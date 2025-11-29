Sătulă să-și tot vadă fiica de 13 ani stând pe telefon, o mamă i l-a confiscat. La scurt timp, a fost găsită moartă

O fată de 13 ani din Sankt Petersburg, Rusia, este acuzată că și-ar fi ucis mama după ce aceasta i-ar fi confiscat telefonul, în urma unor certuri legate de obsesia ei pentru rețelele sociale. Mama fetei, Svetlana Cheglyakova, în vârstă de 46 de ani, ar fi interzis accesul la internet ca urmare a comportamentului online al fiicei sale.

Potrivit autorităților, minora i-ar fi tăiat gâtul mamei, și-a provocat răni la mâini și apoi a dat foc apartamentului familiei. Inițial, fata a susținut că un străin ar fi pătruns în locuință, ar fi ucis-o pe mama ei și apoi ar fi incendiat apartamentul, lăsând-o pe ea rănită. Ancheta arată însă că scena ar fi fost inspirată de secvențe din jocuri video pe care le practicase anterior, înainte să fie certată de Svetlana Cheglyakova.

Sub interogatoriu, fata a recunoscut că a luat un cuțit și și-a înjunghiat mama în gât după ce au avut certuri aprinse legate de activitatea ei online. Ea a spus că nu i permitea să iasă cu prietenii și că era controlată în permanență, afirmând că era victima unui comportament abuziv. În seara presupusei crime, mama ar fi descoperit-o trează, a certat-o și a lovit-o, apoi a vrut să se răzbune.

Profilul ei de social media conținea clipuri TikTok cu sesiuni de joc Roblox, spun anchetatorii. Anchetatorii precizează că acțiunile fetei nu seamănă cu jocurile unui adolescent obișnuit. În unele clipuri, personajul ei dansează într-o cameră în flăcări sau poartă un jucător rănit în brațe. Ancheta indică faptul că ea ar fi „simulat uciderea propriei mame și încercarea de a ascunde fapta”.

Fata provine dintr-o familie monoparentală, după ce părinții ei au divorțat, și în prezent se află sub supraveghere medicală. Comitetul de Investigații din Rusia a deschis un dosar penal pentru crimă, însă, fiind sub vârsta răspunderii penale, nu poate fi judecată pentru moartea mamei sale.

