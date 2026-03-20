Răsturnare de situație în scandalul dintre Fardin Amet și soție: „Ne-am certat pentru că m-a înșelat"

De: Delina Filip 20/03/2026 | 05:50
În urmă cu o zi, vă dezvăluiam altercația care a avut loc între liderul interlop bucureștean Fardin Amet și soția lui, în urma căreia femeia a solicitat instanței emiterea unui ordin de protecție împotriva soțului său, susținând că se teme pentru siguranța ei, dar și a copiilor. Acum, CANCAN.RO a stat de vorbă cu cei doi protagoniști ai scandalului respectiv și ne dezvăluie, fiecare varianta sa, în exclusivitate. De la ce a pornit conflictul, ce va se întâmpla cu cei cinci copii ai fostului cuplu, dar și ce se împarte la partaj, aflați în rândurile următoare. 

Liderul interlop bucureștean Fardin Amet, prins de polițiștii Brigăzii Rutiere după ce autoritățile americane l-au dat în urmărire internațională, a fost pus în libertate de magistrații Curții de Apel București în 2024. Deși este vizat de acuzații grave peste Ocean, problemele lui Amet nu se opresc la dosarul internațional. În motivarea depusă la dosar se arată că, în timp ce se afla în incinta florăriei unde lucra femeia, Amet ar fi declanșat un episod violent. După incident, Amet Mihaela Ioana a solicitat instanței emiterea unui ordin de protecție împotriva soțului său, susținând că se teme pentru siguranța ei, dar și a copiilor. Inetrlopul și soția lui au vorbit despre situația în cauză.

Liderul interlop face declarații exclusive în urma conflictului cu soția lui

În urmă cu o zi, vă prezentam informații potrivit documentelor depuse în dosarul lui Fardin Amet în procesul cu soția sa. Potrivit acestora, conflictul dintre cei doi ar fi degenerat într-un episod violent petrecut într-o florărie. În urma acestui conflict, femeia a cerut ordin de protecție în urma acestui episod. Contactat de CANCAN.RO Fardin Amet respinge acuzațiile și susține că între ei ar fi avut loc un conflict obișnuit apărut pe fondul separării și a împărțirii bunurilor dintre ei.

„Într-o familie, într-o relație care a fost despărțită, au fost conflicte, e normal. A fost un conflict, am rămas de comun acord să nu mai avem treabă unul cu altul.  Acest lucru s-a întâmplat acum un an și jumătate când m-am despărțit de ea. Nu am agresat-o că dacă o agresam cred că eram arestat. Conflictul a pornit din cauza partajului, eu am documente care dovedesc asta”, spune Fardin Amet.

Mai mult, acesta susține că solicitarea ordinului de protecție ar fi fost una strategică din partea soției sale pentru a influența procesul de partaj.

„Ea a cerut ordin de protecție pentru că i-a fost frică atunci când m-am despărțit de ea să nu se întâmple alte lucruri. Ea a fost învățată de cineva să ceară ordin de protecție ca să nu vin eu să cer partajul. Asta s-a întâmplat”, a mai dezvăluit el pentru CANCAN.RO.

Liderul interlop Fardin Amet spune ce s-a întâmplat în seara conflictului cu soția sa
În ceea ce privește situația copiilor, Fardin Amet susține că este dispus să evite un conflict prelungit în instanță și să ajungă la o înțelegere amiabilă cu mama celor cinci copii ai săi.

„Noi ne judecăm pentru custodia copiilor și divorțul. O să merg la notar și să îi las custodia ca să nu ajungem în instanță. Îi dau custodia exclusivă, nu stau eu să mă chinui. Noi am ajuns de acord să nu mai avem conflicte, doar legătura cu copiii”, a spus el.

Soția oferă altă perspectivă asupra conflictului: „Ne-am certat pentru că m-a înșelat”

De cealaltă parte, contactată de CANCAN.RO soția lui oferă o perspectivă diferită asupra evenimentelor, confirmă existența unui conflict. Informațiile conform cărora a fost amenințată, femeia infirmând orice act de violență, dar și faptul că ar fi chemat poliția pentru a rezolva conflictul. Amet Mihaela Ioana spune că totul a pornit din cauza faptului că bărbatul i-a fost infidel, iar ea a aflat.

 „S-a întâmplat să avem o discuție atunci când ne-am despărțit. Noi am avut acea ceartă pentru că m-a înșelat. Nu m-a amenințat cu niciun cuțit, dar într-adevăr a făcut gălăgie pe acolo. Poliția a venit la noi la ușă pentru că era pe stradă și s-a autosesizat, nu am chemat-o eu. Au văzut că ne certăm, dar nu am depus nicio plângere eu”, a spus ea. 

Totodată aceasta susține că procesul în privința custodiei copiilor este în desfășurare și că își dorește custodie exclusivă. Disputa dintre ei continuă pe plan jurdic, iar instanța urmează să decidă în privința asupra custodiei copiilor și, eventual, asupra măsurilor de protecție solicitate.

„Noi avem proces în instanță pentru copii, ne judecăm pentru că eu cer custodie totală, iar el vrea să aibă custodie comună. Copiii merg și la el, el îi ajută în continuare. El este în continuare cu respectiva cu care m-a înșelat. Noi acum comunicăm pentru copii, atât”, a mai spus ea.

