Secretul unui anestezist din Franța a cutremurat lumea medicală. Ce le făcea pacienților săi

De: Andreea Stăncescu 08/09/2025 | 16:36
Sursa foto: Freepik.com

Un fost medic anestezist din orașul Besançon, situat în estul Franței, a ajuns în fața instanței, fiind acuzat că ar fi otrăvit în mod intenționat 30 de pacienți, dintre care 12 au murit. Frédéric Péchier, în vârstă de 53 de ani, era considerat de colegii săi un profesionist talentat, însă suspiciunile planează asupra sa încă din urmă cu opt ani. El ar fi intervenit asupra unor pacienți internați în două clinici din oraș, între anii 2008 și 2017.

Procesul, care urmează să dureze peste trei luni, reunește mai mult de 150 de părți civile, reprezentând presupusele victime și familiile acestora. În tot acest timp, Frédéric Péchier a rămas în libertate sub control judiciar și continuă să își susțină nevinovăția: „Nu există nicio dovadă a unei otrăviri”. În urma intervențiilor acestuia, 12 persoane și-au pierdut viața.

Primele suspiciuni au apărut în ianuarie 2017, după ce o pacientă de 36 de ani, Sandra Simard, a suferit un stop cardiac în timpul unei operații la coloană. Ea a supraviețuit, însă analizele au arătat niveluri anormale de potasiu în organism, de o sută de ori mai mari decât cele admise. La câteva zile distanță, un alt pacient, în vârstă de 70 de ani, a avut probleme grave după ce ar fi primit medicamente intravenoase modificate.

Anchetatorii au extins investigațiile și asupra altor cazuri petrecute între 2008 și 2017, ce vizau pacienți cu vârste între 4 și 89 de ani. Unele dintre episoade au avut final tragic, precum moartea lui Damien Iehlen, în 2008, după o intervenție de rutină la rinichi. Testele au indicat o doză letală de lidocaină.

„E cutremurător, familia mea a fost distrusă. E greu de imaginat că astfel de lucruri s-au putut întâmpla timp de atâția ani”, a declarat fiica acestuia, Amandine.

Procurorii susțin că Péchier ar fi manipulat deliberat medicamentele pentru a provoca stopuri cardiace, ca formă de răzbunare împotriva colegilor săi. Dacă va fi găsit vinovat, fostul anestezist riscă pedeapsa maximă: închisoarea pe viață.

