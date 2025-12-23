Program TV 23 decembrie 2025. Filme de top, în spiritul sărbătorilor de iarnă

Programul TV pentru marți, 23 decembrie 2025. CANCAN.RO a realizat grila completă a zilei, care se anunță una bogată în opțiuni pentru toate preferințele. Posturile au intrat în programul special dedicat Crăciunului și le oferă telespectatorilor filme mult dorite, precum „King Arthur: Legenda Sabiei” sau „Moșul cel gras”, în spiritul Sărbătorilor. Toate detaliile în articol.

Pe parcursul zilei, telespectatorii au la dispoziție atât jurnale de știri și talk-show-uri matinale, cât și producții de prime-time sau competiții internaționale. Grila este concepută astfel încât să răspundă atât celor interesați de informație, cât și celor care caută relaxare, divertisment și spectacol.

Program TV 23 decembrie 2025

PRO TV

07:00 Ştirile Pro Tv

10:30 Vorbeşte lumea

13:00 Ştirile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

18:00 Batem palma?

19:00 Ştirile Pro Tv

20:30 King Arthur: Legenda sabiei

22:45 Casa conspirativă

00:45 Moşul cel gras

Antena 1

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani

12:00 Observator

14:00 Poftiţi pe la noi: Poftiti la intrecere

17:00 Observator

18:00 Medicool

19:00 Observator – Sport/Meteo

20:30 Chefi la cuțite

00:00 Observator – Sport/IQ Financiar

Prima TV

07:00 Exclusiv VIP (R)

09:00 Pup-o, mă! (R)

10:15 50/50 (R)

11:03 Teleshopping

13:00 Mircea

16:00 Exclusiv VIP

18:00 Focus 18

19:15 50/50

