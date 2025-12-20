Reacția lui Alin Oprea, după ce a văzut componența Survivor 2026: ”Au dosare penale”

A mai rămas puțin timp până când Survivor 2026 revine pe micile ecrane. Prin urmare, Alin Oprea a avut un comentariu de făcut la adresa emisiunii, după ce a observat faptul că fosta lui soție face parte din echipa Faimoșilor. Ce a spus artistul? Toate detaliile în articol.

Începând cu 9 ianuarie 2026, lupta pentru supraviețuire preferată a românilor se va da la Antena 1. Survivor România revine cu un format nou, probe mai dificile și surprize uriașe. Emisiunea din Republica Dominicană va putea fi urmărit trei zile pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică.

Reacția lui Alin Oprea, după ce a văzut componența Survivor 2026

Ei bine, concurenții acestui sezon au stârnit controverse atât în public, cât și printre vedete. Într-un mesaj postat pe Facebook, artistul a vrut să se asigure că numele fostei lui soții nu va fi asociat cu el, dar nu i-a iertat nici pe ceilalți faimoși. Alin Oprea a făcut niște declarații destul de grave de făcut despre aceștia, atunci când a spus că „au avut sau au dosare penale”.

„Fac această precizare în mod public: nu doresc ca numele meu să fie asociat, direct sau indirect, cu fosta soție sau cu aparițiile, proiectele ori contextul în care aceasta este implicată. Parcursul meu personal și profesional este distinct și nu are legătură cu trecutul meu marital. Vă rog să respectați această delimitare. Având în vedere informațiile publice, am sesizat că această ediție se dorește a fi una controversată, în care concurenții au avut sau au dosare penale, inclusiv ea. Tocmai de aceea, precizez că nu îmi exprim acordul pentru folosirea numelui meu și al actualei mele soții, Medana, în legătură cu fosta soție sau cu activitățile acesteia. Orice asociere este neautorizată și complet nefondată.", a scris Alin Oprea pe contul său de Facebook.

