Acasă » Știri » Singura „bomba calorică” recomandată de medicul Mihaela Bilic: „Este alimentul creierului”

Singura „bomba calorică” recomandată de medicul Mihaela Bilic: „Este alimentul creierului”

De: Anca Chihaie 23/01/2026 | 08:09
Singura bomba calorică recomandată de medicul Mihaela Bilic: Este alimentul creierului

Puține concepte stârnesc mai multă confuzie decât ideea de „bombă calorică” asociată cu un beneficiu pentru sănătate. Totuși, în nutriția modernă, densitatea calorică nu mai este privită automat ca un defect, ci ca o caracteristică ce trebuie analizată în contextul calității nutrienților, al efectului asupra sațietății și al impactului metabolic pe termen lung. În această logică se înscrie și abordarea promovată de medicul nutriționist Mihaela Bilic, cunoscută pentru modul în care explică pe înțelesul publicului larg paradoxurile alimentației contemporane.

Unul dintre cele mai discutate exemple este asocierea dintre pâine și unt, o combinație considerată de mulți drept simbolul excesului caloric. În realitate, această asociere este prezentată ca un aliment cu valoare funcțională pentru organism, în special pentru sistemul nervos. Untul, deși este o grăsime concentrată, conține nutrienți esențiali care îl diferențiază clar de alte surse lipidice intens procesate.

De ce recomandă medicul Mihaela Bilic pâinea cu unt

Din punct de vedere nutrițional, untul este o grăsime de origine animală, bogată în vitamine liposolubile, în special vitamina A și vitamina D. Acestea joacă un rol important în sănătatea creierului, a sistemului imunitar și a metabolismului osos. Vitamina A este esențială pentru funcționarea neuronilor și pentru menținerea integrității celulare, iar vitamina D este implicată în reglarea inflamației și în funcționarea optimă a sistemului nervos. Într-o alimentație modernă în care deficitul de vitamine liposolubile este frecvent, untul poate deveni o sursă valoroasă, atunci când este consumat în cantități rezonabile.

Un alt argument care susține includerea untului în alimentație este stabilitatea sa chimică. Fiind o grăsime saturată, untul este mult mai rezistent la oxidare comparativ cu multe uleiuri vegetale rafinate. Acest aspect este relevant deoarece grăsimile instabile, supuse proceselor industriale sau încălzirii excesive, pot genera compuși nocivi pentru organism. În contrast, untul își păstrează structura mai bine și este mai apropiat de forma sa naturală, ceea ce îl face mai ușor de metabolizat.

Pâinea, la rândul ei, joacă un rol important în această combinație. Atunci când este aleasă corect, din surse simple și cu un conținut minim de ingrediente artificiale, pâinea furnizează carbohidrați necesari funcționării creierului. Creierul utilizează glucoza drept combustibil principal, iar lipsa acesteia poate duce la scăderea concentrării, iritabilitate și oboseală mentală. Asocierea pâinii cu o grăsime de calitate încetinește absorbția carbohidraților și contribuie la menținerea unui nivel stabil al glicemiei.

Citește și: Ce se ascunde în pâinea cumpărată zilnic din supermarket. Te îmbătrânește și nici nu îți dai seama

Citește și: Alimentul adorat de pensionarii români care îți scurtează viața cu 10 ani. Medicul Vlad Ciurea avertizează: „Este otravă pentru creier!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea
Știri
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect…
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
Știri
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
Gandul.ro
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
„Drumul Morții” DN2, pe lista schimbărilor după finalizarea A7. Ce se întâmplă cu E85?
Promotor.ro
„Drumul Morții” DN2, pe lista schimbărilor după finalizarea A7. Ce se întâmplă cu E85?
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
Gandul.ro
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
Nick și Cătălina de la Power Couple au făcut anunțul despre divorț: ”Ne certam toată ziua”
Nick și Cătălina de la Power Couple au făcut anunțul despre divorț: ”Ne certam toată ziua”
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru ...
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Nicușor Dan, anunț de ultim moment! România ar putea trimite soldați în zona arctică
Nicușor Dan, anunț de ultim moment! România ar putea trimite soldați în zona arctică
Portretul unei antreprenoare care joacă ofensiv în business, în timp ce soțul ei marchează pe teren
Portretul unei antreprenoare care joacă ofensiv în business, în timp ce soțul ei marchează pe teren
Vezi toate știrile
×