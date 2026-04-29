Și-a dezgropat sora și a venit cu scheletul la bancă. Trebuia să dovedească că este decedată pentru a primi banii din cont

La nivel politic, ministrul din Odisha, Suresh Pujari, a criticat ferm situația. El a descris-o ca un exemplu de „lipsă de abordare umană” și a anunțat posibile sancțiuni pentru cei considerați responsabili. Totodată, reprezentanții opoziției au condamnat incidentul, acuzând insensibilitatea sistemului bancar din mediul rural.

Un videoclip în care Jitu Munda transporta rămășițele surorii sale la sucursala bancară din Maliposi a devenit viral pe rețelele sociale. Acesta a stârnit reacții puternice. Indian Overseas Bank a transmis că incidentul a fost generat de lipsa de informare. Astfel, a precizat că solicitarea de retragere a banilor va fi tratată cu prioritate imediat ce va fi emis certificatul de deces.

La o zi după incident, banca-mamă, Indian Overseas Bank, a clarificat că angajații nu au solicitat în niciun moment prezența fizică a persoanei decedate, ci doar acte legale valide, precum certificatul de deces și documentele de succesiune necesare pentru astfel de operațiuni.

Oamenii legii au transmis că îl vor sprijini pe Jitu Munda în obținerea certificatului de moștenitor și a celorlalte documente necesare pentru accesarea fondurilor rămase de la Kalara Munda.

Autoritățile au precizat că situația a apărut în principal din cauza lipsei de informare. Oamenii legii au subliniat că Jitu Munda nu cunoștea pașii legali necesari pentru accesarea fondurilor. Reprezentanții instituției i-au explicat ulterior procedura corectă pentru retragerea banilor din contul Kalara Munda. După aceste clarificări, bărbatul s-a întors în comunitatea sa și a reînhumat rămășițele surorii sale.

Neînțelegând cerințele procedurale și lipsa documentelor necesare, Jitu Munda a recurs la un gest șocant. A dezgropat rămășițele surorii sale, Kalara Munda, le-a introdus într-un sac și le-a dus la bancă pentru a demonstra decesul acesteia. Acțiunea sa i-a surprins profund pe cei aflați la fața locului.

Jitu Munda a declarat că a mers de mai multe ori la bancă pentru a retrage banii surorii sale, Kalara Munda, însă i s-ar fi spus că aceasta trebuie să fie prezentă pentru finalizarea operațiunii. Exasperat de situație, el a recurs la gestul extrem de a dezgropa rămășițele și de a le transporta la bancă. Mai mult de atât, bărbatul a ales să le care pe umăr.

Potrivit poliției, bărbatul este analfabet și nu înțelege termeni precum „moștenitor legal” sau „titular desemnat”. Prin urmare, funcționarii nu ar fi reușit să îi explice clar procedurile. De asemenea, reprezentanții băncii au susținut că acesta s-ar fi prezentat inițial în stare de ebrietate și ar fi devenit recalcitrant înainte de a reveni cu rămășițele umane, ceea ce a amplificat tensiunea situației.

În urma reacțiilor publice, administrația districtului Keonjhar i-a acordat un ajutor de 30.000 de rupii din fondul Crucii Roșii. Ulterior, autoritățile au intervenit pentru a facilita transferul sumei rămase în contul surorii sale — 19.402 rupii, inclusiv dobânda — direct către Jitu Munda.

CITEȘTE ȘI: Cât ne costă fiecare zi de spitalizare. Cazul care a scos la iveală nereguli grave

Amedeea a fost dată dispărută pe 3 aprilie 2026. Ireal unde a fost găsită 15 zile mai târziu