Oana Monea iese la atac după ce Daiana Prodan a criticat-o public. Ispita supremă a răbufnit: ”Insistă foarte mult să...”

De: Irina Vlad 01/09/2025 | 07:57
Oana Monea iese la atac după ce Daiana Prodan a criticat-o public/ sursă foto: captură video

Recent, Daiana Prodan și Oana Monea au avut un schimb de replici dure în spațiul public. Ispita supremă de la Insula iubirii a fost taxată de fosta concurentă din sezonul 8. S-a lăsat cu scântei între cele două!

Situația devine din ce în ce mai complicată la Insula iubirii. Oana Monea, ispita supremă din acest an, și-a îndeplinit rolul și l-a făcut pe Marius Avram să pice testul fidelității. După ce a reușit să îi panseze rănile provocate de soția sa, Maria Avram, ispita a ajuns față în față cu Maria. Cele două au fost invitate la un bonfire special, iar acolo au avut loc o serie de confesiuni ”grele”.

Daiana Prodan, replici dure pentru ispita Oana Monea

În timpul întâlnirii dintre cele două, o parte dintre telespectatori au considerat că Oana Monea a avut o atitudine de superioritate în fața Mariei – pe motivul că a reușit să îi ”fure” soțul. Ispita supremă a detaliat tot ceea ce s-a întâmplat între ea și Marius Avram. Reamintim că în timpul filmărilor din Thailanda, Maria s-a apropiat periculos de mult de ispita Cătălin. Concurent și-a dat frâu liber sentimentelor și a cedat în fața tentației.

„Am cunoscut un Marius cald, un om foarte bun, un bărbat corect și sunt fericită să fiu aici și să îl cunosc. Cred că are nevoie să fie ascultat, nu știu dacă tu îi oferi asta. Are nevoie și de liniște și are nevoie să fie lăsat să fie bărbat pentru că am impresia că lucrul ăsta nu se întâmplă.

A spus că acasă nu se simte ascultat, că tot timpul vorbești, că nu contează niciodată ceea ce el spune sau ceea ce are de spus sau dacă spune are impresia că tu nu auzi absolut nimic din ceea ce el încearcă să îți transmită”, i-a spus Oana Monea Mariei.

Ei bine, atitudinea și ușurința cu care s-a mândrit că a reușit să îl ispitească pe Marius Avram a deranjat-o și pe Daiana Anghel, concurenta din sezonul 8 de la Insula iubirii. Recent, în timpul unui live pe Tik Tok, tânăra a taxat-o pe ispită și a reacționat pe măsură.

„Ziceți ce vreți dar nu are pic de empatie în ea. Așa mândră e, zici că ce a câștigat. Nici cu Maria nu mi-e rușine, dar așa ceva nu se face. Să te uiți cu așa o satisfacție la o femeie care își vede soțul în ipostaza aia? De aia ești singură sora mea la 50 de ani. Sorry! (n.r. scuze)”, a fost mesajul scris de Daiana Prodan în descrierea unei fotografii cu Oana Monea.

În apărarea sa, Oana Monea nu s-a abținut și i-a oferit replica Daianei. Ispita supremă nu înțelege motivele și supărările care au făcut-o pe fosta concurentă să o atace public și consideră că întregul ”circ” a fost făcut pentru a-și face reclamă pe spatele ei.

„Daiana insistă foarte mult să îmi atragă atenția, insistă foarte mult să își verse ea ceea ce o deranjează pe ea, nu știu exact. Eu nu am nicio treabă cu fata asta, nu știu exact care este supărarea ei cu mine sau faptul că poate ea vrea să iese în presă, să își facă… Nu înțeleg. Toată lumea are o părere. Poate și eu am o părere despre ea, dar o țin pentru mine”, a transmis Oana Monea.

