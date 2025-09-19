Românul Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar nu s-a mai întors. I-a cedat inima

Dramă de nedescris într-o familie de români! Florin Stoica a pleca să lucreze în Italia pentru a-și întreține familia, însă a murit în timp ce era la serviciu. Inima bărbatului a cedat din senin și nimeni nu a mai avut ce-i face pentru a-l salva.

În urmă cu mulți ani, Florin a plecat în Italia să își clădească o viață fără griji și neajunsuri. Pe data de 17 septembrie 2025, bărbatul se afla în timpul programului la muncă, iar în cursul dimineții inima i s-a oprit brusc. Acesta lucra în Palau, o comună din provincia Sardinia.

Românul Florin a murit în timp ce se afla la serviciu

Echipa de salvatori chemați la fața locului nu au mai putut face nimic pentru viața lui, fiind nevoiți să declare decesul. Din păcate, românul de 42 de ani a suferit un stop cardiac. Românul era căsătorit și era tatăl unei fetițe. Comunitatea din Palau se pregătește să își ia rămas bun de la român, care era extrem de iubit și apreciat în țara sa adoptivă.

Vestea morții lui a îndoliat întreaga comunitate din Italia și România, tristul anunț fiind făcut de familia bărbatului, amintit ca un om harnic și decent. Acesta era apreciat de toți cei care l-au cunoscut, atât români, cât și italieni. Sicriul cu trupul neînsuflețit al românului urmează să fie repatriat în țară – pe data de 20 septembrie, unde familia românului se pregătește acum de înmormântare.

Moartea lui Florin Stoica vine la doar câteva zile după ce un alt bărbat de 48 de ani a murit în apropiere de localitatea Santa Teresa Gallura din Italian. Printr-o coincidență stranie, victima se numea tot Florin.

