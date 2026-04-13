Shop & Scroll: Lumea ascunsă a obsedaților de cumpărături îngropați în datorii

De: Diana Cernea 13/04/2026 | 22:10
Ce este Shop & Scroll?

În spatele fiecărui influencer stă o armată de oameni blocați în datorii, tentații și algoritmi care le golesc portofelul. Platformele au nevoie de influenceri, influencerii au nevoie de public. Dar cum rămâne cu cei influențați?

Totul începe aparent inocent. Cauți o nouă rutină sportivă, un truc de machiaj sau o activitate de wellness, iar TikTok îți servește exact ceva de care nu știai că ai nevoie.

Lumea ascunsă a TikTok-ului

Așa s-a trezit Antoinette Hocbo, o tânără pasionată de artă, împinsă de algoritm direct în brațele Pilates-ului — un sport născut în lagărele Primului Război Mondial, dar reinventat astăzi ca decor pentru viața aspiratională a influencerilor. Studiouri aerisite, ocheade în oglindă, matcha, corpuri filiforme și promisiunea unei versiuni mai bune a ta.

În câteva zile, Antoinette a plătit 199 de dolari pentru cursul online al unei instructoare recomandate masiv pe TikTok, și-a cumpărat accesorii speciale și a început transformarea.

Apoi, algoritmul a trecut la următoarea obsesie: iPad-uri pentru desen digital, un arsenal de machiaje promovate în GRWM-uri și produse virale de pe TikTok Shop. Rezultatul? O casă plină de lucruri rareori folosite și senzația dezarmantă că nu știe dacă decide singură sau dacă aplicația decide pentru ea.

Lumea ascunsă a obsedaților de cumpărături

Conform publicației The Verge, fenomenul este unul generalizat. De la tinere abia ieșite de pe băncile facultății, îngropate în datorii, dar cu „o nevoie” stringentă de botine Chloé văzute într-un serial, până la oameni care își cheltuie salariul pe lucruri care le promit un stil de viață mai frumos. Și totul se întâmplă într-un mediu în care fiecare clip, fie el sponsorizat sau nu, devine o sugestie de a cumpăra ceva.

Marketingul e omniprezent. Produsele apar în vloguri, în unboxing-uri, în tutoriale, în simple cadre cu cineva vorbind. Uneori nici nu ești atent la mesaj, dar e suficient să întrebi, fără să vrei, „De unde e bluza?”. Iar TikTok Shop transformă orice utilizator într-un potențial vânzător.

Shop & Scroll, un pericol

Ironia este că mulți creatori de conținut avertizează publicul asupra pericolelor consumului compulsiv, dar chiar și aceste confesiuni generează întrebări despre cercei, rimel sau haine.

Într-o lume în care fiecare scroll este o invitație de a cumpăra ceva, iar platformele ne transformă, pe neobservate, în panouri publicitare ambulante, se ridică o întrebare tulburătoare: cine influențează, de fapt, pe cine?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Pălăria din exil a lui Napoleon, descoperită după decenii, va fi expusă lângă Paris
Pălăria din exil a lui Napoleon, descoperită după decenii, va fi expusă lângă Paris
Marius Tucă Show începe marți, 14 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. ...
Marius Tucă Show începe marți, 14 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Finalul civilizat a fost doar de fațadă! Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal ...
Finalul civilizat a fost doar de fațadă! Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți
Ce crede Pavel Stratan despre Edward Sanda. Mesajul sincer pentru fiica sa, Cleopatra: „Am avut încredere”
Ce crede Pavel Stratan despre Edward Sanda. Mesajul sincer pentru fiica sa, Cleopatra: „Am avut încredere”
Emilia Dorobanțu a divorțat în mare secret?! Nici Paștele n-a mai îndreptat lucrurile!
Emilia Dorobanțu a divorțat în mare secret?! Nici Paștele n-a mai îndreptat lucrurile!
Iuliana Beregoi a făcut tot posibilul să-i despartă, dar a rămas cu buza umflată. Rivala Andreei ...
Iuliana Beregoi a făcut tot posibilul să-i despartă, dar a rămas cu buza umflată. Rivala Andreei Bostănică a încercat să-i „spargă casa” unui celebru artist
Vezi toate știrile