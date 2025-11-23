Secretele lui Ion Dolănescu ies la iveală la 16 ani de la moartea sa: „Nu avea ce mânca” | EXCLUSIV

Noi povești picante, avându-l în prim-plan pe regretatul Ion Dolănescu ies la iveală la mai bine de 16 ani de la decesul acestuia. Artistul făcea petreceri de pomină de ziua de naștere a celor doi fii ai săi, chiar și-n lipsa acestora. Dragoș Dolănescu, care recent a schimbat prefixul, ne-a relatat însă o întâmplare cu tatăl său, care le întrece pe toate. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Dragoș Dolănescu și-a aniversat, recent, ziua de naștere. Prilej cu care, politicianul stabilit în Costa Rica a depănat amintiri avându-l în prim-plan pe tatăl său, care marca într-un mod aparte, fiecare eveniment din viața celor doi fii ai lui.

Dragoș Dolănescu: „Ne punea poza pe masă și dădea petreceri de ziua noastră”

Potrivit mărturisirilor făcute de acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO, regretatul artist dădea petreceri mari la fiecare aniversare a băieților săi, chiar și când aceștia au devenit adulți și nu se aflau în casa tatălui lor.

„Mereu ne sărbătorea, chiar și-n lipsă, și pe mine, si pe Ionuț, și pe mamaia. Ne punea poza pe masa dacă nu eram prezenți si dădea petreceri mari, cu multă mâncare si băutură. El a avut o copilărie grea, nu avea ce mânca și a vrut ca nouă să nu ne lipsească nimic. În plus, era și un mod de a mulțumi poporului român și vieții pentru ceea ce i-a oferit”, ne-a mărturisit Dragoș Dolănescu.

„A dat de băut pentru tot avionul”

Fiul lui Ion Dolănescu ne-a relatat, de asemenea, cum tatăl său a dat de băut vin tuturor pasagerilor care se aflau în avion cu el, atunci când ziua fiului său l-a prins pe drumuri.

„Odată se întorcea de la un spectacol. A dat de băut vin la tot avionul, ca să mă sărbătorească pentru că era ziua mea de naștere”, a adăugat Dragoș Dolănescu.

Ce cadouri îi lua Ion Dolănescu

De asemenea, politicianul își amintește cu drag și ce cadouri primea de ziua sa, de la regretatul artist. Acesta a fost primul care i-a luat un costum cu cravată, înainte ca el să împlinească zece ani.

„Ca și cadouri, îmi lua haine. El mi-a făcut cadou primul costum, pe care și acum îl păstrez. Aveam vreo 10 ani când m-a dus la croitor si mi l-a făcut pe comandă”, ne-a mai spus Dragoș Dolănescu.

Altfel, acesta a marcat împlinirea a 50 de ani prin două petreceri. Una care a avut loc chiar de ziua lui, în mijlocul familiei, în cursul săptămânii. Și o alta în acest week-end, în prezența prietenilor.

NU RATA: CĂSĂTORIA DINTRE ION DOLĂNESCU ȘI MARIA CIOBANU A FOST O MARE MINCIUNĂ! CINE A FOST SINGURA NEVASTĂ A CELEBRULUI CÂNTĂREȚ DE MUZICĂ POPULARĂ

Citește și: Dragoș Dolănescu, nemulțumit de faptul că Ion Dolănescu nu și-a făcut testamentul: „N-ar mai fi existat aceste certuri”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.