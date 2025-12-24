Program TV 24 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane în Ajunul Crăciunului

Ajunul Crăciunului nu se trăiește doar lângă brad și cozonaci, ci și în fața televizorului, acolo unde posturile au scos artileria grea pentru seara de 24 decembrie.
Program TV 24 decembrie 2025
Program PRO TV
- 07:00 – Știrile PRO TV
- 10:30 – Vorbeşte lumea
- 13:00 – Știrile PRO TV
- 14:00 – Lecții de viață
- 15:00 – La Măruță
- 17:00 – Știrile PRO TV
- 18:00 – Batem palma?
- 19:00 – Știrile PRO TV
- 20:30 – Las Fierbinţi
- 22:15 – Togo
Program Antena 1
- 08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani
- 12:00 – Observator
- 14:00 – Poftiţi pe la noi: Poftiti la intrecere
- 17:00 – Observator
- 18:00 – Medicool
- 20:30 – Chefi la cuțite
- 00:00 – Stefan Banica – Concert extraordinar de Craciun (2025)
Program KANAL D
- 07:00 – Secrete de familie
- 08:00 – Follow us
- 10:00 – Casa iubirii
- 12:00 – Știrile Kanal D
- 13:00 – În căutarea adevărului
- 15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
- 16:30 – Casa iubirii
- 20:00 – Fata de la fereastră
- 23:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru – Ediţie specială
Program Prima TV
- 07:00 – Exclusiv VIP (R)
- 09:00 – Pup-o, mă! (R)
- 10:15 – 50/50
- 11:00 – Teleshopping
- 13.00 – Pistruiatul 1 – Evadatul
- 14:00 – Pistruiatul 2 – Ascunzișuri
- 16:00 – Exclusiv VIP
- 18:00 – Focus 18
- 19:15 – 50/50
- 20:00 – Cronica cârcotaşilor
- 22:00 – 50/50
- 22:30 – Concert Marcel Pavel
