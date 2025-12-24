Acasă » Știri » Program TV 24 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane în Ajunul Crăciunului

Program TV 24 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane în Ajunul Crăciunului

De: David Ioan 24/12/2025 | 08:30
Program TV 24 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane în Ajunul Crăciunului
Program TV 24 decembrie. Sursa foto: Shutterstock

Ajunul Crăciunului nu se trăiește doar lângă brad și cozonaci, ci și în fața televizorului, acolo unde posturile au scos artileria grea pentru seara de 24 decembrie.

Filme care-ți încălzesc sufletul, ediții speciale care-ți aduc zâmbetul pe buze și momente pe care nu vrei să le ratezi. CANCAN.RO îți pune pe tavă programul complet, ca să intri în vibe-ul sărbătorilor fără să cauți ore întregi prin grile.

Program TV 24 decembrie 2025

Program PRO TV

  • 07:00 – Știrile PRO TV
  • 10:30 – Vorbeşte lumea
  • 13:00 – Știrile PRO TV
  • 14:00 – Lecții de viață
  • 15:00 – La Măruță
  • 17:00 – Știrile PRO TV
  • 18:00 – Batem palma?
  • 19:00 – Știrile PRO TV
  • 20:30 – Las Fierbinţi
  • 22:15 – Togo

Program Antena 1

  • 08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani
  • 12:00 – Observator
  • 14:00 – Poftiţi pe la noi: Poftiti la intrecere
  • 17:00 – Observator
  • 18:00 – Medicool
  • 20:30 – Chefi la cuțite
  • 00:00 – Stefan Banica – Concert extraordinar de Craciun (2025)

Program KANAL D

  • 07:00 – Secrete de familie
  • 08:00 – Follow us
  • 10:00 – Casa iubirii
  • 12:00 – Știrile Kanal D
  • 13:00 – În căutarea adevărului
  • 15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
  • 16:30 – Casa iubirii
  • 20:00 – Fata de la fereastră
  • 23:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru – Ediţie specială

Program Prima TV

  • 07:00 – Exclusiv VIP (R)
  • 09:00 – Pup-o, mă! (R)
  • 10:15 – 50/50
  • 11:00 – Teleshopping
  • 13.00 – Pistruiatul 1 – Evadatul
  • 14:00 – Pistruiatul 2 – Ascunzișuri
  • 16:00 – Exclusiv VIP
  • 18:00 – Focus 18
  • 19:15 – 50/50
  • 20:00 – Cronica cârcotaşilor
  • 22:00 – 50/50
  • 22:30 – Concert Marcel Pavel

CITEŞTE ŞI: Iubita lui Tudor Chirilă, apariție rară în finala Vocea României. Puțini și-au dat seama că e chiar ea

Carmen Harra, previziuni despre showbiz în 2026: „Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Programul complet al evenimentelor din Ajunul Crăciunului. Ce concerte sunt pe 24 decembrie 2025
Știri
Programul complet al evenimentelor din Ajunul Crăciunului. Ce concerte sunt pe 24 decembrie 2025
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Știri
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și...
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi plăcea să pună mâna”
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru...
EXCLUSIV Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august, anunță ministrul Rogobete
Digi24
EXCLUSIV Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate...
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
Click.ro
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de...
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate
Digi 24
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele...
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită de stat. Ce spune Secretariatul pentru Culte
Digi24
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită de stat....
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cel mai tare test psihologic de Ajun | Alege unul dintre cei 3 brazi și îți vom spune cine ești, ...
Cel mai tare test psihologic de Ajun | Alege unul dintre cei 3 brazi și îți vom spune cine ești, de fapt
Programul complet al evenimentelor din Ajunul Crăciunului. Ce concerte sunt pe 24 decembrie 2025
Programul complet al evenimentelor din Ajunul Crăciunului. Ce concerte sunt pe 24 decembrie 2025
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Încă o lovitură pentru Prințul Andrew. Ce au decis autoritățile în privința fratelui Regelui Charles
Încă o lovitură pentru Prințul Andrew. Ce au decis autoritățile în privința fratelui Regelui Charles
Lovitură dură pe front! Kievul confirmă pierderea Siverskului
Lovitură dură pe front! Kievul confirmă pierderea Siverskului
Cum faci jumări de porc crocante la exterior și moi la interior pentru masa de Crăciun. Secretul rețetei ...
Cum faci jumări de porc crocante la exterior și moi la interior pentru masa de Crăciun. Secretul rețetei bunicilor de la țară
Vezi toate știrile
×