Acasă » Știri » Sătulă să-și tot vadă fiica de 13 ani stând pe telefon, o mamă i l-a confiscat. La scurt timp, a fost găsită moartă

Sătulă să-și tot vadă fiica de 13 ani stând pe telefon, o mamă i l-a confiscat. La scurt timp, a fost găsită moartă

De: Andreea Stăncescu 29/11/2025 | 18:43
Sătulă să-și tot vadă fiica de 13 ani stând pe telefon, o mamă i l-a confiscat. La scurt timp, a fost găsită moartă
O fiică și-a ucis mama după ce și-a confiscat telefonul / Sursa foto: Freepik / Social media

O fată de 13 ani din Sankt Petersburg, Rusia, este acuzată că și-ar fi ucis mama după ce aceasta i-ar fi confiscat telefonul, în urma unor certuri legate de obsesia ei pentru rețelele sociale. Mama fetei, Svetlana Cheglyakova, în vârstă de 46 de ani, ar fi interzis accesul la internet ca urmare a comportamentului online al fiicei sale.

Potrivit autorităților, minora i-ar fi tăiat gâtul mamei, și-a provocat răni la mâini și apoi a dat foc apartamentului familiei. Inițial, fata a susținut că un străin ar fi pătruns în locuință, ar fi ucis-o pe mama ei și apoi ar fi incendiat apartamentul, lăsând-o pe ea rănită. Ancheta arată însă că scena ar fi fost inspirată de secvențe din jocuri video pe care le practicase anterior, înainte să fie certată de Svetlana Cheglyakova.

Sub interogatoriu, fata a recunoscut că a luat un cuțit și și-a înjunghiat mama în gât după ce au avut certuri aprinse legate de activitatea ei online. Ea a spus că nu i permitea să iasă cu prietenii și că era controlată în permanență, afirmând că era victima unui comportament abuziv. În seara presupusei crime, mama ar fi descoperit-o trează, a certat-o și a lovit-o, apoi a vrut să se răzbune.

Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu:...
Sursa foto: Freepik

Profilul ei de social media conținea clipuri TikTok cu sesiuni de joc Roblox, spun anchetatorii. Anchetatorii precizează că acțiunile fetei nu seamănă cu jocurile unui adolescent obișnuit. În unele clipuri, personajul ei dansează într-o cameră în flăcări sau poartă un jucător rănit în brațe. Ancheta indică faptul că ea ar fi „simulat uciderea propriei mame și încercarea de a ascunde fapta”.

Fata provine dintr-o familie monoparentală, după ce părinții ei au divorțat, și în prezent se află sub supraveghere medicală. Comitetul de Investigații din Rusia a deschis un dosar penal pentru crimă, însă, fiind sub vârsta răspunderii penale, nu poate fi judecată pentru moartea mamei sale.

CITEȘTE ȘI: Tragedie la Roma! Beatrice, o tânără de 20 de ani, a murit nevinovată în urma unei curse ilegale de mașini

Anna, o mămică de 30 de ani, a fost ucisă de fostul iubit. Tragedia a avut loc sub privirea neputincioasă a fiului ei de 12 ani

Tags:
Iți recomandăm
Este total interzis să faci asta de Sfântul Andrei! Tradiții și obiceiuri pe 30 noiembrie 2025
Știri
Este total interzis să faci asta de Sfântul Andrei! Tradiții și obiceiuri pe 30 noiembrie 2025
Magia Crăciunului a venit mai devreme! Bucureștiul a fost luminat de sărbătoare! Foto & video
Știri
Magia Crăciunului a venit mai devreme! Bucureștiul a fost luminat de sărbătoare! Foto & video
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
Mediafax
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu...
România, cu revolverul la tâmplă. Cele 24 de ore de asasinate legionare văzute în rechizitoriul militar: „Zăcea în mirişte, ciuruit de gloanţe şi degetele împreunate pentru închinăciune“
Adevarul
România, cu revolverul la tâmplă. Cele 24 de ore de asasinate legionare văzute...
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
Digi24
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele...
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de Sf. ANDREI
Mediafax
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump:...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Este total interzis să faci asta de Sfântul Andrei! Tradiții și obiceiuri pe 30 noiembrie 2025
Este total interzis să faci asta de Sfântul Andrei! Tradiții și obiceiuri pe 30 noiembrie 2025
Bancul sfârșitului de săptămână | O femeie nervoasă își sună bărbatul
Bancul sfârșitului de săptămână | O femeie nervoasă își sună bărbatul
Magia Crăciunului a venit mai devreme! Bucureștiul a fost luminat de sărbătoare! Foto & video
Magia Crăciunului a venit mai devreme! Bucureștiul a fost luminat de sărbătoare! Foto & video
Ex-vedetele Kanal D, luate la ochi! Burtica suspectă i-a pus pe gânduri pe fani. Este sau nu însărcinată?
Ex-vedetele Kanal D, luate la ochi! Burtica suspectă i-a pus pe gânduri pe fani. Este sau nu însărcinată?
Horoscop 30 noiembrie 2025. Zodia care primește mesaje bizare de la Univers
Horoscop 30 noiembrie 2025. Zodia care primește mesaje bizare de la Univers
Cele 5 zodii care vor fi protejate de Sfântul Andrei. Viața lor se va transforma total
Cele 5 zodii care vor fi protejate de Sfântul Andrei. Viața lor se va transforma total
Vezi toate știrile
×