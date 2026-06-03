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Salariul lui Cristi Chivu explodează după performanțele de la Inter. Suma este amețitoare

De: Elisa Tîrgovățu 03/06/2026 | 15:15
Salariul lui Cristi Chivu explodează după performanțele de la Inter. Suma este amețitoare
Salariul lui Cristi Chivu explodează după performanțele de la Inter. Suma este amețitoare / Sursa foto: Social media
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Cristi Chivu a încheiat un sezon foarte reușit alături de Inter Milano. Antrenorul a reușit să adauge în palmares atât titlul de campion al Italiei, cât și Cupa, însă parcursul din Liga Campionilor nu s-a ridicat pe deplin la așteptările suporterilor, care și-ar fi dorit o prezență mai îndelungată în competiție.

După cucerirea eventului, conducerea clubului Internazionale Milano i-ar fi propus lui Cristian Chivu un nou contract valabil până în vara anului 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029.

Cristi Chivu ar urma să încaseze aproape 4 milioane de euro pe an

Presa din Italia a prezentat și informații despre sumele pe care le-ar putea încasa românul după semnarea noii înțelegeri, estimând un total de aproximativ 4 milioane de euro pe an, incluzând bonusurile de performanță.

Salariul de bază ar fi de 3,2 milioane de euro net anual. În prezent, Cristi Chivu câștigă 2,5 milioane de euro net pe an la Inter Milano. Contractul său, semnat în vara lui 2025, este valabil până în 2027.

Sursa foto: Social media

Conform presei din Italia, tehnicianul român și conducerea clubului Internazionale Milano ar fi ajuns deja la un acord privind noul contract, rămânând doar semnătura lui Cristian Chivu pentru finalizarea înțelegerii. Se pare că antrenorul a solicitat însă un scurt timp de pauză, dorind să își ia mai întâi o vacanță.

După ce a cucerit titlul și Cupa în Italia, antrenorul celor de la Inter Milano a ales să își dedice timpul familiei. În acest mod, își reface energia înaintea unui nou sezon, care se anunță unul extrem de solicitant.

„Ai mei merită o lună din timpul meu. În ultimul an și trei luni am fost ca într-o centrifugă între Parma și Inter, fără să am timp să fiu alături de familia mea, așa că ei sunt prioritatea în această vară.

Voi fi nevoit să mă opresc din muncă, după ce am consumat atâta energie pentru a ne atinge obiectivele. Voi încerca, dacă este posibil, să nu fiu constant la telefon”, a spus Cristi Chivu după încheierea sezonului, potrivit Libertatea.

CITEȘTE ȘI: Performanță spectaculoasă pentru Cristi Chivu. Recordul care îl pune în lumina reflectoarelor

Cum a ajuns Cristi Chivu antrenor la Inter Milano, de fapt. S-a aflat abia acum motivul real care i-a adus jobul

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