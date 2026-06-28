S-au despărțit după 10 ani de relație, înainte de nuntă. Courteney Cox și cântărețul Johnny McDaid nu mai formează un cuplu

Divorțurile continuă să lovească necruțător lumea celebrităților! O faimoasă actriță și partenerul ei și-au spus „adio” pe furiș după 10 ani de relație. Cei doi chiar făcuseră pasul cel mare către logodnă, însă totul s-a prăbușit ca un castel din cărți de joc.

Ruptura definitivă s-ar fi produs încă de la sfârșitul anului trecut, dar detaliile abia acum au ieșit la suprafață!

Courteney Cox, îndrăgita vedetă în vârstă de 62 de ani care a făcut istorie în serialul „Friends”, și logodnicul ei, muzicianul Johnny McDaid, în vârstă de 49 de ani, au pus punct poveștii lor de iubire. Deși păreau de nedespărțit, distanța și-a spus în cele din urmă cuvântul.

O faimoasă actriță s-a despărțit de logodnicul său

Actrița locuia în luxosul Los Angeles, în timp ce artistul, originar din Irlanda de Nord, își petrecea majoritatea timpului la Londra. Această navetă continuă se pare că a măcinat sentimentele, iar drumurile lor s-au separat definitiv.

Chiar dacă fanii sperau într-o împăcare miraculoasă, adevărul este cu totul altul. Un apropiat din cercul celor doi a dat din casă și a dezvăluit cum s-a produs ruptura, dar și în ce relații au rămas aceștia după ce au decis să meargă pe căi separate. Din fericire, nu a fost vorba de un scandal monstru, ci de o maturitate emoțională greu de întâlnit.

„Johnny vorbește extraordinar de frumos despre Courteney. Au avut o relație foarte profundă și au rămas în relații extrem de bune. Sunt prieteni foarte apropiați și țin foarte mult unul la celălalt. Nu a fost o despărțire urâtă. Pur și simplu au ajuns într-un punct în care duceau vieți diferite”, a spus un apropiat.

El și-a refăcut viața

Dacă actrița încă își mai plânge sau nu trecutul, fostul ei partener nu a stat prea mult pe gânduri! Johnny McDaid și-a făcut o nouă iubită. De cealaltă parte, nici Courteney Cox nu stă închisă în casă.

Vedeta a fost surprinsă recent pe străzile din New York în compania actorului Greg Kinnear. Cei doi au interpretat rolurile de soț și soție în producția „Shining Vale”, însă au ținut să precizeze imediat că între ei nu este vorba de o nouă idilă, ci doar de o strânsă relație de amiciție.

Pentru cei care nu își mai amintesc, Courteney Cox și Johnny McDaid s-au întâlnit pentru prima dată în anul 2013. Cupidon a fost nimeni altul decât celebrul cântăreț Ed Sheeran, care le-a făcut cunoștință prin intermediul unor prieteni comuni.

Johnny este un colaborator de bază și un prieten la cataramă al lui Ed Sheeran, fiind coautorul unor hituri planetare care au spart topurile muzicale, precum „Shape of You”, „Photograph”, „Galway Girl”, „Bad Habits” sau „Shivers”.

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