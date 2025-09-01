Recunoști cine e ispita de la Insula Iubirii de pe băncile liceului? „De când îmi copia Liviu Vârciu freza”

Cât de bine știi ispitele masculine de la Insula Iubirii? Unul dintre domnii dornici de aventură în Thailanda a decis să-și surprindă urmăritorii cu o fotografie din adolescență, din perioada liceului. Întrebarea este: l-ai recunoaște astăzi, uitându-te la chipul de atunci?

Una dintre cele mai cunoscute ispite masculine de la Insula Iubirii a surprins pe toată lumea după ce a publicat pe rețelele de socializare o fotografie din perioada liceului. Imaginea i-a făcut pe fani să-și aducă aminte de anii adolescenței și să se întrebe dacă ar fi putut ghici atunci cine va deveni bărbatul carismatic de azi.

„Am din liceu, de cand îmi copia Liviu Vârciu freza”, a scris ispita.

Astăzi, ispita are 30 de ani, este originar din Brăila și îl vezi pe micul ecran în cadrul producției de la Antena 1. A studiat la Londra, unde și-a perfecționat cunoștințele în IT, iar acum lucrează ca data scientist într-o companie de securitate cibernetică. Analizează zilnic date complexe pentru a preveni atacurile informatice și breșele de securitate, demonstrând că în spatele imaginii de seducător se ascunde un specialist cu o carieră solidă.

Dacă încă nu ți-ai dat seama cine este, îți spunem noi. Băiatul din fotografie este nimeni altul decât Sorin Encică, ispita din sezonul 9 al emisiunii. Deși nu a legat conexiuni profunde cu participantele, a reușit să impresioneze prin atenția și gesturile sale atent gândite, arătându-și latura sensibilă. În plus, poeziile pe care le-a compus nu au trecut neobservate și i-au atras admirația tuturor.

Slăbiciunile lui Sorin Encică de la Insula Iubirii

La capitolul preferințe, ispita de la Insula Iubirii nu s-a ferit să vorbească deschis despre tipul de femei care îl atrag. El recunoaște că este cucerit, în primul rând, de femeile înalte și cu forme care ies în evidență. Totuși, fizicul nu este singurul criteriu. Mai mult decât atât, îl fascinează femeile care știu să se bucure de viață, care emană energie pozitivă și trăiesc cu zâmbetul pe buze.

„Din punct de vedere fizic, îmi plac tipele înalte și cu forme interesante. Mă simt atras de femeile care știu să se bucure de viață și să fie fericite. Îmi arăt interesul față de acestea acordându-le atenția mea și alimentându-le fericirea”, a spus Sorin Encică.

