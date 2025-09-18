Scene de groază cu ”Ricky”, șoferul Monicăi Gabor! Este acuzat că a încercat să-și omoare soția și pe presupusul ei amant! “Mergea la ea la serviciu şi…”

A fost cândva „Ricky Martin de România”, șoferul Monicăi Gabor și personaj nelipsit din bârfele mondene. Astăzi, Voicu Pânzar, alias „Ricky”, a ajuns în fața instanței, acuzat de fapte șocante. Soția lui l-a denunțat pentru scene de groază, cu amenințări, jigniri și chiar tentativă de atac cu un cuțit. lcoolul ar fi scânteia care i-a aprins furia, iar martorii povestesc cum îl amenință și pe presupusul amant al femeii. Scenele descrise în dosar sunt șocante și, cum era de așteptat, judecătorii au decis să-i impună ordin de protecție.

Voicu Pânzar, poreclit ”Ricky” în perioada lui de glorie, pentru că semăna cu Ricky Martin, a lucrat ca șofer pentru Monica Gabor, fostă Columbeanu, și chiar s-a vehiculat că ar fi avut și o idilă cu ea la acea vreme. A schimbat rapid macazul, după ce i s-a oferit rapid ocazia să defileze ca model. Nu a făcut o carieră nici din asta și a dispărut ușor0ușor din atenția publică.

S-a căsătorit cu fiica unui afacerist din Turda și s-a așezat la casa lui, cum s-ar spune. Ani buni nimeni nu a mai știut nimic despre el, iar CANCAN.RO v-a dezvăluit recent (vezi detalii AICI) că celebrul și ”apusul” Ricky a devenit, se pare, destul de problematic. Partenera lui a cerut un ordin de restricție împotriva lui, iar acum am aflat și motivul șocant!

Se pare că femeia ar fi fost supusă unor scene destul de violente. Declarațiile martorilor și mesajele vocale puse la dispoziția instanței arată un tablou tulburător!

”Astfel, din declaraţia martorului ###### #####-#####, reiese că pârâtul (n.r. ”Ricky) o ameninţă pe reclamantă, are o atitudine agresivă faţă de aceasta în sensul că o face c…ă, proastă, reclamantei fiindu-i frică de acesta.

Probele administrate în cauză, mesajele telefonice şi declaraţia martorului audiat, confirmă faptul că pârâtul (n.r. ”Ricky”) obişnuieşte să adreseze reclamantei cuvinte vulgare. Agresorul este agresiv şi proferează injurii chiar şi la locul de muncă al victimei. Consideră că prin atitudinea sa, pârâtul constituie un real pericol pentru integritatea fizică şi psihică a reclamantei”, se arată în cererea depusă de avocatul femeii, după solicitarea ordinului de protecție împotriva lui.

Judecătorii au analizat declarațiile și au admis ulterior cererea, stabilind un ordin de protecție valabil pentru 12 luni împotriva fostului șofer al Monicăi Gabor.

”Ricky”, acuzat de violență fizică și verbală

Instanța a ținut cont și de declarația martorului care a confirmat că partenera lui ”Ricky” trăiește cu teamă constantă, întrucât acesta ar fi amenințat-o inclusiv cu moartea.

”În motivarea cererii, s-a arătat, în esență, că pârâtul, care este soţul reclamantei, locuieşte cu mama sa în ##### ####, iar, când vine acasă, este băut şi o face pe reclamantă în toate felurile, a ameninţat-o cu moartea, într-o zi venind cu o armă albă să o omoare pe ea şi pe amant dacă îl găseşte în locuinţă. De asemenea, i-a blocat uşa de la intrare în casă.

În cauză, instanţa apreciază că din probele administrate rezultă existenţa unei situaţii premisă dintre cele avute în vedere de Legea nr. 217/2003, rezultând din probele administrate că pârâtul a săvârşit acte de violenţă verbală şi psihologică faţă de reclamanta ###### ######.

Astfel, din declaraţia martorului ###### #####-#####, nepotul reclamantei care locuieşte cu aceasta, reiese că pârâtul o ameninţă pe reclamantă, are o atitudine agresivă faţă de aceasta în sensul că o face c…ă, proastă, reclamantei fiindu-i frică de acesta. ###### dată când i-a adresat cuvinte jignitoare reclamantei a fost în data de 02.02.2024.

De asemenea, martorul a arătat că pârâtul mergea la reclamantă la serviciu şi îi adresa aceleaşi cuvinte jignitoare (c….ă, proastă) de faţă cu colega reclamantei”, se arată în datele de la dosar, obținute de CANCAN.RO.

Alcoolul pare să fi fost scânteia care a aprins scandalurile în familia lui Voicu Pânzar. Cei din anturajul lui spun că acesta obișnuiește să consume băuturi în exces.

”Martorul a mai arătat că pârâtul obişnuieşte să consume băuturi alcoolice în mod excesiv şi că, atunci când este băut, reprezintă un pericol pentru reclamantă, acesta, în trecut, agresând-o şi fizic pe aceasta.

Martorul a arătat şi faptul că pârâtul vorbeşte cu reclamanta pe un ton ridicat, agresiv, reclamantei fiindu-i teamă că pârâtul ar putea-o lovi, agresa”.

