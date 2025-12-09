Reacția virală a unui blogger olandez după ce a vizitat pentru prima dată România: ”Mergi, înainte să judeci!”

Un blogger olandez care este cunoscut pentru aventurile sale solo prin Europa, a adăugat recent România pe lista destinațiilor vizitate. Timp de trei săptămâni, el a explorat orașe importante și pitorești ale țării noastre, împărtășindu-și impresiile și experiențele cu mii de urmăritori. Ce părere are tânărul despre această țară.

Luke Patrick Hoogmoed, blogger și creator de conținut olandez, a vizitat recent România și a detaliat întreaga sa experiență. Timp de trei săptămâni, el a vizitat orașe precum București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Sighișoara și Vatra Dornei, împărtășindu-și impresiile cu cei peste 600.000 de urmăritori ai săi de pe Instagram.

Deși plănuia să petreacă doar o săptămână în România și apoi să ajungă prin Bulgaria la Istanbul, însă schimbările de ultim moment l-au determinat să prelungească șederea pentru că nu a găsit un bilet de tren și a optat pentru un bilet de avion la o altă dată motiv pentru care a explorat mai multe orașe românești.

Cu toate că a auzit de multe ori că această țară ar fi periculoasă, Luke Patrick Hoogmoed a văzut cu ochii săi realitatea.

„«România este foarte periculoasă». Cel puțin, asta cred mulți oameni… Și, de cele mai multe ori, «acei oameni» niciodată nu au vizitat țara pe care o numesc periculoasă, (…). Aș putea face acest videoclip pentru majoritatea țărilor din Europa de Est. Sunt foarte sigure și curate, însă oamenii încă le consideră dubioase, periculoase și murdare. Mergi, înainte să judeci! , a scris tânărul pe rețelele de socializare.

Ce note a oferit bloggerul orașelor din România

În topul preferințelor sale, Bucureștiul a fost vedeta călătoriei, impresionându-l în special festivalul de lumini: „Punctul culminant al călătoriei mele”. Sighișoara i-a plăcut, primind nota 7,5/10, urmat de Vatra Dornei cu nota 7/10 pentru peisajele montane, iar Iași a fost descris ca „un oraș foarte plăcut și bogat cultural, cu oameni drăguți”.

Sibiul a primit nota 6,8/10, iar Brașovul 6,5/10, din cauza activităților reduse pe care le oferă. Cea mai mică apreciere i-a oferit-o Clujului-Napoca, spunând că este ideal pentru studenți.

„Mai mult un oraș pentru a locui decât pentru a vizita. Fantastic pentru studenți, de exemplu!”, a mai spus tânprul.

