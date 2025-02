Regina Camilla, super gest după moartea câinelui său. Cum a decis să își aline suferința

Regina Camilla a rămas în urmă cu patru luni fără cel mai bun prieten al ei, câinele Beth, care a murit din cauza unei tumori, însă acum este pregătită să depășească acel moment trist din viața sa.

Soția regelui Charles al III-lea are o sensibilitate aparte pentru câini, fiind implicată în multiple proiecte privind bunăstarea patrupedelor. Regina este prezentă la toate evenimentele de profil: de la concursuri canine la târguri de adopție.

Totodată, Camilla este patronul adăpostului Battersea pentru câini și pisici din Londra, care se ocupă atât de salvarea cât și de procesul adoptării prietenilor necuvântători.

Pe Regină o leagă multe amintiri de acest adăpost. În 2011, o adopta pe Beth, un pui de trei luni din rasa Jack Russel Terrier. Un an mai târziu, i-a găsit un companion în Bluebell, un câine metis de talie mică descoperit de Camilla într-un parc londonez.

După 13 ani, în noiembrie anul trecut, Beth a fost eutanasiată din cauza unei tumori. Decizia de a curma viața preaiubitului cățel a fost devastatoare pentru Camilla. La patru luni distanță, Regina a luat o decizie deloc surprinzătoare: a adoptat un pui de câine.

Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment cultural. Nu se cunoaște rasa patrupedului, însă Camilla a lăsat să se înțeleagă că acesta este un mix.

„Vreau să știți că am un cățel nou care are opt săptămâni. Ce rasă este? Are un pic din toate. Este un câine adoptat și se numește Moley, pentru că seamănă cu o cârtiţă”, a mărturisit Camilla, potrivit Independent.