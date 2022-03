”Regina cristalelor” și-a botezat fetița! Cum arată botoșeii încrustați cu 6.000 de pietre Swarovski

Alexandra Văcăruși, cunoscută drept Regina cristalelor, și-a botezat fetița, Ema Georgiana, care a văzut lumina zilei pentru prima dată la mijlocul lui septembrie, anul trecut. CANCAN.RO are imaginile bucuriei, dar și botoșeii încrustați cu nu mai puțin de 6.000 de cristale Swarovski, pe care micuța i-a încălțat.

Alexandra Văcăruși devenea mămică pentru prima dată la mijlocul lunii septembrie a anului trecut, când a adus-o pe lume pe Ema Georgiana, o fetiță de 2,775 kilograme care a primit nota nouă din partea medicilor, dar asta pentru că nașterea a avut loc prin cezariană. ”Auzeam multe mămici că este superb, că simți anumite lucruri și nu credeam. Astăzi, îmi dau seama ce înseamnă, nu ai cum să explici, uneori, numai când mă uit la ea plâng!”, spunea, atunci, Alexandra.

”Regina cristalelor” și-a botezat fetița! Avem imaginile

Lunile au trecut repede, a venit ziua botezului. Unul restrâns, pentru că încă e pandemie. Și unde tânăra mămică a avut mari emoții. Dar și bucurii, în același timp. ”Am avut foarte mari emoții, nu mă așteptam. La biserică a fost foarte cuminte, chiar a cântat și ea cu părintele … Am făcut botezul la catedrala Sfântul Ilie, de la Titan, o biserică superbă. A fost foarte încântată de vinul pe care i l-a dat cu lingurița, se pare că i-a plăcut.

A fost o slujbă superbă, ținută de 4 preoți. Am ales acea biserică fiindcă acolo noi, părinții ei, ne-am cununat și este biserica noastră de suflet. Din cauza pandemiei, nu am putut să ținem un botez cum mi-l doream, însă am reușit, cât de cât”, a dezvăluit Alexandra Văcăruși, pentru CANCAN.RO.

Fetița ei a purtat mai multe ținute, dar cireașa de pe tort au fost botoșeii, lucrați de Alexandra cu nu mai puțin de 6.000 de cristele Swarowski. ”A avut mai multe ținute, la biserică am ales o ținută pe roz lila, ceva mai simplu, după care am schimbat prințesa într-o rochiță. A strălucit din toate punctele de vedere, fiindcă am avut grijă să aibă botoșei cu cristale Swarovski, undeva la 6.000 de cristale și suzețica la fel, decorată cu cristale”, a încheiat Alexandra.