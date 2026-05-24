Prognoza meteo azi, 24 mai 2026. Zi însorită în mare parte din România, cu averse și descărcări electrice locale

În ansamblu, România va avea parte de o zi de sfârșit de mai cu vreme în mare parte frumoasă și temperaturi plăcute, apropiate de cele de început de vară. Vestul și sud-vestul vor înregistra cele mai ridicate valori termice, în timp ce instabilitatea atmosferică va afecta Oltenia și zonele montane. În rest, condițiile meteo vor fi ideale pentru activități în aer liber, cu perioade lungi de soare și temperaturi confortabile.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, în intervalul 24 mai 2026, ora 09:00 – 25 mai 2026, ora 09:00, vremea în România va fi în general plăcută, apropiată de normalul perioadei, cu un aer cald de început de vară în multe regiuni. Vestul și nord-vestul țării vor avea temperaturi mai ridicate decât media ultimei decade a lunii mai, în timp ce în sud și est valorile termice vor fi echilibrate. După-amiază vor fi posibile episoade de instabilitate atmosferică, mai ales în zonele de deal și munte din sud-vest.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În Maramureș, Crișana și mare parte din Banat, vremea va fi caldă și predominant frumoasă. Temperaturile maxime vor fi între 25 și 28 de grade, cu perioade însorite și cer variabil. Spre seară, în sudul Banatului și în zonele montane apropiate, se pot semnala averse și descărcări electrice. Minimele nocturne vor coborî spre 10-14 grade.

Sud și Sud-Est

În Muntenia și sud-estul României, vremea va fi în general stabilă și agreabilă, cu maxime între 24 și 27 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare după-amiaza și posibilitate de ploi scurte izolate în jumătatea vestică a Munteniei, însoțite de tunete. Vântul va avea intensificări temporare, mai ales în estul regiunii.

Oltenia și Sud-Vest

Această zonă va înregistra instabilitate după-amiaza și seara, cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 15-25 l/mp și nu sunt excluse episoade de grindină. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 27 de grade, iar minimele între 11 și 15 grade.

Est și Nord-Est

În Moldova, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei, cu cer variabil și probabilitate redusă de ploaie. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare de până la 40-50 km/h. Maximele vor fi între 21 și 25 de grade, iar minimele între 8 și 13 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

Dimineața va fi răcoroasă, mai ales în depresiunile estice ale Transilvaniei, unde minimele pot coborî până la 4 grade. Ziua temperaturile vor ajunge la 21-24 de grade. În Carpații Meridionali și Occidentali vor fi înnorări temporar accentuate, ploi de scurtă durată, descărcări electrice și grindină.

Dobrogea și zona Mării Negre

Vremea va fi plăcută, cu temperaturi confortabile și cer variabil. Vântul va sufla moderat, temporar mai intens pe litoral. Maximele vor fi de 22-25 de grade, iar minimele între 13 și 16 grade. Marea va avea un aspect relativ liniștit.

Vremea în București

În capitală, vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul climatologic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări trecătoare pe timpul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima zilei va fi de 25-26 de grade, iar minima nopții 12-14 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca se vor înregistra maxime de 24-25 de grade și minime de 10-11 grade.

În Timișoara temperaturile vor urca până la 27-28 de grade, cu minime de 13-14 grade.

În Iași maximele vor fi de 23-24 de grade, iar minimele de 10-12 grade.

La Craiova se vor înregistra 26-27 de grade, cu posibile averse după-amiaza.

În Constanța temperatura va fi de 22-23 de grade, cu briză moderată

La Brașov maximele vor fi de 21-22 de grade, iar dimineața și noaptea mai răcoare.

