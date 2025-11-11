Acasă » Știri » Robert Tudor s-a operat: „Mi-e frică de nu mai pot. Cică ar fi ușor, 70% dintre oameni se confruntă cu această problemă”

Robert Tudor s-a operat: „Mi-e frică de nu mai pot. Cică ar fi ușor, 70% dintre oameni se confruntă cu această problemă”

De: Irina Vlad 11/11/2025 | 19:31
Robert Tudor s-a operat: Mi-e frică de nu mai pot. Cică ar fi ușor, 70% dintre oameni se confruntă cu această problemă
Magicianul Robert Tudor a ajuns pe masa de operație/ sursă foto: social media

Magicianul Robert Tudor a ajuns pe masa de operații! Deși a încercat să se trateze fără a ajunge la bisturiu, câștigătorul Power Couple, sezonul 2, nu a scăpat de ceea ce îi era frică. Cum se simte acum, după ce a fost externat? 

Recent, Robert Tudor a avut parte de emoții intense. După ce a încercat prin toate modalitățile să amâne intervenția chirurgicală, magicianul a făcut ce a făcut și tot a ajuns pe masa de operație. Câștigătorul emisiunii Power Couple, sezonul 2, a fost operat de deviație de sept, afecțiune care începuse să îi facă viața un calvar.

Robert Tudor s-a operat de deviație de sept

Înainte de a intra în sală, magicianul le-a povestit prietenilor virtuali că, în sfârșit, și-a făcut curaj și este pregătit să se opereze la nas. Deviața de sept de care suferă de ceva timp este o afecțiune care provoacă dificultăți de respirație, ducând la simptome precum congestia nazală, apnee în somn sau respirație zgomotoasă.

”A sosit momentul acela. Trebuie să mă operez și mi-e frică de nu mai pot. Mă operez la nas, să îmi ia din cornete și deviația de sept. Cică nu durează mult operația. Cică ar fi ușor, 70% dintre oameni se confruntă cu această problemă, că nu pot respira corect”, a declarat Robert Tudor, pe TikTok.

Meseria la care tinerii din Generația Z visează: „Stresul poate fi mai mare decât pe Wall Street”
Meseria la care tinerii din Generația Z visează: „Stresul poate fi mai mare...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

După operație, mai fericit ca niciodată, Robert Tudor a revenit cu informații despre starea sa de sănătate. Acesta s-a lăudat prietenilor virtuali că – după mulți ani de chin – respiră extrem de bine, rezultatul intervenției chirurgicale fiind cu mult peste așteptările sale.

”În viața mea nu am respirat așa și m-am uitat în oglindă. Nu sunt vânăt la ochi. Sunt alte operații acum de deviații de sept. Nici nu te învinețești la ochi și cornetele acelea pe care ți le ia din nas le cauterizează. Sunt alt om!”, a mai spus Robert Tudor.

Magicianul Robert Tudor, amendat cu aproape 2000 de euro în Malta: ”Ne-a distrus vacanța. Fac plângere!”

Ce tarif are magicianul Robert Tudor la un eveniment. Suma pe care câștigătorul Power Couple 2025 o cere pentru un show de 30 de minute

Tags:
Iți recomandăm
Lino Golden, pregătit iar de însurătoare?! Gestul făcut de iubita lui l-a convins pe artist că merită să-i fie soție
Știri
Lino Golden, pregătit iar de însurătoare?! Gestul făcut de iubita lui l-a convins pe artist că merită să-i…
Mihaela, tânăra ucisă de fostul soț, a fost înmormântată. Funeraliile au fost păzite de poliție și jandarmi
Știri
Mihaela, tânăra ucisă de fostul soț, a fost înmormântată. Funeraliile au fost păzite de poliție și jandarmi
Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!
Mediafax
Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!
Banii pe care nepalezii, care muncesc în România, îi trimit acasă. Economiștii au fost surprinși de aceste sume
Gandul.ro
Banii pe care nepalezii, care muncesc în România, îi trimit acasă. Economiștii au...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de 16 mp și au construit imperiul Dedeman: planuri pentru preluarea Carrefour
Adevarul
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de...
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Digi24
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de...
Dani Mocanu are și alte probleme. Surse: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei
Mediafax
Dani Mocanu are și alte probleme. Surse: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
Digi 24
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Digi24
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate...
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată în România
go4it.ro
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată...
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Banii pe care nepalezii, care muncesc în România, îi trimit acasă. Economiștii au fost surprinși de aceste sume
Gandul.ro
Banii pe care nepalezii, care muncesc în România, îi trimit acasă. Economiștii au fost surprinși...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lino Golden, pregătit iar de însurătoare?! Gestul făcut de iubita lui l-a convins pe artist că merită ...
Lino Golden, pregătit iar de însurătoare?! Gestul făcut de iubita lui l-a convins pe artist că merită să-i fie soție
Mihaela, tânăra ucisă de fostul soț, a fost înmormântată. Funeraliile au fost păzite de poliție ...
Mihaela, tânăra ucisă de fostul soț, a fost înmormântată. Funeraliile au fost păzite de poliție și jandarmi
Vedetele care au sunat la 112 înainte să verifice parcarea. Credeau că li s-a furat mașina, dar, ...
Vedetele care au sunat la 112 înainte să verifice parcarea. Credeau că li s-a furat mașina, dar, de fapt, i-a lăsat memoria
Dani Mocanu, luat la „puricat” și de ANAF! Ce datorii colosale are cântărețul condamnat
Dani Mocanu, luat la „puricat” și de ANAF! Ce datorii colosale are cântărețul condamnat
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
Erika Isac a împlinit 25 de ani și M.G.L. i-a făcut un super cadou de ziua ei! Ce a primit din partea ...
Erika Isac a împlinit 25 de ani și M.G.L. i-a făcut un super cadou de ziua ei! Ce a primit din partea invitațiilor la party
Vezi toate știrile
×