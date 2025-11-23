Acasă » Exclusiv » Secretele lui Ion Dolănescu ies la iveală la 16 ani de la moartea sa: „Nu avea ce mânca” | EXCLUSIV

Secretele lui Ion Dolănescu ies la iveală la 16 ani de la moartea sa: „Nu avea ce mânca” | EXCLUSIV

De: Ana Maria Pasat 23/11/2025 | 13:58
Secretele lui Ion Dolănescu ies la iveală la 16 ani de la moartea sa: Nu avea ce mânca | EXCLUSIV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Noi povești picante, avându-l în prim-plan pe regretatul Ion Dolănescu ies la iveală la mai bine de 16 ani de la decesul acestuia. Artistul făcea petreceri de pomină de ziua de naștere a celor doi fii ai săi, chiar și-n lipsa acestora. Dragoș Dolănescu, care recent a schimbat prefixul, ne-a relatat însă o întâmplare cu tatăl său, care le întrece pe toate. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Dragoș Dolănescu și-a aniversat, recent, ziua de naștere. Prilej cu care, politicianul stabilit în Costa Rica a depănat amintiri avându-l în prim-plan pe tatăl său, care marca într-un mod aparte, fiecare eveniment din viața celor doi fii ai lui.

Dragoș Dolănescu și-a aniversat ziua de naștere

Dragoș Dolănescu: „Ne punea poza pe masă și dădea petreceri de ziua noastră”

Potrivit mărturisirilor făcute de acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO, regretatul artist dădea petreceri mari la fiecare aniversare a băieților săi, chiar și când aceștia au devenit adulți și nu se aflau în casa tatălui lor.

„Mereu ne sărbătorea, chiar și-n lipsă, și pe mine, si pe Ionuț, și pe mamaia. Ne punea poza pe masa dacă nu eram prezenți si dădea petreceri mari, cu multă mâncare si băutură. El a avut o copilărie grea, nu avea ce mânca și a vrut ca nouă să nu ne lipsească nimic. În plus, era și un mod de a mulțumi poporului român și vieții pentru ceea ce i-a oferit”, ne-a mărturisit Dragoș Dolănescu.

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„A dat de băut pentru tot avionul”

Fiul lui Ion Dolănescu ne-a relatat, de asemenea, cum tatăl său a dat de băut vin tuturor pasagerilor care se aflau în avion cu el, atunci când ziua fiului său l-a prins pe drumuri.

„Odată se întorcea de la un spectacol. A dat de băut vin la tot avionul, ca să mă sărbătorească pentru că era ziua mea de naștere”, a adăugat Dragoș Dolănescu.

Ce cadouri îi lua Ion Dolănescu

De asemenea, politicianul își amintește cu drag și ce cadouri primea de ziua sa, de la regretatul artist. Acesta a fost primul care i-a luat un costum cu cravată, înainte ca el să împlinească zece ani.

„Ca și cadouri, îmi lua haine. El mi-a făcut cadou primul costum, pe care și acum îl păstrez. Aveam vreo 10 ani când m-a dus la croitor si mi l-a făcut pe comandă”, ne-a mai spus Dragoș Dolănescu.

Altfel, acesta a marcat împlinirea a 50 de ani prin două petreceri. Una care a avut loc chiar de ziua lui, în mijlocul familiei, în cursul săptămânii. Și o alta în acest week-end, în prezența prietenilor.

NU RATA: CĂSĂTORIA DINTRE ION DOLĂNESCU ȘI MARIA CIOBANU A FOST O MARE MINCIUNĂ! CINE A FOST SINGURA NEVASTĂ A CELEBRULUI CÂNTĂREȚ DE MUZICĂ POPULARĂ 

Citește și: Dragoș Dolănescu, nemulțumit de faptul că Ion Dolănescu nu și-a făcut testamentul: „N-ar mai fi existat aceste certuri”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Vlad Gherman, confesiuni despre femeia care i-a schimbat destinul: „Știa exact ce se întâmplă între mine și Cristina” | EXCLUSIV
Exclusiv
Vlad Gherman, confesiuni despre femeia care i-a schimbat destinul: „Știa exact ce se întâmplă între mine și Cristina”…
Delia, nevoită să renunțe la marea ei pasiune! Filmările de la The Ticket i-au dat planurile peste cap
Exclusiv
Delia, nevoită să renunțe la marea ei pasiune! Filmările de la The Ticket i-au dat planurile peste cap
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi obscene. „Am înjurat că am vrut eu. Știu că suntem live”
Adevarul
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Descoperire macabră în toaleta trenului de pe ruta Iași–București! Poliția a fost alertată imediat
Descoperire macabră în toaleta trenului de pe ruta Iași–București! Poliția a fost alertată imediat
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 53. Două sunt diferite, le puteți găsi?
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 53. Două sunt diferite, le puteți găsi?
Amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru românii care încalcă această lege. Nicușor ...
Amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru românii care încalcă această lege. Nicușor Dan a promulgat-o, e oficial!
Fiica Ronei Hartner vrea să își deschidă afacere în Franța. Ce studii are Rita Sumayla
Fiica Ronei Hartner vrea să își deschidă afacere în Franța. Ce studii are Rita Sumayla
Bilețelul lipit pe afișier prin care o studentă din Cluj și-a anunțat vecinii că „îmi sărbătoresc ...
Bilețelul lipit pe afișier prin care o studentă din Cluj și-a anunțat vecinii că „îmi sărbătoresc ziua în această seară”. Ce s-a întâmplat la 23:59
BANC | Bărbatul, amanta și liftul
BANC | Bărbatul, amanta și liftul
Vezi toate știrile
×