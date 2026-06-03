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România nu mai are meseriași. Salariile cresc accelerat în instalații și construcții

De: David Ioan 03/06/2026 | 08:49
România nu mai are meseriași. Salariile cresc accelerat în instalații și construcții
România nu mai are meseriași. Salariile cresc accelerat în instalații și construcții
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Piața muncii din România traversează o perioadă tensionată în zona meseriilor tehnice, unde profesii precum instalator sau electrician sunt tot mai rar alese de tineri.

Lipsa de interes a noii generații obligă companiile să ridice consistent nivelul ofertelor pentru a-și asigura personalul necesar, iar pachetele salariale, bonusurile și beneficiile suplimentare transformă aceste meserii în opțiuni tot mai profitabile din punct de vedere financiar.

România nu mai are meseriași

Contextul este alimentat de un deficit real de forță de muncă, vizibil în toate regiunile țării, un subiect tot mai prezent în discuțiile despre piața muncii și meserii tehnice.

Creșterea presiunii pe salarii este direct legată de amploarea proiectelor naționale aflate în derulare. România continuă să investească masiv în infrastructură, energie și construcții, iar ritmul alert al acestor lucrări generează o nevoie constantă de specialiști.

Modernizarea infrastructurii și orientarea către eficiență energetică amplifică cererea, iar companiile sunt nevoite să concureze între ele pentru a atrage profesioniști. În acest context, Raluca Dumitra, director de marketing eJobs, explică situația actuală:

„Domeniul instalațiilor din România traversează o perioadă în care cererea de specialiști rămâne foarte ridicată, iar acest lucru se reflectă direct în nivelul salariilor. Fie că vorbim despre instalații electrice, sanitare sau termice, companiile se confruntă cu un deficit tot mai mare de personal calificat, într-un context în care investițiile în infrastructură, energie și construcții continuă. În cazul specialiștilor implicați în proiecte complexe nivelul câștigurilor poate fi considerabil mai mare, mai ales în companiile mari sau în proiectele private de amploare. Un aspect important al pieței în 2026 este presiunea tot mai mare pe modernizarea infrastructurii și eficiență energetică”.

Salariile cresc accelerat în instalații și construcții

Nivelul veniturilor diferă semnificativ în funcție de rol și calificare. Datele recente ale platformei Salario arată că tehnicienii de instalații pornesc de la un salariu mediu net de 4.500 de lei, în timp ce electricienii și instalatorii ajung la aproximativ 5.000 de lei lunar.

Funcțiile care necesită expertiză avansată sunt remunerate mai bine: proiectanții de instalații ating un venit mediu de 6.500 de lei, iar inginerii depășesc 7.400 de lei net. Aceste diferențe reflectă atât nivelul de responsabilitate, cât și lipsa acută de personal calificat, un aspect tot mai discutat în zona de salarii tehnice.

Pe lângă veniturile oferite de angajatori, mulți profesioniști aleg să își suplimenteze câștigurile prin activități independente. O parte dintre specialiștii cu experiență au plecat în străinătate sau au preferat să își dezvolte propriile afaceri, ceea ce a accentuat deficitul de personal.

În consecință, colaborările pe cont propriu au devenit o sursă importantă de venit. Reprezentanta eJobs subliniază acest aspect:

„Din acest motiv, angajatorii oferă salarii mai competitive, bonusuri și beneficii suplimentare pentru a atrage și păstra personal calificat. Pentru mulți specialiști din instalații, colaborările independente reprezintă o sursă importantă de venit. Electricienii și instalatorii cu experiență aleg frecvent să combine angajarea cu proiecte proprii sau lucrări realizate în regim independent, iar în aceste cazuri veniturile pot crește semnificativ”.

Oferta de locuri de muncă rămâne una dintre cele mai ridicate din ultimii ani. Platformele de recrutare afișează mii de poziții disponibile, semn că angajatorii continuă să caute personal într-un ritm accelerat. În prezent, eJobs.ro listează peste 15.000 de joburi active la nivel național, iar iajob.ro depășește 6.500 de anunțuri deschise.

Volumul ridicat de oportunități confirmă presiunea constantă din acest sector și interesul companiilor pentru a acoperi rapid lipsa de specialiști, un fenomen tot mai vizibil în zona de recrutare tehnică.

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