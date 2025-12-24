Program TV 24 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane în Ajunul Crăciunului

Ajunul Crăciunului nu se trăiește doar lângă brad și cozonaci, ci și în fața televizorului, acolo unde posturile au scos artileria grea pentru seara de 24 decembrie.

Filme care-ți încălzesc sufletul, ediții speciale care-ți aduc zâmbetul pe buze și momente pe care nu vrei să le ratezi. CANCAN.RO îți pune pe tavă programul complet, ca să intri în vibe-ul sărbătorilor fără să cauți ore întregi prin grile.

Program TV 24 decembrie 2025

Program PRO TV

07:00 – Știrile PRO TV

10:30 – Vorbeşte lumea

13:00 – Știrile PRO TV

14:00 – Lecții de viață

15:00 – La Măruță

17:00 – Știrile PRO TV

18:00 – Batem palma?

19:00 – Știrile PRO TV

20:30 – Las Fierbinţi

22:15 – Togo

Program Antena 1

08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani

12:00 – Observator

14:00 – Poftiţi pe la noi: Poftiti la intrecere

17:00 – Observator

18:00 – Medicool

20:30 – Chefi la cuțite

00:00 – Stefan Banica – Concert extraordinar de Craciun (2025)

Program KANAL D

07:00 – Secrete de familie

08:00 – Follow us

10:00 – Casa iubirii

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru

16:30 – Casa iubirii

20:00 – Fata de la fereastră

23:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru – Ediţie specială

Program Prima TV

07:00 – Exclusiv VIP (R)

09:00 – Pup-o, mă! (R)

10:15 – 50/50

11:00 – Teleshopping

13.00 – Pistruiatul 1 – Evadatul

14:00 – Pistruiatul 2 – Ascunzișuri

16:00 – Exclusiv VIP

18:00 – Focus 18

19:15 – 50/50

20:00 – Cronica cârcotaşilor

22:00 – 50/50

22:30 – Concert Marcel Pavel

CITEŞTE ŞI: Iubita lui Tudor Chirilă, apariție rară în finala Vocea României. Puțini și-au dat seama că e chiar ea

Carmen Harra, previziuni despre showbiz în 2026: „Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând”