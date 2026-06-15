Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani! A fost ucisă de fiul său, după ce i-a făcut un reproș banal

Tragedie în Drobeta-Turnu Severin! O femeie în vârstă de 50 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă cu sânge rece chiar de către unul dintre fiii săi. Tânărul, în vârstă de 25 de ani, și-a înjunghiat mama de patru ori, iar mai apoi s-a făcut nevăzut. Acesta a fost prins în scurt timp de oamenii legii, iar acum se află în custodia acestora.

Bărbatul și-a atacat mama chiar în curtea casei. Acesta a înjunghiat-o de patru ori, în zona gâtului şi în zona cutiei toracice. Cu ultimele puteri şi rănită extrem de grav, femeia a încercat să scape. A reuşit să iasă din curte, însă s-a prăbuşit pe stradă, sub privirile vecinilor.

„I-au fost aplicate patru lovituri de cuţit, în zona gâtului şi în zona cutiei toracice. În urma loviturilor primite, victima a decedat”, a declarat Gheorghe Ciocan – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani

Mihaela se întorsese de câteva zile în ţară. Avea trei copii, dar trăia de ani buni cu teama că într-o zi s-ar putea întâmpla o tragedie. Se pare că scandalurile cu fiul mijlociu, cel care i-a luat viaţa, erau la ordinea zilei, iar femeia a ajuns de multe ori bătută la poliție. A făcut numeroase plângeri împotriva fiului său, însă ulterior le retrăgea.

De această dată însă totul a degenerat. Conform mărturiilor vecinilor, crima a venit pe fondul unei discuții aprinse între cei doi, după ce mama i-a reproșat fiului că este consumator de alcool și droguri. Tânărul era cunoscut în cartier pentru consumul de substanțe. Reproșurile mamei l-au făcut pe tânăr să își iasă din minți și să comită crima oribilă.

„Am auzit țipete, am văzut-o căzută lângă casă, plină de sânge. El consuma alcool și droguri. O bătea pe mama sa”, au declarat vecinii, potrivit presei locale.

Și în momentul în care a comis crima, tânărul se afla sub influența alcoolului. Acesta a fugit imediat după ce a comis fapta, însă a fost prins în scurt timp de oamenii legii. Conform testelor, acesta avea o alcoolemie în sânge de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Inculpatul a fost testat preliminar, cu drugtestul şi alcooltestul. A ieşit negativ la droguri şi pozitiv la alcool, având o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Au fost şi ridicate anumite substanţe de la locuinţa inculpatului”, au mai transmis autoritățile.

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