Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu sunt pe cale să înceapă un nou război? Aceasta este întrebarea, în contextul în care vaccinarea copiilor pare să reprezinte o adevărată problemă între ei. Fosta prezentatoare TV refuză să-și dea acceptul, iar ex-soțul ei e prins la mijloc. CANCAN.RO are informații și declarații exclusive!

Vaccinarea copiilor a devenit un nou motiv de tensiune între Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu! Fostul soț al ex-prezentatoarei TV afirmă că fiul cel mare, în vârstă de 14 ani, și-ar dori să se imunizeze împotriva virusului SARS-CoV-2, însă, minor fiind, are nevoie de acordul mamei sale. Acord pe care Adriana nu vrea nici în ruptul capului să și-l dea.

„Copilul a cerut să se vaccineze, nu am cerut eu”

”Eu n-am de gând să fac nimic, ce pot eu să fac? La vaccin, până în 18 ani, trebuie acordul părinților. Și cam ce ar trebui să fac eu, sau cam ce aș putea eu să fac?

I-am trimis adresă scrisă Adrianei, la cererea copilului, a trimis adresă scrisă că a cerut în mod imperativ să meargă să îi dea o declarație notarială cu acordul pentru vaccinare și a spus aici că ea nu este de acord. La revedere! Nu este de acord, asta este! Până la 18 ani sunt nevaccinați.

Copilul a cerut să se vaccineze, nu am cerut eu. Are 14 ani cel mare și vrea și el să meargă cu gașca, cu echipa, probabil. Mă gândesc că are un interes pentru că vrea să se vaccineze și nu, nu știu despre ce e vorba că nici nu mă interesează. M-a rugat să îi scriu hârtie mămicii lui, i-am scris hârtie mămicii lui să îi dea accordul de vaccinare notarial, nu am primit niciun răspuns, asta e!” , ne-a declarat Silviu Prigoană.

Silviu Prigoană: „Nu intervin eu în relațiile dintre ei!”

Întrebat dacă această situație ar putea eroda relația dintre băieții lui și mama lor, Silviu Prigoană a replicat că nu-l privește acest aspect.

„Relația copiilor cu mămica lor este fix problema mămicii lor și a a copiilor, nu este problema mea personală, deci nu intervin eu în relațiile dintre ei. Mai ales că cel mare are 14 ani, nici nu trebuia să cer eu consimțământul în scris. Trebuia să îl ceară fiul ei și să vi-l dea sau nu și cu asta basta, nu trebuia să mă bage pe mine la mișto în povestea asta”, a mai adăugat Silviu Prigoană.

Contactată de reporterii CANCAN.RO, Adriana Bahmuțeanu a vorbit pe marginea acestui subiect și, cumva, a demontat declarațiile fostului soț. Legea nu o obligă să fie de acord cu vaccinarea fiilor săi, iar ea nu vrea să-și asume posibilele efecte adverse ale acestui ser.

„Ideea este următoarea, în acest moment nu este obligatorie vaccinarea copiilor. Este obligatorie, există vreo lege în acest sens? Nu! Și atunci nu văd de ce să mă oblige pe mine cineva să efectuez un act medical asupra copiilor mei, atât timp cât nu este obligatoriu. Da?

Sunt părinte și deocamdată avem custodie comună, eu și cu domnul Prigoană. Suntem doi! Eu așa consider, că în acest moment nu este obligatoriu, nu este o lege în acest sens, nu au de ce să se vaccineze copii. Deci au acces la școală, în alte locuri, au acces și nevaccinați”, ne-a declarat Adriana Bahmuțeanu.

„Nu văd de ce m-aș expune unui risc inutil”

În ceea ce privește faptul că băieții celor doi, în acest context, nu și-ar mai dori să meargă în căminul mamei lor, fosta prezentatoare TV a punctat din nou.

„Noi avem un proces la tribunal, o să discutăm în fața judecătorului care sunt motivele pentru care copiii vin sau nu vin la mine sau la el, este o altă problemă. Când există un divorț conflictual și părinții nu se înțeleg, cel mai mult suferă copiii.

Faptul că eu am o concepție și că tatăl lor are o altă concepție, este discuția noastră între părinți. Nu cred că este cazul să o expunem în spațiul public. Eu, personal, consider că atât timp cât nu mi se arată efectele secundare ale vaccinării copiilor, atât timp cât în toată presa apar tot felul de articole despre miocardită la adolescenți, eu nu vreau să îmi asum acest risc!

Atât timp cât nu este lege, când nu există un responsabil, deci producătorul nu este responsabil, nu văd cine răspunde dacă, Doamne ferește, băiatul meu, care este adolescent, face o miocardită. Nu văd de ce m-aș expune unui risc inutil, de ce aș expune copilul unui risc inutil.

Divergențele de opinie dintre mine și domnul Prigoană sunt divergențe de opinie între doi părinți. Este simplu! Și consider că trebuie să le rezolvăm în spațiul privat, nu în spațiul public.

Atât timp cât nu este o lege care să impună asta, când nu mi se poate cere mie ca să ia copiii certificat verde, pentru că nu e lege, în România vaccinarea nu este obligatorie” , a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

