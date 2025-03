Șoc total pentru ispita de la ”Insula Iubirii”: bani și poze indecente de la femei! ”Nu aș face așa ceva în vecii vecilor!” Poliția a intrat pe fir și… Cine i-a pus gând rău?!

Beni de la Insula Iubirii trece prin momente foarte neplăcute. După ce și-a pierdut tatăl acum câteva săptămâni, ispita masculină a fost chemat și la secția de Poliție, după ce cineva i-a pus gând rău! CANCAN.RO are toate detaliile poveștii.

Beni de la Insula Iubirii este pus într-o mare încurcătură, asta după ce în urmă cu câteva săptămâni tânărul a suferit o pierdere enormă: tatăl lui s-a stins din viață. Acum, ispita sezonului opt tună și fulgeră după ce o persoană necunoscută se dă drept el pe rețelele de socializare și cere bani și poze indecente femeilor, folosindu-se de numele lui. Din păcate, fetele au căzut în această capcană, iar una dintre victime a trimis și bani impostorului cu pricina.

Acum, iubitul Diandrei de la Survivor face un apel către toți urmăritorii lui din online să nu cadă în plasa persoanei care i-a furat identitatea:

”După ce l-am pierdut pe tata în urmă cu câteva zile, trec printr-o altă problemă. Cineva se dă drept mine pe rețelele de socializare și îmi fură identitate. Mai grav este că a contactat mai multe fete în numele meu cărora le-a cerut bani și poze indecente. Eu nu aș face niciodată așa ceva, vă dați seama, nu este genul meu și eu nu aș cere niciodată bani femeilor”, a declarat Beni.

Beni de la Insula Iubirii, chemat la Poliție

Ba mai mult, din păcate, ispita a fost deja sunată și chemată la secția de Poliție, pe motiv că ar fi acuzat de înșelăciune. Pentru CANCAN.RO, Beni susține că nu are nicio vină și că totul a fost înscenat împotriva lui.

”Din păcate, una dintre ele a căzut în plasa acestui om și i-a transferat niște bani. Îmi pare rău pentru ea, dar repet, nu eram eu, eu nu fac așa ceva. Am fost sunat și chemat să mă prezint la Poliție pe motiv de înșelăciune. Mi-a căzut fața, am înnebunit când am auzit. Cine mă cunoaște știe că nu aș face așa ceva în vecii vecilor. Mă voi prezenta în fața domnilor poliștiști ca să explic totul și ca să încerc să fac dreptate. E inadmisibil așa ceva și nu știu cine mi-a pus gând rău. Nu am dușmani. Repet, nimeni nu trebuie să trimită nimic pentru mine, nu sunt eu, cineva doar se ține de glume extrem de proaste”, a adăugat ispita de la Antena 1.

