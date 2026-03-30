Rezultate Simulare Evaluare Națională 2026. Când și cum își vor afla elevii notele

De: Denisa Crăciun 30/03/2026 | 10:41
Elevii de clasa a VIII-a care au susținut examenul de simulare pentru Evaluarea Națională își vor afla luni, 30 martie, rezultatele. După ce au așteptat zile bune, aceștia vor afla cum s-au descurcat la probele obligatorii. 

Luni, 30 martie, este o zi cu multă emoție. Atât părinții cât și copiii stau cu sufletul la gură. Aceștia vor afla ce note au primit la simularea pentru Evaluarea Națională. Cu toate acestea, rezultatele obținute nu vor fi trecute în catalog, însă cei care iau note bune o pot face printr-o cerere făcută de părinte.

De asemenea, amintim că testarea nu a avut loc în peste 100 de școli și asta pentru că profesorii au decis că nu vor să organizeze, în urma nemulțumirilor legate de bugetul acordat de stat pentru educație.

Cum se comunică notele de la simularea din 2026

Elevii sunt nerăbdători să afle cum s-au descurcat la probe. Așteptarea a luat sfârșit pentru că luni aceștia vor primi rezultatele. Potrivit Ministerului Educației, notele obținute de aceștia nu vor fi afișate, așa cum se întâmpla în anii trecuți, ci vor fi comunicate la clasă de către profesori și diriginți. De asemenea, nu vor fi expuse în fața clasei, astfel că vor fi transmise individual fiecărui elev în parte.

În acest an, simulările pentru Evaluarea Națională nu s-au desfășurat în toate unitățile școlare. În peste 100 de școli, cadrele didactice au decis să nu pună la dispoziție această testare în semn de protest faţă de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Mai concret, au fost susținute în 4.500 de școli, adică în 97,8% din totalul de școli cu nivel gimnazial din țara noastră.

Când au loc examenele finale

Dacă de data asta a fost doar o simulare, elevii claselor a VIII-a trebuie să treacă prin examenele finale. Aceștia își vor încheia cursurile pe data de 12 iunie. Probele obligatorii sunt la Limba și literatura română, Matematică și Limba maternă (pentru cei care învață în școala minorităților naționale). Calendarul complet pentru Evaluarea Națională 2026 arată astfel:

-8 – 12 iunie 2026: înscrierea la examen;
-12 iunie 2026: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;
-22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă;
-24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă;
-26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;
-1 iulie 2026: afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între 14:00 – 18:00;
-2 – 3 iulie 2026: continuarea vizualizării lucrărilor .

VEZI ȘI: Cele mai tari perle de la Simularea de la Limba română: „Nu știu, nu ne-a predat ce e un text blagian”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Istoria alfabetului limbii române. Cum a apărut și ce este, de fapt, alfabetul
Știri
Istoria alfabetului limbii române. Cum a apărut și ce este, de fapt, alfabetul
Program PRO TV: Când se difuzează „Iisus din Nazareth” în Săptămâna Mare
Știri
Program PRO TV: Când se difuzează „Iisus din Nazareth” în Săptămâna Mare
„Turnuri de păsări” purtate pe străzile Mexicului. Oamenii se tem că tradiția lor dispare
Mediafax
„Turnuri de păsări” purtate pe străzile Mexicului. Oamenii se tem că tradiția lor...
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Gandul.ro
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să știe călătorii înainte de a le utiliza
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce...
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți cu toții lași?”
Digi24
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți...
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și reguli în țări cheie
Mediafax
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și...
Parteneri
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Zodiile răsfățate de astre în aprilie 2026. E cea mai bună lună din tot anul, vor înflori, iar reușitele vor fi la tot pasul
Click.ro
Zodiile răsfățate de astre în aprilie 2026. E cea mai bună lună din tot anul,...
Zelenski: Rusia a fotografiat de trei ori baza aeriană a SUA din Arabia Saudită, înaintea atacului iranian asupra acesteia
Digi 24
Zelenski: Rusia a fotografiat de trei ori baza aeriană a SUA din Arabia Saudită, înaintea...
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
Digi24
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum...
După o lună de război, în Iran benzina a rămas la 12 bani/litru. În România a depășit 9,3 lei
Promotor.ro
După o lună de război, în Iran benzina a rămas la 12 bani/litru. În România...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Gandul.ro
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Istoria alfabetului limbii române. Cum a apărut și ce este, de fapt, alfabetul
Istoria alfabetului limbii române. Cum a apărut și ce este, de fapt, alfabetul
Program PRO TV: Când se difuzează „Iisus din Nazareth” în Săptămâna Mare
Program PRO TV: Când se difuzează „Iisus din Nazareth” în Săptămâna Mare
A murit mama lui Mihai Gâdea: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit ...
A murit mama lui Mihai Gâdea: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și înțelegere”
Prințul Harry speră să se împace cu Regele Charles. Fiul mai mic al monarhului așteaptă „o invitație ...
Prințul Harry speră să se împace cu Regele Charles. Fiul mai mic al monarhului așteaptă „o invitație oficială” pentru a participa la o reuniune de familie
Minore de 5 și 4 ani, căutate de autorități. Fetițele au plecat de acasă și nu s-au mai întors
Minore de 5 și 4 ani, căutate de autorități. Fetițele au plecat de acasă și nu s-au mai întors
Cum poți ajunge în Thassos în 2026, fără să îți cheltui toți banii pe motorină sau benzină? ...
Cum poți ajunge în Thassos în 2026, fără să îți cheltui toți banii pe motorină sau benzină? Metoda care este la îndemâna oricui
Vezi toate știrile