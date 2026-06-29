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Schimbări la PRO TV! Ce se întâmplă la emisiunea Vorbește Lumea: ”O nouă etapă pentru noi”

De: Denisa Crăciun 29/06/2026 | 22:23
Schimbări la PRO TV! Ce se întâmplă la emisiunea Vorbește Lumea: ”O nouă etapă pentru noi”
Vorbește Lumea are un nou decor
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Emisiunea „Vorbește Lumea” va suferi modificări. Anunțul a fost făcut de producătoarea matinalului și i-a uimit pe fani. Începând de luni, 29 iunie, prezentatorii emisiunii nu vor mai fi văzuți în același decor, cel obișnuit până acum.

„Vorbește Lumea” este una dintre cele mai cunoscute și apreciate emisiuni TV din România. În fiecare dimineață, prezentatorii aduc în platou cei mai impresionanți invitați și prezintă subiecte pe cinste. Totuși, începând de luni, 29 iunie, fanii au avut parte de o surpriză. Lili Sandu, Bogdan Ciudoiu și Shurubel nu au mai apărut în același decor. Producătoarea matinalului, Andreea Caranda, a făcut anunțul neașteptat.

Ce se întâmplă cu emisiunea „Vorbește Lumea”

Emisiunea „Vorbește Lumea”, difuzată pe PRO TV, împlinește 11 ani de la lansare. De mai bine de un deceniu, prezentatorii matinalului Lili Sandu, Bogdan Ciudoiu și Shurubel abordează cele mai cool subiecte, plini de entuziasm și energie. Totuși, producătoarea show-ului, Andreea Caranda, a făcut un anunț important. Aceasta a spus că emisiunea va continua într-un nou decor, mult mai colorat. De asemenea, ea a precizat că este o etapă nouă, iar asta nu îi poate decât bucura.

Cei 11 ani petrecuți împreună au însemnat enorm pentru noi. Au fost ani de muncă intensă, emoții, provocări și bucurii împărtășite zi de zi cu cei care ne sunt alături, de acasă, încă din prima zi. Fiecare colț din «vechea casă» poartă amintiri și momente care au definit «Vorbește lumea». Mutarea într-o «casă nouă» înseamnă mai mult decât o schimbare de decor, este și o nouă etapă pentru noi. Rămânem cu aceeași echipă, aceeași energie și aceeași bucurie de a fi aproape de telespectatori în fiecare dimineață, într-un loc nou care ne oferă inspirație pentru a continua povestea emisiunii, a transmis Andreea Caranda.

Vorbește Lumea are un nou decor/ sursa foto: Facebook
Vorbește Lumea are un nou decor/ sursa foto: Facebook

Prezentatorii au putut fi văzuți în noua casă de luni, 29 iunie. Celebra emisiune este urmărită de mii de oameni și a avut de-a lungul celor 11 ani cifre uimitoare. În toți acești ani au avut loc 2.609 ediții, în platou au fost peste 18.000 de invitați și peste 6.500 de ore de emisie live.

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