Secretul pe care Ella Vișan l-a ascuns de Andrei Lemnaru s-a aflat! ”Cred că sunt mai multe chestii pe care nu mi le-a spus”

Recent, Ella Vișan le-a povestit colegilor de la Insula iubirii un episod revelator din viața sa. Înainte de a participa la emisiunea din Thailanda, concurentaa mers la o clarvăzătoare, iar lucrurile pe care le-a auzit nu au fost deloc pe placul ei. Una dintre avertizări a avut legătură cu viitorul ei alături de Andrei Lemnaru, partenerul alături de care a venit pe insulă, informație pe care iubitul ei a aflat-o abia acum.

Într-un puseu de sinceritate, recent, Ella Vișan a făcut o serie de confesiuni surprinzătoare. Concurenta a venit la Insula iubirii alături de logodnicul ei, Andrei Lemnaru, cu care urma să se căsătorească în luna septembrie 2025. Înainte de marele eveniment, cei doi au decis să se supună celui mai dur test al fidelității, iar provocarea s-a dovedit a fi pe măsură.

Andrei Lemnaru a aflat abia acum adevărul despre nunta lui cu Ella Vișan

Ei bine, după doar câteva zile petrecute în Thailanda, Ella a fost prima care a picat testul. Și-a dat frâu liber sentimentelor și a ”căzut” pradă farmecelor lui Teo Costache. Întoarsă de la date-ul cu pricina – acolo unde s-au petrecut scene interzise minorilor – concurenta a simțit nevoie să povestească un episod revelator din viața sa. Mai exact, premonițiile pe care o clarvăzătoare le-a avut despre relația ei cu Andrei Lemnaru.

„M-am dus la o clarvăzătoare și 90% din ce mi-a spus s-a întâmplat. Am înregistrarea pe telefon, nu am putut să o mai ascult. Ce-a putut să îmi zică la Andrei… m-a panicat total! Îi trimiteam poze, una câte una, și nu îi spuneam cine e. (…) A zis: Tu cu omul acesta nu aveți nicio treabă unul cu celălalt. Mi-a zis că are legături dubioase. M-a întrebat cine este și i-am spus că este partenerul meu de viață. M-a întrebat dacă am planuri cu el și i-am spus că avem nunta în viitor. A zis: Îmi pare rău, dar nu văd nicio nuntă”, a mărturisit Ella.

Ei bine, aceste informații nu au ajuns și Andrei Lemnaru. În ediția de miercuri, 27 august, concurentul a mărturisit că a aflat abia în timpul emisiunii despre confesiunile pe care clarvăzătoarea i le-a făcut Ellei, implicit despre faptul că nunta lor nu va avea loc. Bulversat și complet confuz, acesta i-a spus ispitei Andrușca faptul că el a făcut tot posibilul ca relația lor să meargă bine și că nu înțelege de ce s-a ajuns în situația în care i-a ascuns un lucru atât de important.

„Femeia i-a spus că nu veți avea absolut nicio nuntă. Eu nu știam chestia asta. Și cred că mai sunt multe chestii pe care nu mi le-a spus. N-a zis niciodată așa ceva. Sunt lucruri pe care le-a ascuns, pe care a preferat să le țină doar pentru ea. De ce am ajuns până în punctul de m-am dus. Mi-am cumpărat costum, i-am cumpărat rochie… De ce? De ce încă voiai să faci chestia asta?. Face cumva să par eu de vină pentru ceea ce face ea. Vorbeau despre afecțiunea dintre noi, despre contact sexual. Și-a zis că ea venea la mine și eu nu voiam (…) Am avut momente când eram obosit. Dacă este să o iau logic, eu nu i-am spus niciodată așa ceva (…) Poate când eu am chef, tu nu ai chef sau ea nu are chef. Eu nu sunt de vină (…) Eu am oferit tot ce a fost mai bun din mine”, i-a spus Andrei Lemnaru ispitei Andrușca.

