Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 24 mai 2026. Zi însorită în mare parte din România, cu averse și descărcări electrice locale

Prognoza meteo azi, 24 mai 2026. Zi însorită în mare parte din România, cu averse și descărcări electrice locale

De: Paul Hangerli 24/05/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 24 mai 2026. Zi însorită în mare parte din România, cu averse și descărcări electrice locale
Prognoza meteo azi, 24 mai 2026. Sursa foto: colaj Cancan.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În ansamblu, România va avea parte de o zi de sfârșit de mai cu vreme în mare parte frumoasă și temperaturi plăcute, apropiate de cele de început de vară. Vestul și sud-vestul vor înregistra cele mai ridicate valori termice, în timp ce instabilitatea atmosferică va afecta Oltenia și zonele montane. În rest, condițiile meteo vor fi ideale pentru activități în aer liber, cu perioade lungi de soare și temperaturi confortabile.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, în intervalul 24 mai 2026, ora 09:00 – 25 mai 2026, ora 09:00, vremea în România va fi în general plăcută, apropiată de normalul perioadei, cu un aer cald de început de vară în multe regiuni. Vestul și nord-vestul țării vor avea temperaturi mai ridicate decât media ultimei decade a lunii mai, în timp ce în sud și est valorile termice vor fi echilibrate. După-amiază vor fi posibile episoade de instabilitate atmosferică, mai ales în zonele de deal și munte din sud-vest.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În Maramureș, Crișana și mare parte din Banat, vremea va fi caldă și predominant frumoasă. Temperaturile maxime vor fi între 25 și 28 de grade, cu perioade însorite și cer variabil. Spre seară, în sudul Banatului și în zonele montane apropiate, se pot semnala averse și descărcări electrice. Minimele nocturne vor coborî spre 10-14 grade.

Sud și Sud-Est

În Muntenia și sud-estul României, vremea va fi în general stabilă și agreabilă, cu maxime între 24 și 27 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare după-amiaza și posibilitate de ploi scurte izolate în jumătatea vestică a Munteniei, însoțite de tunete. Vântul va avea intensificări temporare, mai ales în estul regiunii.

Oltenia și Sud-Vest

Această zonă va înregistra instabilitate după-amiaza și seara, cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 15-25 l/mp și nu sunt excluse episoade de grindină. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 27 de grade, iar minimele între 11 și 15 grade.

Est și Nord-Est

În Moldova, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei, cu cer variabil și probabilitate redusă de ploaie. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare de până la 40-50 km/h. Maximele vor fi între 21 și 25 de grade, iar minimele între 8 și 13 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

Dimineața va fi răcoroasă, mai ales în depresiunile estice ale Transilvaniei, unde minimele pot coborî până la 4 grade. Ziua temperaturile vor ajunge la 21-24 de grade. În Carpații Meridionali și Occidentali vor fi înnorări temporar accentuate, ploi de scurtă durată, descărcări electrice și grindină.

Dobrogea și zona Mării Negre

Vremea va fi plăcută, cu temperaturi confortabile și cer variabil. Vântul va sufla moderat, temporar mai intens pe litoral. Maximele vor fi de 22-25 de grade, iar minimele între 13 și 16 grade. Marea va avea un aspect relativ liniștit.

Vremea în București

În capitală, vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul climatologic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări trecătoare pe timpul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima zilei va fi de 25-26 de grade, iar minima nopții 12-14 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca se vor înregistra maxime de 24-25 de grade și minime de 10-11 grade.

În Timișoara temperaturile vor urca până la 27-28 de grade, cu minime de 13-14 grade.

În Iași maximele vor fi de 23-24 de grade, iar minimele de 10-12 grade.

La Craiova se vor înregistra 26-27 de grade, cu posibile averse după-amiaza.

În Constanța temperatura va fi de 22-23 de grade, cu briză moderată

La Brașov maximele vor fi de 21-22 de grade, iar dimineața și noaptea mai răcoare.

CITEȘTE ȘI: Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența fenomenul Super El-Nino clima din România

 Cele mai frumoase locuri din România pentru vara 2026. Peisajele care îți taie respirația

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Everestul, din nou fatal: cum au murit doi alpiniști în timpul coborârii de pe vârf
Știri
Everestul, din nou fatal: cum au murit doi alpiniști în timpul coborârii de pe vârf
Mihaela Bilic spune care este cea mai surprinzătoare metodă pentru o imunitate puternică
Știri
Mihaela Bilic spune care este cea mai surprinzătoare metodă pentru o imunitate puternică
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai folosesc aer condiționat”
Mediafax
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai...
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să...
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde...
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
Adevarul
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Nu se va opri în curând”
Mediafax
Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Nu se va opri în curând”
Parteneri
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum...
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
Click.ro
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor...
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii
Digi 24
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul...
ULTIMA ORĂ
Everestul, din nou fatal: cum au murit doi alpiniști în timpul coborârii de pe vârf
Everestul, din nou fatal: cum au murit doi alpiniști în timpul coborârii de pe vârf
Horoscop chinezesc azi, 24 mai 2026. Nativii acestei zodii primesc astăzi vestea că săptămâna viitoare ...
Horoscop chinezesc azi, 24 mai 2026. Nativii acestei zodii primesc astăzi vestea că săptămâna viitoare le poate aranja veniturile pe tot anul dar numai dacă se odihnesc duminică
Mădălina Ghenea, Nicoleta Luciu și Bianca Drăgușanu au sfidat ploaia și au încins atmosfera. Top ...
Mădălina Ghenea, Nicoleta Luciu și Bianca Drăgușanu au sfidat ploaia și au încins atmosfera. Top 30 dive care „și-au făcut talentul” printre stropi
Mihaela Bilic spune care este cea mai surprinzătoare metodă pentru o imunitate puternică
Mihaela Bilic spune care este cea mai surprinzătoare metodă pentru o imunitate puternică
Participarea lui Donald Trump la nunta fiului său este incertă. De ce ezită președintele american ...
Participarea lui Donald Trump la nunta fiului său este incertă. De ce ezită președintele american să meargă la ceremonie
Celebrul cuplu din lumea businessului online a împărtășit cea mai emoționantă veste
Celebrul cuplu din lumea businessului online a împărtășit cea mai emoționantă veste
Vezi toate știrile