Acasă » Știri » Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani! A fost ucisă de fiul său, după ce i-a făcut un reproș banal

Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani! A fost ucisă de fiul său, după ce i-a făcut un reproș banal

De: Alina Drăgan 15/06/2026 | 12:25
Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani! A fost ucisă de fiul său, după ce i-a făcut un reproș banal
Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani /Foto: actualmehedinți.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Tragedie în Drobeta-Turnu Severin! O femeie în vârstă de 50 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă cu sânge rece chiar de către unul dintre fiii săi. Tânărul, în vârstă de 25 de ani, și-a înjunghiat mama de patru ori, iar mai apoi s-a făcut nevăzut. Acesta a fost prins în scurt timp de oamenii legii, iar acum se află în custodia acestora.

Bărbatul și-a atacat mama chiar în curtea casei. Acesta a înjunghiat-o de patru ori, în zona gâtului şi în zona cutiei toracice. Cu ultimele puteri şi rănită extrem de grav, femeia a încercat să scape. A reuşit să iasă din curte, însă s-a prăbuşit pe stradă, sub privirile vecinilor.

„I-au fost aplicate patru lovituri de cuţit, în zona gâtului şi în zona cutiei toracice. În urma loviturilor primite, victima a decedat”, a declarat Gheorghe Ciocan – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani

Mihaela se întorsese de câteva zile în ţară. Avea trei copii, dar trăia de ani buni cu teama că într-o zi s-ar putea întâmpla o tragedie. Se pare că scandalurile cu fiul mijlociu, cel care i-a luat viaţa, erau la ordinea zilei, iar femeia a ajuns de multe ori bătută la poliție. A făcut numeroase plângeri împotriva fiului său, însă ulterior le retrăgea.

De această dată însă totul a degenerat. Conform mărturiilor vecinilor, crima a venit pe fondul unei discuții aprinse între cei doi, după ce mama i-a reproșat fiului că este consumator de alcool și droguri. Tânărul era cunoscut în cartier pentru consumul de substanțe. Reproșurile mamei l-au făcut pe tânăr să își iasă din minți și să comită crima oribilă.

„Am auzit țipete, am văzut-o căzută lângă casă, plină de sânge. El consuma alcool și droguri. O bătea pe mama sa”, au declarat vecinii, potrivit presei locale.

Și în momentul în care a comis crima, tânărul se afla sub influența alcoolului. Acesta a fugit imediat după ce a comis fapta, însă a fost prins în scurt timp de oamenii legii. Conform testelor, acesta avea o alcoolemie în sânge de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Inculpatul a fost testat preliminar, cu drugtestul şi alcooltestul. A ieşit negativ la droguri şi pozitiv la alcool, având o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Au fost şi ridicate anumite substanţe de la locuinţa inculpatului”, au mai transmis autoritățile.

 

CITEȘTE ȘI:

Sora Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, în pericol. Trăiește în teroare din cauza fostului concubin

Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi
Știri
Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi
Detaliul pentru care un hotel din Mamaia cere bani în plus. Reacțiile nu au întârziat să apară
Știri
Detaliul pentru care un hotel din Mamaia cere bani în plus. Reacțiile nu au întârziat să apară
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare
Mediafax
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi ai Jandarmeriei Române. Decizia nu e definitivă. Ionuț Sindile: „Mulțumesc lui Dumnezeu că există dreptate!”
Gandul.ro
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi...
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Imagini şocante cu saltul mortal al unei tinere: a fost aruncată de la 40 de metri fără coarda de siguranță
Adevarul
Imagini şocante cu saltul mortal al unei tinere: a fost aruncată de la...
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Cum îl păcălesc rușii pe Putin: VPN-uri, telefoane duble și fisurile din „cortina digitală de fier”
Mediafax
Cum îl păcălesc rușii pe Putin: VPN-uri, telefoane duble și fisurile din „cortina...
Parteneri
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical...
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie de 600 de ani
Click.ro
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie...
UDMR nu crede că Veștea vrea să continue programul lui Bolojan. Reacția dură a unui lider al partidului
Digi 24
UDMR nu crede că Veștea vrea să continue programul lui Bolojan. Reacția dură a unui...
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
go4it.ro
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
Descopera.ro
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi ai Jandarmeriei Române. Decizia nu e definitivă. Ionuț Sindile: „Mulțumesc lui Dumnezeu că există dreptate!”
Gandul.ro
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi ai Jandarmeriei...
ULTIMA ORĂ
Tom Felton, din nou singur după șase ani de relație. Starul din Harry Potter și-ar fi făcut cont ...
Tom Felton, din nou singur după șase ani de relație. Starul din Harry Potter și-ar fi făcut cont pe o aplicație de dating
Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi
Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi
Detaliul pentru care un hotel din Mamaia cere bani în plus. Reacțiile nu au întârziat să apară
Detaliul pentru care un hotel din Mamaia cere bani în plus. Reacțiile nu au întârziat să apară
Nicole Cherry, apariție spectaculoasă la petrecerea lui J Balvin. Cum a fost surprinsă artista în ...
Nicole Cherry, apariție spectaculoasă la petrecerea lui J Balvin. Cum a fost surprinsă artista în Columbia
George Gulie, antrenorul de campioni, a murit. A fost găsit fără viață într-o încăpere a clubului
George Gulie, antrenorul de campioni, a murit. A fost găsit fără viață într-o încăpere a clubului
Delia Salchievici, adevărul despre apropierea de Ian! În ce relații au rămas cei doi după sărutul ...
Delia Salchievici, adevărul despre apropierea de Ian! În ce relații au rămas cei doi după sărutul controversat de la Desafio: „Am tot fost sunată”
Vezi toate știrile