Acasă » Știri » Relația cu Gabriela de la Cheeky Girls l-a terminat pe Lembit Opik! Politicianul din UK este devastat: „Povestea noastră de iubire este ca o ciupercă”

Relația cu Gabriela de la Cheeky Girls l-a terminat pe Lembit Opik! Politicianul din UK este devastat: „Povestea noastră de iubire este ca o ciupercă”

De: Anca Chihaie 22/11/2025 | 17:41
Relația cu Gabriela de la Cheeky Girls l-a terminat pe Lembit Opik! Politicianul din UK este devastat: Povestea noastră de iubire este ca o ciupercă
Foto: Hepta/Profimedia
Lembit Opik, deputat al Partidului Liberal Democrat din Marea Britanie, continuă să fie subiect de atenție nu pentru realizările sale politice, ci pentru viața sa personală. Opik, cunoscut pentru energia și pasiunea sa față de politică, s-a remarcat în ultimii ani prin relația cu Gabriela Irimia, una dintre membrele trupei românești Cheeky Girls,  devenită celebră în anii 2000. Diferența de vârstă și imaginea publică a partenerei sale au atras critici și glume din partea publicului și a presei.

Această situație ridică întrebări cu privire la echilibrul dintre viața personală și responsabilitățile unui politician. Deși Opik a susținut în repetate rânduri că relațiile sale nu afectează capacitatea sa de a exercita mandatul, prezența sa constant mediatizată în presa locală a contribuit la conturarea unei imagini mai apropiate de celebritate decât de politician dedicat. Opik a fost implicat anterior și în alte relații mediatizate, inclusiv cu prezentatoare TV Sian Lloyd, ceea ce a accentuat percepția publicului că viața sa personală este subiect de spectacol.

Relația cu Gabriela de la Cheeky Girls l-a terminat pe Lembit Opik

Deși a avut implicări notabile în politică, printre care susținerea victimelor atentatului de la Omagh și promovarea investigațiilor privind incidentele de la garnizoana Deepcut, aceste eforturi sunt adesea umbrite de controversele personale. În Parlament, prezența sa a fost uneori întreruptă de comentarii ironice din partea colegilor, iar unele apariții publice au fost privite mai degrabă ca momente de divertisment decât ca exprimări serioase ale mandatului său.

„Este în primul rând o relație intelectuală – o întâlnire a minților. Singura mea problemă apare când mass-media face judecăți morale care nu au nicio legătură cu capacitatea mea de a-mi face treaba.

Eu ies cu Gabi, iar Gabi iese cu mine, pentru că ne place foarte mult unul de celălalt, nu pentru că ea e o vedetă pop și eu sunt politician”, a spus Opik.

Opik face parte dintr-un grup de parlamentari considerați „coloriți”, alături de nume precum Boris Johnson sau Charles Kennedy, care au câștigat popularitate prin apariții publice și televiziune, dar au fost criticați pentru lipsa de seriozitate. În opinia multor observatori, simpatia publicului față de astfel de figuri nu se traduce neapărat în respect profesional sau în capacitatea de a lua decizii politice importante.

În ciuda eforturilor sale de a părea un politician preocupat cu adevărat de societatea în care trăiește, Lembit Opik a ajuns să fie – în ultimii ani – ținta ironică a presei locale, care nu mai are deloc cuvinte bune de spus la adresa sa, chiar dacă are idei sau proiecte ce ar avea impact pozitiv asupra societății. Ba mai mult, unii jurnaliști au fost convinși că relația dintre politician și Gabriela este doar un „paravan” sau o modalitate pentru ca tânăra româncă să obțină o viză sau alte beneficii de pe urma iubitului, atât pentru ea, cât și pentru familia ei.

