Shop & Scroll: Lumea ascunsă a obsedaților de cumpărături îngropați în datorii

În spatele fiecărui influencer stă o armată de oameni blocați în datorii, tentații și algoritmi care le golesc portofelul. Platformele au nevoie de influenceri, influencerii au nevoie de public. Dar cum rămâne cu cei influențați?

Totul începe aparent inocent. Cauți o nouă rutină sportivă, un truc de machiaj sau o activitate de wellness, iar TikTok îți servește exact ceva de care nu știai că ai nevoie.

Lumea ascunsă a TikTok-ului

Așa s-a trezit Antoinette Hocbo, o tânără pasionată de artă, împinsă de algoritm direct în brațele Pilates-ului — un sport născut în lagărele Primului Război Mondial, dar reinventat astăzi ca decor pentru viața aspiratională a influencerilor. Studiouri aerisite, ocheade în oglindă, matcha, corpuri filiforme și promisiunea unei versiuni mai bune a ta.

În câteva zile, Antoinette a plătit 199 de dolari pentru cursul online al unei instructoare recomandate masiv pe TikTok, și-a cumpărat accesorii speciale și a început transformarea.

Apoi, algoritmul a trecut la următoarea obsesie: iPad-uri pentru desen digital, un arsenal de machiaje promovate în GRWM-uri și produse virale de pe TikTok Shop. Rezultatul? O casă plină de lucruri rareori folosite și senzația dezarmantă că nu știe dacă decide singură sau dacă aplicația decide pentru ea.

Lumea ascunsă a obsedaților de cumpărături

Conform publicației The Verge, fenomenul este unul generalizat. De la tinere abia ieșite de pe băncile facultății, îngropate în datorii, dar cu „o nevoie” stringentă de botine Chloé văzute într-un serial, până la oameni care își cheltuie salariul pe lucruri care le promit un stil de viață mai frumos. Și totul se întâmplă într-un mediu în care fiecare clip, fie el sponsorizat sau nu, devine o sugestie de a cumpăra ceva.

Marketingul e omniprezent. Produsele apar în vloguri, în unboxing-uri, în tutoriale, în simple cadre cu cineva vorbind. Uneori nici nu ești atent la mesaj, dar e suficient să întrebi, fără să vrei, „De unde e bluza?”. Iar TikTok Shop transformă orice utilizator într-un potențial vânzător.

Shop & Scroll, un pericol

Ironia este că mulți creatori de conținut avertizează publicul asupra pericolelor consumului compulsiv, dar chiar și aceste confesiuni generează întrebări despre cercei, rimel sau haine.

Într-o lume în care fiecare scroll este o invitație de a cumpăra ceva, iar platformele ne transformă, pe neobservate, în panouri publicitare ambulante, se ridică o întrebare tulburătoare: cine influențează, de fapt, pe cine?

Reel-urile de pe Instagram, o dovadă de iubire? Ritualul ciudat care a înlocuit afecțiunea și conversația în sânul familiei

Generația Z folosește cel mai des telefonul pentru a încheia o relație. Comunicarea digitală schimbă modul în care iubim și cum ne despărțim