Regele Charles face un pas fără precedent: va dezvălui public cât a plătit în taxe. Este primul monarh britanic care ia această decizie

Regele Charles va deveni primul monarh britanic din epoca modernă care își va face publică factura fiscală personală, într-o mișcare fără precedent menită să crească transparența privind finanțele Casei Regale. Decizia, care îi aparține personal suveranului, vine pe fondul presiunilor tot mai mari pentru deschiderea finanțelor monarhiei și al dezbaterilor generate în ultimii ani de cheltuielile și privilegiile Familiei Regale.

O decizie istorică pentru monarhia britanică

Palatul Buckingham a anunțat că valoarea taxelor plătite de Regele Charles pentru anul fiscal 2024-2025 va fi publicată la sfârșitul acestei săptămâni, în cadrul raportului anual privind finanțele Casei Regale.

Este pentru prima dată când un monarh aflat pe tron face publice detalii despre obligațiile sale fiscale personale, deși Charles a procedat similar și în perioada în care deținea titlul de Prinț de Wales.

Potrivit reprezentanților Palatului Buckingham, decizia a fost luată chiar la dorința Regelui și face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a instituției monarhice.

„Deși este pentru prima dată când un monarh face publice aceste informații fiscale personale, vă puteți aminti că Majestatea Sa a procedat similar și în perioada în care era Prinț de Wales”, a transmis Palatul Buckingham.

Ce venituri vor fi incluse în raport

Documentul va arăta pentru prima dată suma totală plătită de Charles sub formă de taxe și impozite pentru veniturile sale private.

Printre acestea se numără profiturile provenite din Ducatul de Lancaster, portofoliul privat care asigură principalele venituri ale monarhului și care include terenuri, proprietăți comerciale, investiții și active imobiliare din întreaga Anglie.

În anul fiscal 2024-2025, veniturile generate de Ducatul de Lancaster au fost estimate la aproximativ 26,8 milioane de lire sterline.

Raportul va include și taxele plătite pentru veniturile provenite din proprietățile private ale Regelui de la Sandringham și Balmoral, precum și cele rezultate din investiții și alte surse private.

Surse apropiate Casei Regale precizează că monarhul plătește voluntar impozit pe venit pentru toate veniturile sale private și impozit pe câștigurile de capital pentru activele relevante, în baza unui acord convenit cu guvernul britanic în 2023.

De ce este important acest anunț

Monarhii britanici nu sunt obligați prin lege să plătească impozit pe venit, impozit pe moștenire pentru bunurile primite de la predecesorii lor sau impozit pe câștigurile de capital.

Cu toate acestea, Charles a ales de ani buni să plătească voluntar aceste taxe, însă până acum sumele exacte nu au fost făcute publice.

Palatul Buckingham susține că noua măsură urmărește să ofere o imagine mai clară asupra modului în care sunt gestionate finanțele regale.

„Pentru a ne îmbunătăți constant activitatea și pentru a încuraja o înțelegere mai largă a responsabilității noastre, Casa Regală a analizat opțiuni pentru a spori și mai mult transparența”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.

Acesta a adăugat:

„Pe scurt, continuăm să ne modernizăm și să evoluăm.”

Presiuni pentru mai multă transparență

Decizia Regelui vine într-un moment în care finanțele Familiei Regale sunt analizate mai atent ca oricând.

În ultimii ani, mai mulți parlamentari britanici au cerut o mai mare transparență privind averea și cheltuielile Casei Regale, în special după scandalurile care l-au avut în centru pe prințul Andrew.

Totodată, Comitetul pentru Conturi Publice a lansat recent o investigație privind proprietățile administrate de Crown Estate și contractele de închiriere asociate acestora.

Un raport preliminar al Oficiului Național de Audit a dezvăluit că prințesele Beatrice și Eugenie, fiicele prințului Andrew și membre ale familiei regale fără roluri oficiale active, au beneficiat de locuințe în Palatul St James și Palatul Kensington, chiria fiind plătită din veniturile private ale Regelui Charles.

Grantul Suveran a ajuns la un nivel record

Publicarea datelor fiscale ale Regelui va avea loc simultan cu prezentarea raportului privind Grantul Suveran, principala sursă de finanțare publică a monarhiei britanice.

Grantul acoperă costurile legate de personal, întreținerea reședințelor regale și deplasările oficiale.

Potrivit datelor oficiale, Grantul Suveran a crescut de la 86,3 milioane de lire sterline în anul financiar 2024-2025 la aproximativ 132 de milioane de lire sterline în 2025-2026, alte surse indicând un nivel record de 137,9 milioane de lire sterline, majorarea fiind justificată în principal prin lucrările de renovare ale Palatului Buckingham.

Cu toate acestea, autoritățile britanice analizează posibilitatea unei reduceri a grantului în urma unei revizuiri efectuate de Trezorerie, Downing Street și Casa Regală.

Diferența dintre Charles și William

Anunțul Regelui evidențiază și o diferență importantă față de actualul Prinț de Wales.

Deși prințul William a moștenit Ducatul de Cornwall și a obținut anul trecut aproape 23 de milioane de lire sterline din administrarea acestuia, valoarea taxelor plătite de moștenitorul tronului nu a fost făcută publică.

Palatul Buckingham a confirmat însă că, în cazul Regelui Charles, datele fiscale vor fi publicate anual de acum înainte.

„Scopul nostru este să explicăm toate elementele finanțelor regale într-un mod care să îmbunătățească și mai mult claritatea și accesibilitatea informațiilor, plasându-le în același timp în contextul lor istoric și constituțional”, au transmis reprezentanții Casei Regale.

Prin această decizie fără precedent, Regele Charles încearcă să apropie monarhia britanică de standardele moderne de transparență și responsabilitate publică, într-o perioadă în care instituțiile tradiționale sunt supuse unei examinări tot mai atente din partea societății.

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