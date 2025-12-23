Program TV 23 decembrie 2025. Filme de top, în spiritul sărbătorilor de iarnă

Programul TV pentru marți, 23 decembrie 2025. CANCAN.RO a realizat grila completă a zilei, care se anunță una bogată în opțiuni pentru toate preferințele. Posturile au intrat în programul special dedicat Crăciunului și le oferă telespectatorilor filme mult dorite, precum „King Arthur: Legenda Sabiei” sau „Moșul cel gras”, în spiritul Sărbătorilor. Toate detaliile în articol.
Pe parcursul zilei, telespectatorii au la dispoziție atât jurnale de știri și talk-show-uri matinale, cât și producții de prime-time sau competiții internaționale. Grila este concepută astfel încât să răspundă atât celor interesați de informație, cât și celor care caută relaxare, divertisment și spectacol.
PRO TV
07:00 Ştirile Pro Tv
10:30 Vorbeşte lumea
13:00 Ştirile Pro Tv
14:00 Lecţii de viaţă
15:00 La Maruţă
18:00 Batem palma?
19:00 Ştirile Pro Tv
20:30 King Arthur: Legenda sabiei
22:45 Casa conspirativă
00:45 Moşul cel gras
Antena 1
08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani
12:00 Observator
14:00 Poftiţi pe la noi: Poftiti la intrecere
17:00 Observator
18:00 Medicool
19:00 Observator – Sport/Meteo
20:30 Chefi la cuțite
00:00 Observator – Sport/IQ Financiar
Prima TV
07:00 Exclusiv VIP (R)
09:00 Pup-o, mă! (R)
10:15 50/50 (R)
11:03 Teleshopping
13:00 Mircea
16:00 Exclusiv VIP
18:00 Focus 18
19:15 50/50
