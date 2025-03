Răsturnare de situație în cazul gravidei ucise de șeful său. Criminalul de 72 de ani vrea o pedeapsă mai blândă. ”A spus că «prin cruzime» înseamnă a maltrata victima înainte”

În timp ce familia gravidei ucise într-un magazin din Titan este sfâșiată de durere, călăul tinerei încearcă să obțină o pedeapsă mai mică. Avocata bărbatului a cerut schimbarea încadrării juridice a faptei din omor calificat cu premeditare prin cruzimi asupra unei femei gravide în omor. Criminalul susține că nu ar fi știu că Ioana Beatrice era însărcinată. Mama victimei spune, însă, că tragedia a plecat tocmai de la faptul că aceasta aștepta un copil. Apropiații au aflat că tânăra urma să aducă pe lume o fetiță. CANCAN.RO are toate detaliile.

Momente tensionate la procesul criminalului Ioanei Beatrice, gravida de 23 de ani ucisă de șeful ei chiar în magazinul în care lucra ca vânzătoare. Mama tinerei a rămas împietrită de durere, apoi a izbucnit în lacrimi când a auzit că ucigașul fiicei sale vrea o pedeapsă mai mică.

Avocata lui Paul Bușe a cerut schimbarea încadrării juridice a faptei din omor calificat cu premeditare prin cruzimi asupra unei femei gravide în omor. Principalul argument adus a fost acela că Ioana nu ar fi fost maltratată înainte de a fi ucisă.

”Avocata a spus că «prin cruzime» înseamnă a maltrata victima înainte, a dat și exemple, ars cu țigara, legată și altele. Eu nu am fost lăsată să merg să-mi recunosc copilul, deoarece sora mea văzuse poze cu ea și mi-a zis că eu o voi vedea la biserică, machiată și coafată. Când am văzut-o cum era pe partea dreaptă a feței, nu am mai putut să mă uit. Era tăiată pe față, nu știu”, a spus, pentru CANCAN.RO, Mihaela Ghibirdic, mama tinerei, care locuiește în Italia.