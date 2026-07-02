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Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev

De: Emanuela Cristescu 02/07/2026 | 12:09
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
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Noi informații ies la iveală în cazul exploziei care a zguduit un complex rezidențial de lux din Monaco. Ceea ce inițial părea un atac în care fusese rănită soția unui influent om de afaceri ucrainean s-a transformat într-un scandal cu accente de telenovelă. Femeia grav rănită nu ar fi fost partenera oficială a milionarului, ci amanta lui de mulți ani, alături de care avea și un copil.

Anna Nasobina, în vârstă de 46 de ani, a fost mutilată în urma deflagrației, medicii fiind nevoiți să îi amputeze ambele picioare. În explozie a fost rănit și fiul ei de 13 ani, despre care presa ucraineană susține că este copilul omului de afaceri Vadim Ermolaev. Milionarul, în vârstă de 58 de ani, se află și el internat în stare gravă, iar anchetatorii cred că el era adevărata țintă a atacului.

Noi detalii despre explozia de la Monaco

În primele ore după incident s-a vehiculat că femeia aflată lângă Ermolaev era soția acestuia. Ulterior, ancheta a schimbat complet perspectiva. Potrivit informațiilor apărute în presa ucraineană, omul de afaceri se afla alături de Anna Nasobina, amanta cu care ar avea o relație de lungă durată. Soția oficială nu era în apropierea clădirii în momentul exploziei și nu a fost rănită.

Și bloggerul politic ucrainean Anatoli Șarii a confirmat că milionarul nu era cu soția lui în momentul incidentului.

„În momentul exploziei, Ermolaev nu era împreună cu soția sa. Era alături de această femeie, care și-a pierdut ambele picioare și se află între viață și moarte. Ermolaev era împreună cu amanta sa, Anna Nasobina. Sunt împreună de mulți ani și au un copil în vârstă de 13 ani”, a spus bloggerul.

Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev

„Din surse proprii din cadrul autorităților de aplicare a legii, Suspilne a aflat că cealaltă femeie se află în stare gravă”, a scris și publicația Suspilne.

Femeia despre care presa ucraineană spune că ar fi partenera neoficială a magnatului provine din Dnipro și are studii în Drept și Management. De mai mulți ani locuiește la Londra, unde figurează în conducerea unei companii britanice și este implicată în organizarea unor evenimente culturale prin intermediul unui club privat dedicat literaturii și artelor.

În trecut, la evenimentele organizate de aceasta au participat mai multe personalități din lumea artistică, iar organizația pe care o coordonează a fost asociată, potrivit unor publicații, și cu prezența unor artiști ruși considerați apropiați Kremlinului.

Anchetatorii iau în calcul mai multe scenarii

Explozia este analizată din toate unghiurile de autoritățile franceze, care încearcă să stabilească dacă a fost vorba despre o tentativă de asasinat sau doar despre un avertisment adresat oligarhului ucrainean. Presa franceză scrie că printre ipotezele analizate se află inclusiv o posibilă implicare a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), însă până în acest moment nu există concluzii oficiale.

Totodată, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Vadim Ermolaev ar fi fost vizat din cauza unor presupuse legături cu o rețea de centre de apel folosite în fraude financiare de amploare, estimată la aproximativ 100 de milioane de euro. Alte publicații au avansat și varianta unui conflict provocat de datorii către grupări de crimă organizată din Dnipro.

Omul de afaceri a respins constant acuzațiile care i-au fost aduse de-a lungul timpului.

„Până în prezent, împotriva domnului Ermolaev nu a fost inițiată nicio procedură judiciară în nicio jurisdicție”, a spus reprezentantul său juridic din Monaco, Theo Koshlyakov.

Între timp, autoritățile franceze continuă investigația și încearcă să dea de urma persoanei care ar fi provocat explozia. Potrivit unui consilier al ministrului francez de Interne, Laurent Nuñez, anchetatorii „lucrează pentru identificarea și prinderea autorului, care a fugit de la locul faptei”.

VEZI ȘI: Ce s-a întâmplat în Monaco, la puțin timp după explozie. O româncă stabilită în Principat a fost martoră la haosul provocat: „Mi s-a părut ciudat că nu a fost acolo niciun genist”

Cristian Rizea a fost la locul exploziei din Monaco. Totul indică un atentat asupra lui Vadim Iermolaiev: ”Este o nebunie aici încă de azi-noapte”

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