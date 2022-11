Război între milionari! Gigi Becali, “înțepat” de Dan Șucu: “Nu ajungeam la 300 de milioane de euro dacă...”

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a dezvăluit, recent, că are o afacere împreună cu Dan Șucu, coproprietarul Rapidului, și care, pe viitor, îi va aduce multe milioane de euro în conturi. Milionarul care deține brandul Mobexpert a avut, însă, ultimul cuvânt, precizând că discuțiile nu-și au rostul din moment ce are o viziune total diferită privind business-ul față de partenerul său.

Latinfundiarul din Pipera a precizat că are o relație apropiată cu coproprietarul Rapidului, dezvăluind că rivalitatea din fotbal nu are repercusiuni asupra afacerilor pe care le derulează împreună. Deși sunt milionari, cei doi oameni de afaceri gândesc diferit. Dan Șucu are o cu totul altă viziune cu privire la modul în care trebuie condus un business.

“Suntem oameni de afaceri. Dânsul are un anumit mod de a vedea afacerile. Eu am un mod diferit. Există oameni care consideră că, dacă vor să se întâmple neapărat ceva, lucrul acela trebuie făcut cu mâna lor. Nu ajungeam la o societate cu 300 de milioane cifră de afaceri și cu 2.500-3.000 de angajați, dacă aveam o astfel de abordare. Pentru mine, lucrurile sunt puțin diferite. Noi delegăm foarte mult. Suntem într-o eră a comunicațiilor, din punctul meu de vedere, capacitatea de a avea 30-40 de oameni care să lucreze pentru tine, părerile acestora sunt incomparabil mai puternice decât creierul unuia. Asta e părerea mea și nu mi-o voi schimba. Dacă ai mei colegi mă roagă, o fac cu mare plăcere. Îl voi suna pe Gigi Becali”, a declarat Dan Șucu, la Digi Sport.

Cum a făcut avere Gigi Becali

Gigi Becali este patronul FCSB-ului și unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România. După Revoluție, grație unui împrumut luat de la Gică Hagi și a banilor pe care i-a moștenit, a început să importe din Turcia, cu ajutorul unor TIR-uri, blugi, țigări și săpun. Apoi s-a axat pe imobiliare. A cumpărat pământ și l-a vândut la super-preț.

În ediția 2017 a Top 300 Capital, Gigi Becali era cotat cu o avere de 400-500 milioane de euro.