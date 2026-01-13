Acasă » Știri » Simona Pătruleasa are o dietă minune. Trucul care o menține fresh la 51 de ani

Simona Pătruleasa are o dietă minune. Trucul care o menține fresh la 51 de ani

Simona Pătruleasa continuă să fie un exemplu pentru toate femeile din România. Ajunsă la vârsta de 51 de ani, prezentatoarea de știri are o formă demnă de invidiat și dă impresia că anii trec invers pentru ea. Cum reușește să își mențină silueta? A spus tot!

Simona Pătruleasa este una dintre cele mai cunoscute și iubite prezențe din televiziunea românească. Vedeta a reușit să se mențină în topuri prin eleganța ei și modul în care pur și simplu nu lasă anii să treacă peste ea, devenind astfel un model pentru femei.

Simona Pătruleasa a mărturisit secretul care stă în spatele siluetei de invidiat la vârsta de 51 de ani: postul intermitent. Știrista a spus că nu mai consumă nimic după ora 18:30, iar acest lucru reprezintă o pauză de 16 ore până la următoarea masă, timp în care organismul are timp să se detoxifice.

Mai mult, știrista a mărturisit că bea apa sau ceai pentru a evita dulciurile în timpul săptămânii, iar aceste sacrificii sunt necesare pentru a reuși să se mențină.

„Când îmi este foame, beau apă sau ceai. Am renunțat la dulciuri în timpul săptămânii și le consum doar în weekend. Aceste mici sacrificii sunt necesare, mai ales că metabolismul nu mai este la fel ca în tinerețe”, a declarat Simona Pătruleasa pentru viva.ro.

Dar nu este de ajuns. Vedeta are grijă și să își pună corpul în mișcare, așa că face sport acasă zilnic pentru aproximativ 45 de minute. Simona Pătruleasa face abdomene, stretching și se folosește de gantere. Când vine vorba de îngrijirea tenului, știrista are ritualuri simple, dar constante: peeling și mască de față.

„Îmi place să fac lucruri de bun-simț, să am grijă de mine fără să exagerez”, a adăugat ea.

