Mihai Mitoșeru face haz de necaz în interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO! Vedeta celor de la Kanal D vorbește despre experiența de a fi unul dintre cei mai căutați prezentatori de evenimente, fapt ce a atras cu sine un întreg proiect construit în jurul actorului. Emisiunea „Se strigă darul” îl aduce pe Mitoșeru în mijlocul nunților din toată țara, unde alături Grațiela Duban animă atmosfera mirilor puși pe distracție. Însă una dintre cele mai populare zicale din popor ar putea fi adaptată cu lejeritate pentru starul de la Kanal – „Să nu faci ce face Mitoșeru, să faci ce zice Mitoșeru!”

În spiritul caracteristic, pus pe șotii, entertainerul explică ce presupune fișa postului de „amfitrion” al mariajelor cu final fericit. La polul opus, căsnicia vedetei cu Noemi a durat 13 ani. S-au certat, s-au împăcat, dar soarta a decis, iar divorțul a apărut pe cale iminentă. Momentul judecat de mulți drept un capăt de drum, soldat cu sentimente și angoase dintre cele mai apăsătoare, nu l-a destabilizat prea tare pe Mihai Mitoșeru, ba din contră!

( NU RATA: CÂT DE TÂRZIU S-A „MATURIZAT” MIHAI MITOȘERU. „SUNT UN BĂRBAT CIUDAT” )

„Eu am avut noroc și am și divorțat!”

Relația dintre prezentatorul tv și Noemi a fost presărată de-a lungul timpului cu multe momente de incertitudine. Iubire a fost, însă neînțelegerile și-au făcut simțită prezență și au dus către separare. După divorț, Mitoșeru și fosta soție s-au mai intersectat, neîntâmplător, semn că au rămas în relații dintre cele mai bune. Acum, vedeta de la Kanal D vorbește cu degajare despre momentul de adio: „Unii am avut noroc și am și divorțat, adică am scăpat. La mine a fost fericită și nunta, a fost fericit și divorțul. Dacă vorbești despre prezentare, e ceva, dacă vorbești despre emisiunea „Se strigă darul”, e cu totul altceva. Este mult mai greu la o nuntă să prezinți, decât la orice alt eveniment.

Dacă te duci la zilele orașului, sau astea, nu trebuie să faci mare lucru. «Toată lumea mânuțele sus și în fund la doamna!», a zis-o cineva, nu pot să zic cine! Dacă te duci la evenimentele astea, e ușor, dacă te duci la nuntă, e greu! Trebuie să îl faci pe om să lase sarmaua, să se uite la tine! E foarte greu, sunt mulți artiști care nu se duc la nunți!”, ne-a împărtășit Mihai Mitoșeru din experiențele sale.

( CITEȘTE ȘI: MIHAI MITOȘERU N-A CĂZUT LA PACE CU TRECUTUL ALĂTURI DE NOEMI! “ÎMI PARE RĂU CĂ AM FUGIT DE COPIL. AMÂNDOI AM FUGIT!” )

„Dup-aia pleca stripteuza cu calul…”

Fiind un personaj extrem de deschis și transparent, asumat și cu un discurs care ar amuza până și cel mai sobru interlocutor, Mihai Mitoșeru mai tratează un alt subiect tabu, prea puțin explorat. Ajuns la 47 de ani, prezentatorul a văzut destule, inclusiv petreceri de burlaci sau burlăcițe, așa că poate dezvălui ce este, dar mai ales ce nu este permis la o astfel de manifestare: „Practic este ultima oară când poți să joci «tabinet», sau «macao».

Normal ar trebui să nu aibă nimeni voie (n.r. „cu alți parteneri”)! În «regulă» vorbeam și eu, pentru că este vorba de «regulă». Și nu e bine, totuși, eu am văzut petreceri de bun-simț, doar cu băutură și cu distracție. Și să zicem mai venea câte o fată care dansa. Asta e de bun-simț!

În rest, după era nasol, că pleca stripteuza cu calul! În general, a ieșit bine pe unde am fost. S-au căsătorit oamenii, au și rămas împreună!”, a mai completat îndrăgitul prezentator.

( VEZI ȘI: MIHAI MITOȘERU A CRESCUT FĂRĂ TATĂ, DAR L-A IERTAT ÎNAINTE DE MOARTE. “N-A VORBIT CU MINE, CĂ AVEA BOALĂ PE MAMA…” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.