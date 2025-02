Răsturnare de situaţie în cazul tinerei din Republica Moldova care a murit după o intervenție estetică. Ce s-a întâmplat cu medicul care i-a făcut anestezia Monalisei Liuba 

Tânăra afaceristă din Republica Moldova care s-a stins din viață după o intervenție estetică a lăsat în urma ei durere și multe semne de întrebare. Apropiații Monalisei Liuba au îndoieli legate de ancheta de la Chișinău. Aceștia au decis să trimită probe biologice pentru examinare și într-o țară UE. Cel mai la îndemână le-a fost România, iar specialiștii de aici urmează să analizeze probele. CANCAN.RO are detalii despre aceste demers, dar și despre ce s-a întâmplat cu medicul care a făcut anestezia, la scurt timp după ce a fost reținut pentru 30 de zile.

Moartea Monalisei Liuba, pe numele real Liubovi Babițchi, afaceristă și influenceriță din Chișinău, a bulversat opinia publică. Femeia de 35 de ani a murit după i s-a făcut anestezie generală pentru efectuarea unei intervenții estetice de remodelare corporală. Decesul neașteptat al tinerei de 35 de ani a fost un șoc pentru rudele și prietenii acesteia. Apropiații încearcă acum să afle exact ce a condus la această tragedie.

Neîncrezători în ancheta care se derulează la Chișinău, aceștia au vrut să afle și opinia altor experți. Împreună cu avocata Oxana Ivanov au decis să trimită probe biologice într-o țară membră a Uniunii Europene. Cum România le-a fost cel mai la îndemână, specialiști în medicină legală de la București vor examina probele, pentru a stabili cauza morții tinerei.

În acest timp, medicul Ecaterina Maniuc, care i-ar fi administrat anestezia generală Liubei Babuțchi, și se află în arest preventiv pentru 30 de zile, a invocat probleme de sănătate. Avocata familiei Babițchi a aflat cu stupoare, marți, că doctorița nu se mai află în penitenciar. Fosta șefă a secției de anesteziologie și terapie intensivă la spitalul clinic al Ministerului Sănătății a acuzat probleme de sănătate.

Potrivit avocatei, Ecaterina Maniuc a fost transportată la unitatea medicală unde a lucrat și nu la spitalul penitenciarului, așa cum era normal. După efectuarea investigațiilor medicale necesare, aceasta a fost readusă în penitenciar.

”Inițial, am prins puțină încredere, am crezut că au pornit totuși lucrurile, însă astăzi avem deja o altă surpriză. Persoana căreia i-au fost aplicate 30 de zile de arest, cumva misterios, a fost scoasă din Penitenciarul nr. 13 și dusă la spitalul de salvare. Din nou ne ridică niște semne de întrebare foarte mari, pentru că evident asemenea chestiuni nu sunt admisibile oricărei persoane care nimerește la 13. De ce dumneaei beneficiază de asta? Ce s-a întâmplat? A murit și au dus-o la salvare? De ce anume trebuia dusă la spitalul de salvare când Penitenciarul 13 are spitalul lui?”, ne-a mai declarat avocata Oxana Ivanov.