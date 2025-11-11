Robert Tudor s-a operat: „Mi-e frică de nu mai pot. Cică ar fi ușor, 70% dintre oameni se confruntă cu această problemă”

Magicianul Robert Tudor a ajuns pe masa de operații! Deși a încercat să se trateze fără a ajunge la bisturiu, câștigătorul Power Couple, sezonul 2, nu a scăpat de ceea ce îi era frică. Cum se simte acum, după ce a fost externat?

Recent, Robert Tudor a avut parte de emoții intense. După ce a încercat prin toate modalitățile să amâne intervenția chirurgicală, magicianul a făcut ce a făcut și tot a ajuns pe masa de operație. Câștigătorul emisiunii Power Couple, sezonul 2, a fost operat de deviație de sept, afecțiune care începuse să îi facă viața un calvar.

Robert Tudor s-a operat de deviație de sept

Înainte de a intra în sală, magicianul le-a povestit prietenilor virtuali că, în sfârșit, și-a făcut curaj și este pregătit să se opereze la nas. Deviața de sept de care suferă de ceva timp este o afecțiune care provoacă dificultăți de respirație, ducând la simptome precum congestia nazală, apnee în somn sau respirație zgomotoasă.

”A sosit momentul acela. Trebuie să mă operez și mi-e frică de nu mai pot. Mă operez la nas, să îmi ia din cornete și deviația de sept. Cică nu durează mult operația. Cică ar fi ușor, 70% dintre oameni se confruntă cu această problemă, că nu pot respira corect”, a declarat Robert Tudor, pe TikTok.

După operație, mai fericit ca niciodată, Robert Tudor a revenit cu informații despre starea sa de sănătate. Acesta s-a lăudat prietenilor virtuali că – după mulți ani de chin – respiră extrem de bine, rezultatul intervenției chirurgicale fiind cu mult peste așteptările sale.

”În viața mea nu am respirat așa și m-am uitat în oglindă. Nu sunt vânăt la ochi. Sunt alte operații acum de deviații de sept. Nici nu te învinețești la ochi și cornetele acelea pe care ți le ia din nas le cauterizează. Sunt alt om!”, a mai spus Robert Tudor.

