse locale în interiorul regiunii. Temperatura apei mării va rămâne plăcută pentru activitățile estivale.

Vremea în Capitală

Bucureștiul va avea parte de o zi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și un indice temperatură-umezeală care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 30 de grade, iar minima nopții va fi cuprinsă între 16 și 19 grade. După-amiaza și seara sunt așteptate înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și posibil grindină.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, vremea va fi plăcută și relativ stabilă, cu temperaturi maxime de aproximativ 27-28 de grade și minime de 13-15 grade.

La Timișoara, căldura se va resimți mai intens, iar mercurul din termometre va urca până la 32-33 de grade. Noaptea, temperaturile vor coborî spre 18-20 de grade.

La Iași, maximele vor ajunge la 29-30 de grade, iar minimele vor fi în jurul a 16-18 grade. După-amiaza sunt posibile ploi de vară și descărcări electrice.

În orașul Craiova, vremea va fi foarte caldă, cu temperaturi de 31-33 de grade și minime de 17-19 grade, însoțite local de fenomene de instabilitate.

La Constanța, valorile maxime vor atinge 28-30 de grade, iar minimele se vor situa între 21 și 22 de grade, datorită influenței Mării Negre.

În Brașov, temperaturile vor fi mai moderate, cu maxime de 25-27 de grade și minime de 10-13 grade. După-amiaza sunt probabile averse și descărcări electrice.

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