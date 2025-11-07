S-a aflat motivul pentru care Igor Cuciuc iese public tot mai des, deși suferă după Andreea: „Zi de zi, eu mă distrugeam”

A trecut un an de la moartea tragică a Andreei Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc, însă durerea familiei nu s-a diminuat nici acum. Pierderea tinerei de doar 17 ani a lăsat un gol imens în sufletele părinților, care continuă să trăiască cu amintirea tragică a acelei zile din noiembrie 2024, când adolescenta a decedat în timp ce era alături de prietenii săi.

Tragedia din familia lui Igor Cuciuc a lăsat multă durere în sufletele tuturor. Fiica interpretului, Andreea Cuciuc, în vârstă de doar 17 ani, a murit în luna noiembrie 2024, după ce i s-a făcut rău într-un local din Chișinău. Adolescenta se afla alături de colegi, când i s-a făcut brusc rău și a leșinat. Prietenele ei au scos-o imediat afară și au cerut ajutor, însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

De ce Igor Cuciuc iese public tot mai des

Pierderea unicului copil a lăsat o rană adâncă în sufletul părinților. Igor Cuciuc și soția sa trăiesc un coșmar din care nu reușesc să se trezească, durerea fiind de neimaginat. Artistul a vorbit cu greu despre suferința sa, mărturisind cât de greu le este să accepte realitatea.

„Am crescut o fată bună, o fată minunată, dar păcat că la 17 ani a trebuit să duc o fecioară la groapă, să o înmormântez, să-mi iau rămas-bun de la ea. Foarte grea această perioadă pentru noi. Perna noastră a fost udă în fiecare seară de lacrimile mamei și lacrimile tatălui, dar foarte mult ne-a ajutat credința. Mulțumesc preoților care au fost lângă mine, m-au cuprins și mi-au zis: „Igor, doar rugăciunea către Maica Domnului o să-ți mângâie puțin durerea, suflețelul tău şi al mamei”, s spus Igor Cuciuc la o emisiune TV.

Cuvintele artistului transmit o durere profundă pe care el o resimte. Este recunoscător pentru susținerea publicului care l-a ajutat să meaegă mai departe, în ciuda golului imens lăsat de pierderea fiicei sale.

„Am realizat că, în afară de public, nu mi-a mai rămas nimic. Toată dragostea pe care am dat-o fetiței mele acum este a publicului. Doar publicul mă poate încuraja să ies mai departe. Mulțumesc la toţi cei care îmi scriu cuvinte de încurajare, sunt lângă mine, mă motivează să mă ridic din pat, să nu stau. Zi de zi, eu mă distrugeam. Aveam un program, alţi oameni eram. Ne trezeam dimineața, ne culcam foarte târziu, lacrimi, durere, întrebări fără răspuns”, a msi spus cântărețul.

Igor Cuciuc și-a îndreptat toată atenția către sfera profesională și către public. El a reușit să găsească o scăpare de la durerea resimțită în urma pierderii unicului copil.

„Nu găseam explicații de ce s-a întâmplat acest lucru, de ce Dumnezeu mi-a luat fata din brațele mele, când am crescut așa o floare până la 17 ani. Un trandafir puternic, înflorit, trebuia să meargă în viață, deja era pregătită să calce în sfera profesională. Am zis că dacă mai stau, nu pot. Oamenii îmi scriau: „Igor, dacă ai nevoie, hai să îți povestesc că moartea nu există, este o trecere, unde nu este durere. Studiază Biblia.” Mă încurajau, mă sunau. Vreau să mulțumesc publicului din suflet, pentru că doar ei mi-au rămas ca dragoste. Mă încurajează să merg mai departe, să pot ceea ce mi-a dat Dumnezeu: vocea, dragostea față de muzică, să urc pe scenă și să-mi apară din nou zâmbetul pe față, să cânt despre neamul meu, despre ţară, mamă, tată, cântecul popular, care să mă ajute să învăț să trăiesc cu această durere”, a mai povestit artistul într-o emisiune TV.

CITEȘTE ȘI: Cristian Botgros, audiat de Poliție după acuzațiile familiei Cuciuc! Ce gest urât ar fi făcut în timp ce Andreea se zbătea pentru viața ei

Profesoara Andreei Cuciuc face dezvăluiri uluitoare, după un an de la moartea fiicei lui Igor Cuciuc: „Aceste cuvinte mi-au rămas în memorie”