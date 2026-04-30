”Războiul impresarilor” a ajuns la cote maxime. Ordine de protecție și liniște forțată, după scandalul care a cutremurat lumea fotbalului

Conflictul dintre cei doi impresari nigerieni capătă o nouă turnură în instanță. După ce la Sibiu cererea a fost respinsă pe motiv de lipsă de probe clare, dosarul a fost mutat la Cornetu, unde judecătorii au decis să intervină ferm, cu un ordin de protecție! CANCAN.RO are detalii!

Ibe Michael, care a solicitat inițial instanței din Sibiu să-i interzică conaționalului său, Tegbo Best, să-l mai denigreze prin postări online (vezi detalii AICI), a obținut acum o nouă decizie în dosarul care a explodat în scandalul din lumea impresarilor de fotbal.

După ani de acuzații reciproce și replici dure în mediul virtual, conflictul a ajuns din nou în fața judecătorilor, de această dată la Judecătoria Cornetu. Acolo unde Ibe Michael și familia lui au cerut un ordin de protecție împotriva lui Tegbo Best.

Magistrații au admis cererea lui și i-au interzis lui Best să-l mai contacteze, fără mesaje, fără apeluri, fără apeluri și fără postări sau comentarii care îi vizează, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale sau al altor persoane, totul timp de 2 luni.

”Admite în parte cererea de emitere a ordinului de protecție formulată de reclamaț?ii Ibe Onyekachi Micheal, D. Ibe, C. Ibe, J. Ibe, toți cu domiciliul în Popești Leordeni, în contradictoriu cu pârâtul Tegbo Dum Mene Best, cu domiciliul în Sibiu. Interzice pârâtului Tegbo Dum Mene Best ca, pe o durată de 2 (două) luni de la data pronunțării prezentei hotărâri, să ia contact cu reclamanții Ibe Onyekachi Micheal, D. Ibe, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, precum și prin intermediul oricăror rețele de socializare, inclusiv prin publicarea de materiale care conțin mesaje referitoare la aceștia”.

Totodată, instanța ”atrage atenția reclamanților că respectarea ordinului de protecție este obligatorie și pentru persoana protejată”.

”În ziua pronunțării sentinței a publicat o nouă postare defăimătoare”

Cei doi impresari nigerieni s-au acuzat reciproc de practici controversate în recrutarea și gestionarea jucătorilor africani.

De la discuții despre colaborări și transferuri, conflictul a degenerat rapid într-un schimb de acuzații publice, postate pe rețelele sociale, unde fiecare parte a lansat atacuri dure la adresa celeilalte, inclusiv afirmații legate de înșelăciuni și comportamente abuzive în zona intermedierilor sportive.

Ibe Michael, prin avocatul său, a formulat inclusiv o plângere împotriva judecătorului din Sibiu, cel care i-a respins inițial cererea de ordonanță președințială, prin care solicita ca Tegbo Best să fie obligat să înceteze amenințările și mesajele de denigrare la adresa sa și a familiei sale, cerând totodată verificarea unei posibile lipse de imparțialitate în soluționarea cauzei.

”Cererea a fost respinsă prin Sentința Civilă nr. 1559 din 16.03.2026, redactată de domnul judecător BÎRLEAZĂ COSTIN ADRIAN, soluție prin care am fost totodată obligat la plata sumei de 6.630 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către pârâtul care, în chiar ziua pronunțării sentinței, a publicat o nouă postare defăimătoare la adresa subsemnatului”.

