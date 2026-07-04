Prognoza meteo azi, 4 iulie 2026. Zonele din România în care temperaturile scad, apar vijelii, ploi și grindină

Prognoza meteo completă pentru România de azi, sâmbătă, arată că unele zone nu vor scăpa de ploi, vijelii și grindină. În unele județe, temperaturile vor scădea și cu 10 grade Celsius, potrivit ANM. Află detalii!

Vremea de azi din România

Temperaturile vor scădea ușor, apropiindu-se de normele specifice ale perioadei. În Muntenia vor fi înnorări temporar accentuate pe parcursul zilei, cu averse, descărcări electrice și condiții de grindină. Cantitățile de apă vor atinge 10-15 l/mp și, pe alocuri, 20-30 l/mp.

În rest, cerul va fi variabil, cu fenomene de averse în zonele de munte. Vântul va sufla cu 45-50 km/h și cu rafale mai puternice – de 50 sau 70 km/h – în Maramureș, Transilvania și Moldova, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei.

Temperaturile maxime ale zilei de sâmbătă, 4 iulie, vor fi cuprinse între 22 de grade în Transilvania și 30 de grade Celsius în Oltenia. Minimele vor scădea până la 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral.

Vremea de azi la mare

Cerul va fi noros temporar, în prima parte a zilei. Vor fi averse slabe cantitativ – 10-15 l/mp, posibile descărcări electrice și vânt moderat. Ziua, rafalele vor atinge 45-55 km/h și în deltă vor trece de 60-70 km/h. Maximele zilei se vor încadra între 27 și 29 de grade Celsius și minimele între 17 și 20 de grade Celsius. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 24 și 26 de grade.

Vremea de azi la munte

Cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei în Carpații Meridionali și în Carpații Orientali. Aici vor fi averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor atinge 10-15 l/mp și vor fi condiții de grindină. Vântul va fi intens în timpul zilei, cu rafale de 50 sau 70 km/h.

Stâna de Vale – maxima de 19 grade, minima de 5 grade Celsius

Sinaia cota 1.500 – maxima de 17 grade, minima de 8 grade Celsius

Păltiniș – maxima de 16 grade, minima de 7 grade Celsius

Vremea de azi în București

În Capitală, sâmbătă va fi mai răcoare față de ziua precedentă. Cerul va fi înnorat temporar ziua și vor apărea averse, descărcări electrice și rafale de vânt de 40-50 km/h. Cantitatea de apă acumulată va atinge 5-15 l/mp.

Temperatura maximă a zilei va atinge 25 de grade, iar minima 15-16 grade Celsius. În zona preorășenească, termometrele vor indica 13 grade Celsius. Pe parcursul nopții, cerul va fi variabil și vântul va sufla slab.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: temperatura maximă va atinge 22 de grade, iar ploile vor continua. Minima serii va coborî până la 13 grade Celsius.

Timișoara: Maxima zilei atinge 29 de grade, iar minima 18 grade.

Iași: temperatura maximă atinge 25 de grade Celsius, iar minima scade până la 16 grade.

Constanța: 25 de grade în timpul zilei și 20 de grade noaptea, potrivit vremearomania.com.

Craiova: Maxima zilei de sâmbătă va indica 28 de grade Celsius în termometre, iar minima coboară până la 18 grade.

Brașov: termometrele vor indica 20 de grade ziua și 11 grade noaptea.

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