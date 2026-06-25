Acasă » Știri » România rămâne departe de moneda euro. Când am putea renunța la leu

România rămâne departe de moneda euro. Când am putea renunța la leu

De: David Ioan 25/06/2026 | 11:51
România rămâne departe de moneda euro. Când am putea renunța la leu
România rămâne departe de moneda euro. Când am putea renunța la leu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Trecerea României la moneda euro rămâne un obiectiv îndepărtat, potrivit celui mai recent Raport de convergență al Comisiei Europene, care arată că țara nu îndeplinește în prezent niciunul dintre criteriile economice necesare pentru aderarea la zona euro.

Documentul indică probleme la capitolele inflație, deficit bugetar, stabilitatea cursului valutar, nivelul dobânzilor și cadrul legislativ privind funcționarea Băncii Naționale. Pentru populație, concluzia este clară: trecerea la euro nu se va produce în viitorul apropiat, iar autoritățile trebuie să facă ajustări majore pentru a putea avansa spre acest obiectiv.

România rămâne departe de moneda euro

Adoptarea monedei unice presupune înlocuirea leului și integrarea într-un sistem monetar comun, ceea ce necesită o economie stabilă și predictibilă. Uniunea Europeană evaluează periodic cinci criterii esențiale – inflația, finanțele publice, stabilitatea cursului de schimb, dobânzile pe termen lung și compatibilitatea legislației naționale cu normele europene. Raportul din 2026 arată că România nu bifează niciunul dintre aceste criterii.

Inflația rămâne principalul obstacol. Media anuală analizată a fost de 8,4%, mult peste limita de 2,7% acceptată pentru statele care vor să adopte euro. Deși Comisia Europeană estimează o scădere graduală, nivelul inflației va continua să depășească pragul de referință atât la finalul lui 2026, cât și în 2027. O inflație ridicată înseamnă prețuri care cresc mai rapid decât în zona euro, ceea ce complică integrarea într-o uniune monetară stabilă.

Deficitul bugetar rămâne, de asemenea, o problemă majoră. România a redus deficitul de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, însă este încă departe de plafonul european de 3%. Prognozele arată o scădere lentă, până la 6,2% în 2026 și 5,8% în 2027, valori insuficiente pentru a îndeplini criteriul fiscal. În paralel, datoria publică este în creștere, urmând să ajungă la 63,4% din PIB în 2027.

Când am putea renunța la leu

Un alt criteriu neîndeplinit este stabilitatea cursului valutar. România nu a intrat încă în Mecanismul Cursului de Schimb II, etapa obligatorie de cel puțin doi ani înainte de adoptarea euro. În plus, leul s-a depreciat cu aproximativ 5% față de euro în ultimii doi ani, semn că volatilitatea rămâne ridicată. Dobânzile pe termen lung sunt, la rândul lor, peste pragul european: media de 6,7% depășește limita de 5,1%, pe fondul deficitului ridicat și al incertitudinilor privind finanțele publice.

Raportul atrage atenția și asupra legislației privind Banca Națională, care trebuie armonizată cu normele europene. Sunt vizate aspecte precum independența instituției, interzicerea finanțării monetare și integrarea BNR în Eurosistem.

Concluzia raportului este că România are încă un drum lung până la adoptarea monedei euro. Pentru a avansa, autoritățile trebuie să reducă inflația și deficitul, să stabilizeze cursul valutar, să intre în ERM II și să actualizeze legislația bancară. Până la îndeplinirea acestor condiții, leul rămâne moneda națională, iar calendarul aderării depinde de evoluția economiei în următorii ani.

CITEŞTE ŞI: A câștigat 13 milioane de euro, dar a pierdut totul. Povestea incredibilă a bărbatului

Cu ce pensie ireală s-a ales un pensionar român, după un stagiu de cotizare de 27 de ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mercur retrograd revine în perioada 29 iunie – 23 iulie. Patru zodii vor întâmpina obstacole la final de lună
Știri
Mercur retrograd revine în perioada 29 iunie – 23 iulie. Patru zodii vor întâmpina obstacole la final de…
Melek, probleme grave cu poliția! Tiktokerița a lansat un atac fără precedent: „Eu am pus Chitila pe hartă”
Știri
Melek, probleme grave cu poliția! Tiktokerița a lansat un atac fără precedent: „Eu am pus Chitila pe hartă”
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Mediafax
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe listele SOS: „Politician carpato-danubian”
Gandul.ro
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator...
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup...
De ce au lovit două cutremure uriașe Venezuela în doar o oră. Explicația seismologilor. „Cutremurele nu ucid oameni, clădirile o fac“
Adevarul
De ce au lovit două cutremure uriașe Venezuela în doar o oră. Explicația...
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi România au ajutat SUA să atace Iranul: „O mărturisire zdrobitoare”
Digi24
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii!...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Cum arată vila lui Babasha din Hâtz Residence. Detaliul care l-a dat pe spate până și pe vecinul său, Dorian Popa
Click.ro
Cum arată vila lui Babasha din Hâtz Residence. Detaliul care l-a dat pe spate până...
Românii au furat o statuie din patrimoniul Germaniei pe care voiau să o topească. Lucrarea de arta a fost găsită în Buzău
Digi 24
Românii au furat o statuie din patrimoniul Germaniei pe care voiau să o topească. Lucrarea...
Proiectul de lege promulgat de Nicușor Dan care afectează transportatorii
Promotor.ro
Proiectul de lege promulgat de Nicușor Dan care afectează transportatorii
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Rolul de 2 miliarde $ pe care Matt Damon a fost la un pas să îl refuze
go4it.ro
Rolul de 2 miliarde $ pe care Matt Damon a fost la un pas să...
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe listele SOS: „Politician carpato-danubian”
Gandul.ro
CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Mercur retrograd revine în perioada 29 iunie – 23 iulie. Patru zodii vor întâmpina obstacole la ...
Mercur retrograd revine în perioada 29 iunie – 23 iulie. Patru zodii vor întâmpina obstacole la final de lună
Melek, probleme grave cu poliția! Tiktokerița a lansat un atac fără precedent: „Eu am pus Chitila ...
Melek, probleme grave cu poliția! Tiktokerița a lansat un atac fără precedent: „Eu am pus Chitila pe hartă”
Câți euro trebuie să plătești pentru două șezlonguri și o umbrelă în Nisipurile de Aur. Turiștii ...
Câți euro trebuie să plătești pentru două șezlonguri și o umbrelă în Nisipurile de Aur. Turiștii au rămas fără cuvinte
Ce au aflat procurorii despre Denise Rifai și Dan Bittman? Relațiile prezentatoarei de la Antena 1, ...
Ce au aflat procurorii despre Denise Rifai și Dan Bittman? Relațiile prezentatoarei de la Antena 1, devoalate în interceptările realizate de DNA în dosarul de corupție
Dorian Popa și-a anulat luna de miere! Motivul care i-a schimbat complet planurile
Dorian Popa și-a anulat luna de miere! Motivul care i-a schimbat complet planurile
Andreea Sasu, umilită în timpul sarcinii. Philipp Plein a recunoscut: „Am greșit enorm”
Andreea Sasu, umilită în timpul sarcinii. Philipp Plein a recunoscut: „Am greșit enorm”
Vezi toate știrile