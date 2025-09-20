Acasă » Exclusiv » Șerban Huidu nu iartă nimic! După ce a pulverizat ispitele de la Insula Iubirii, lovește din nou! “Înainte să își îndrepte nasul şi să își ridice pomeții…”

Șerban Huidu nu iartă nimic! După ce a pulverizat ispitele de la Insula Iubirii, lovește din nou! “Înainte să își îndrepte nasul şi să își ridice pomeții…”

De: Loriana Dasoveanu 20/09/2025 | 15:50
Șerban Huidu a revenit în atenția presei cu ocazia lansării noii grile de toamnă a Prima TV. Prezentatorul tv a vorbit cu nostalgie despre cele mai importante momente de la Cronica Cârcotașilor în cei 25 de ani de emisiune, dar și despre ruptura dintre el și fostul coleg, Mihai Găinușă. În plus, prezentatorul nu s-a ferit să răspundă celor care l-au criticat pentru faptul că și-a expus părerea despre concurenții și ispitele de la Insula Iubirii. În plus, interviul oferit pentru CANCAN.RO a atins și o parte mai personală, în care Șerban Huidu a vorbit despre copiii lui, dar și cât de mult a cântărit numele de Huidu pentru ei. 

Șerban Huidu nu s-a sfiit niciodată să își expună părerile, indiferent de persoanele care l-au criticat de-a lungul timpului. Și de data aceasta a intrat în vizorul publicului după ce a ironizat aspectul fizic al concurenților din „Insula Iubirii”. Comentariile sale, percepute de unii ca amuzante, au fost criticate de alții ca fiind misogine și deplasate. Ce spune realizatorul tv despre noul val de hate care a venit asupra lui, aflăm în rândurile următoare.

Șerban Huidu, despre controversele apărute în ultimul timp

CANCAN.RO: Șerban, mă bucur că ne întâlnim la petrecerea de inaugurare a noii grile Prima Tv. Ce urmează telespectatorii să vadă în noul sezon de Cronica Cârcotașilor?

Șerban Huidu: Urmează să vadă ceva cu care s-au obișnuit de mulți ani, lucruri interesante, haioase vesele, ca la Prima.

CANCAN.RO: Au trecut 25 de ani de la prima ediție Cronica Cârcotașilor, un sfert de secol, cum sună, nu? Cum ai simțit că au trecut toți acești ani și ce amintiri ai?

Șerban Huidu: Varianta tv are 25 de ani, la radio a început în 1997. E o parte a istoriei televiziunii moderne. Cronica Cârcotașilor a fost considerată o emisiune de umor. Ea s-a folosit de umor, dar a făcut lucruri mult mai interesante. Îmi rămân în cap multe lucruri pe care l-am făcut și de care sunt mândru. Acum mi-a rămas în cap o zicală de-ale lui Dan Diaconescu pe care mi-a spus-o: Veți vedea cum se va „OTV-iza” totul. Toate televiziunile din România vor fi un fel de OTV. Și astăzi mă uit la ele, și toate sunt așa.

Șerban Huidu se explică în fața celor care l-au criticat
Șerban Huidu se explică în fața celor care l-au criticat

CANCAN.RO: În ce relații mai ești cu Mihai Găinușă? Mă gândeam la chimia pe care o aveați pe cameră

Șerban Huidu: Când emisiunea a făcut 20 de ani, l-am chemat să vină să spună lucruri. Am telefonul blocat. Nu e la mine problema. Trebuia să se întoarcă la un moment dat și ne-a sunat când făceam promo-ul de reîntoarcere să spună că el e plecat la Disneyland. E o vorbă: Dacă mă păcălești o dată, să-ți fie rușine! Dacă mă păcălești a doua oară, să-mi fie rușine!

CANCAN.RO: Ai avut ceva comentarii legate de ispitele și concurenții de la Insula Iubirii. Ai stârnit controverse, unii au fost de acord, dar alții te-au criticat.

Șerban Huidu: Nu m-am supărat că oamenii nu au fost de acord cu mine și e normal. În `89 s-a murit în România pentru opinie. Eu ce am spus este că toate seamănă între ele, iar a doua oară că înainte să-și pună sâni, să își îndrepte nasul, să își ridice pomeții, își pun fațete. Fațetele acelea sunt ceva îngrozitor. Nu am eu cea mai bună dantură, dar nu vreau să-mi pun fațete pentru că te fac dependent de medicul stomatolog. Toți își pun fațete de culoare A1, cea mai albă, e total nenatural. Astea-s argumentele mele.

„Mi-am întrebat băieții dacă le-a făcut probleme numele meu”

CANCAN.RO: Ce urmează pentru tine pe plan personal?

Șerban Huidu: Urmează să plece băieții mei la facultate. Cred că vor merge tot în domeniul economic. Eu am scris o lucrare de licență pe care nu am copiat-o, deși toți colegii mei copiau de rupeau.

Cât de greu a atârnat numele de Huidu pentru băieții prezentatorului
Cât de greu a atârnat numele de Huidu pentru băieții prezentatorului

CANCAN.RO: Vor să rămână în țară sau iau în calcul să plece la studii în străinătate? I-ai sfătuit în acest sens?

Șerban Huidu: Nu știu să spun asta. Deocamdată suntem la momentul alegerii facultăților. 90% dintre copii se duc afară să studieze pentru că nicio universitate de la noi nu este în primele 1000 din lume.

CANCAN.RO: Știu că ai o relație deschisă cu copiii tăi. Spune-mi dacă a cântărit numele Huidu mult pentru ei?

Șerban Huidu: În general, să știi că atunci când eu am stat de vorbă cu ei și i-am întrebat dacă le-a făcut probleme acest lucru sau, dimpotrivă, dacă oamenii au fost mai receptivi, a doua variantă a fost cea aleasă. Cred că oamenii au fost destul de ok.

