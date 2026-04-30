”Războiul impresarilor” a ajuns la cote maxime. Ordine de protecție și liniște forțată, după scandalul care a cutremurat lumea fotbalului

De: Keva Iosif 30/04/2026 | 05:50
Conflictul dintre cei doi impresari nigerieni capătă o nouă turnură în instanță. După ce la Sibiu cererea a fost respinsă pe motiv de lipsă de probe clare, dosarul a fost mutat la Cornetu, unde judecătorii au decis să intervină ferm, cu un ordin de protecție! CANCAN.RO are detalii!

Ibe Michael, care a solicitat inițial instanței din Sibiu să-i interzică conaționalului său, Tegbo Best, să-l mai denigreze prin postări online (vezi detalii AICI), a obținut acum o nouă decizie în dosarul care a explodat în scandalul din lumea impresarilor de fotbal.

După ani de acuzații reciproce și replici dure în mediul virtual, conflictul a ajuns din nou în fața judecătorilor, de această dată la Judecătoria Cornetu. Acolo unde Ibe Michael și familia lui au cerut un ordin de protecție împotriva lui Tegbo Best.

Magistrații au admis cererea lui și i-au interzis lui Best să-l mai contacteze, fără mesaje, fără apeluri, fără apeluri și fără postări sau comentarii care îi vizează, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale sau al altor persoane, totul timp de 2 luni.

”Admite în parte cererea de emitere a ordinului de protecție formulată de reclamaț?ii Ibe Onyekachi Micheal, D. Ibe, C. Ibe, J. Ibe, toți cu domiciliul în Popești Leordeni, în contradictoriu cu pârâtul Tegbo Dum Mene Best, cu domiciliul în Sibiu. Interzice pârâtului Tegbo Dum Mene Best ca, pe o durată de 2 (două) luni de la data pronunțării prezentei hotărâri, să ia contact cu reclamanții Ibe Onyekachi Micheal, D. Ibe, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, precum și prin intermediul oricăror rețele de socializare, inclusiv prin publicarea de materiale care conțin mesaje referitoare la aceștia”.

Totodată, instanța ”atrage atenția reclamanților că respectarea ordinului de protecție este obligatorie și pentru persoana protejată”.

Ibe Michael (stânga) a obținut un ordin de protecție împotriva lui Tegbo Best

”În ziua pronunțării sentinței a publicat o nouă postare defăimătoare”

Cei doi impresari nigerieni s-au acuzat reciproc de practici controversate în recrutarea și gestionarea jucătorilor africani.

De la discuții despre colaborări și transferuri, conflictul a degenerat rapid într-un schimb de acuzații publice, postate pe rețelele sociale, unde fiecare parte a lansat atacuri dure la adresa celeilalte, inclusiv afirmații legate de înșelăciuni și comportamente abuzive în zona intermedierilor sportive.

Tegbo Best

Ibe Michael, prin avocatul său, a formulat inclusiv o plângere împotriva judecătorului din Sibiu, cel care i-a respins inițial cererea de ordonanță președințială, prin care solicita ca Tegbo Best să fie obligat să înceteze amenințările și mesajele de denigrare la adresa sa și a familiei sale, cerând totodată verificarea unei posibile lipse de imparțialitate în soluționarea cauzei.

”Cererea a fost respinsă prin Sentința Civilă nr. 1559 din 16.03.2026, redactată de domnul judecător BÎRLEAZĂ COSTIN ADRIAN, soluție prin care am fost totodată obligat la plata sumei de 6.630 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către pârâtul care, în chiar ziua pronunțării sentinței, a publicat o nouă postare defăimătoare la adresa subsemnatului”.

Citește și: Lovitură pentru Gabi Tamaș! Ce s-a întâmplat cu procesul care i-a afectat imaginea în 2022

Recomandarea video

Iți recomandăm
Milionara din Capitală, ani de suferință după cinci liftinguri: „Nu a ieșit afară decât cu eșarfă pe cap”
Exclusiv
Milionara din Capitală, ani de suferință după cinci liftinguri: „Nu a ieșit afară decât cu eșarfă pe cap”
Primele declarații ale Olgăi Barcari, după eliminarea de la Survivor. Detalii neștiute din culise: „Ne trimiteam inimioare pe ascuns”
Exclusiv
Primele declarații ale Olgăi Barcari, după eliminarea de la Survivor. Detalii neștiute din culise: „Ne trimiteam inimioare pe…
„Accident” în anii ’60, record azi: 2 milioane $ pentru un Cartier Crash
Mediafax
„Accident” în anii ’60, record azi: 2 milioane $ pentru un Cartier Crash
Guvernul Bolojan, prima ședință fără PSD. A ținut agenda la secret până când a început întâlnirea. Ce legi se grăbește să dea înainte de debarcare
Gandul.ro
Guvernul Bolojan, prima ședință fără PSD. A ținut agenda la secret până când...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca pâinea caldă, nu ducem lipsă de clienți”
Adevarul
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca...
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
Legătură surprinzătoare între vot și longevitate
Mediafax
Legătură surprinzătoare între vot și longevitate
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi, în spatele camerelor: „Îi făceam patul”
Click.ro
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi,...
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a evita capturarea: Au ales fără ezitare
Digi 24
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a...
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o...
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
go4it.ro
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Guvernul Bolojan, prima ședință fără PSD. A ținut agenda la secret până când a început întâlnirea. Ce legi se grăbește să dea înainte de debarcare
Gandul.ro
Guvernul Bolojan, prima ședință fără PSD. A ținut agenda la secret până când a început...
