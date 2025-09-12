“Rivala” Biancăi Drăguşanu și-a scos trupul pe interval: s-a aplecat pe marginea piscinei şi… A lăsat totul la vedere!

Toamna „s-a instalat” în calendare, dar nu și în termometre! Temperaturile sunt, în continuare, ridicate, astfel că divele din showbiz încă profită de ultimele raze de soare pentru a se bronza și relaxa la piscină și, deopotrivă, a ne bucura cititorii cu trupurile lor apetisante. De această dată, domnilor, în vizor ne-a intrat una dintre cele mai senzuale vedete din showbiz, care își merită pe deplin statutul de bombă sexy. Este vorba despre Denisa Nechifor! Fosta lui Adrian Cristea a lăsat mută toată suflarea masculină. CANCAN.RO are imagini de senzație.

Timpul pare că s-a oprit în loc pentru Denisa Nechifor. Deși a trecut de 40 de ani, șatena arată ca o tânără de 20 și ceva de ani. Fosta lui Adrian Cristea le dă clasă puștoaicelor cu trupul ei silfid și lucrat, dar și cu tonusul. Astfel, nu este de mirare că vedeta a făcut furori la piscină, iar noi am surprins fiecare mișcare!

Denisa Nechifor nu se potolește niciodată! A lăsat mută suflarea masculină

Denisa Nechifor a „parcat” la o piscină din Capitală, acolo unde deseori se relaxează! Șatena pare să fii descoperit elixirul tinereții, căci, an de an arată din ce în ce mai bine. Ar putea lejer să le dea clasă puștoaicelor, căci pe lângă trupul silfid și tonusul ferm, vedeta are și o poftă de viață de invidiat. Este deseori întâlnită la evenimente și petreceri, mereu cu zâmbetul pe buze, socializând. Dar, când are timp, vedeta preferă să se relaxeze la piscină.

Cu un fresh de portocale în mână, savurat tacticos pe șezlong și telefonul în cealaltă mână, Denisa s-a bucurat de o zi de toamnă relaxantă. Costumul de baie minuscul, format din două piese, în nuanțe de maro deschis și închis, i-au lăsat la vedere formele bine lucrate în sala de fitness. Nici nu ai spune că este mama unei adolescente care abia a împlinit 17 ani.

Fosta lui Adrian Cristea și-a etalat formele apetisante

La un moment dat, vedeta lasă deoparte telefonul pe care l-a butonat preț de câteva minute, se ridică de pe șezlong și se apleacă pentru a-și așeza prosopul, moment în care toate privirile sunt ațintite asupra ei. Admiratorii au avut ocazia să-și clătească ochii cu formele Denisei Nechifor. Șatena și-a etalat trupul pe care, cu siguranță, fetele de acolo l-au invidiat, iar masculilor li s-au scurs ochii după ea. A făcut o baie rapid în piscină, iar momentele incendiare s-au terminat. Denisa Nechifor a încheiat scurta plimbare și a revenit la șezlongul ei primitor, acolo unde a mai petrecut 20 minute. S-a îmbrăcat apoi și a plecat, cu bronzul bine instalat.

(CITEȘTE ȘI: Denisa Nechifor nu ține cont de vârstă și face istorie la piscină! A intrat “pe vrăjeală” cu un mascul și… Veșnic tânără și neliniștită!)

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.