Program TV 23 decembrie 2025. Filme de top, în spiritul sărbătorilor de iarnă

Programul TV pentru marți, 23 decembrie 2025. CANCAN.RO a realizat grila completă a zilei, care se anunță una bogată în opțiuni pentru toate preferințele. Posturile au intrat în programul special dedicat Crăciunului și le oferă telespectatorilor filme mult dorite, precum „King Arthur: Legenda Sabiei” sau „Moșul cel gras”, în spiritul Sărbătorilor. Toate detaliile în articol.

Pe parcursul zilei, telespectatorii au la dispoziție atât jurnale de știri și talk-show-uri matinale, cât și producții de prime-time sau competiții internaționale. Grila este concepută astfel încât să răspundă atât celor interesați de informație, cât și celor care caută relaxare, divertisment și spectacol.

PRO TV

07:00 Ştirile Pro Tv

10:30 Vorbeşte lumea

13:00 Ştirile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

18:00 Batem palma?

19:00 Ştirile Pro Tv

20:30 King Arthur: Legenda sabiei

22:45 Casa conspirativă

00:45 Moşul cel gras

Antena 1        

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani

12:00 Observator

14:00 Poftiţi pe la noi: Poftiti la intrecere

17:00 Observator

18:00 Medicool

19:00 Observator – Sport/Meteo

20:30 Chefi la cuțite

00:00 Observator – Sport/IQ Financiar

Prima TV

07:00 Exclusiv VIP (R)

09:00 Pup-o, mă! (R)

10:15 50/50 (R)

11:03 Teleshopping

13:00 Mircea

16:00 Exclusiv VIP

18:00 Focus 18

19:15 50/50

