Rezultate Simulare Evaluare Națională 2026. Când și cum își vor afla elevii notele

Elevii de clasa a VIII-a care au susținut examenul de simulare pentru Evaluarea Națională își vor afla luni, 30 martie, rezultatele. După ce au așteptat zile bune, aceștia vor afla cum s-au descurcat la probele obligatorii.

Luni, 30 martie, este o zi cu multă emoție. Atât părinții cât și copiii stau cu sufletul la gură. Aceștia vor afla ce note au primit la simularea pentru Evaluarea Națională. Cu toate acestea, rezultatele obținute nu vor fi trecute în catalog, însă cei care iau note bune o pot face printr-o cerere făcută de părinte.

De asemenea, amintim că testarea nu a avut loc în peste 100 de școli și asta pentru că profesorii au decis că nu vor să organizeze, în urma nemulțumirilor legate de bugetul acordat de stat pentru educație.

Cum se comunică notele de la simularea din 2026

Elevii sunt nerăbdători să afle cum s-au descurcat la probe. Așteptarea a luat sfârșit pentru că luni aceștia vor primi rezultatele. Potrivit Ministerului Educației, notele obținute de aceștia nu vor fi afișate, așa cum se întâmpla în anii trecuți, ci vor fi comunicate la clasă de către profesori și diriginți. De asemenea, nu vor fi expuse în fața clasei, astfel că vor fi transmise individual fiecărui elev în parte.

În acest an, simulările pentru Evaluarea Națională nu s-au desfășurat în toate unitățile școlare. În peste 100 de școli, cadrele didactice au decis să nu pună la dispoziție această testare în semn de protest faţă de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Mai concret, au fost susținute în 4.500 de școli, adică în 97,8% din totalul de școli cu nivel gimnazial din țara noastră.

Când au loc examenele finale

Dacă de data asta a fost doar o simulare, elevii claselor a VIII-a trebuie să treacă prin examenele finale. Aceștia își vor încheia cursurile pe data de 12 iunie. Probele obligatorii sunt la Limba și literatura română, Matematică și Limba maternă (pentru cei care învață în școala minorităților naționale). Calendarul complet pentru Evaluarea Națională 2026 arată astfel:

-8 – 12 iunie 2026: înscrierea la examen;

-12 iunie 2026: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

-22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă;

-24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă;

-26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

-1 iulie 2026: afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între 14:00 – 18:00;

-2 – 3 iulie 2026: continuarea vizualizării lucrărilor .

