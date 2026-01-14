Acasă » Știri » Sofia Vicoveanca, prima imagine de pe patul de spital. Cum arată la 3 zile de la infarct

De: Irina Vlad 14/01/2026 | 23:37
Sofia Vicoveanca, prima imagine de pe patul de spital. Cum arată la 3 zile de la infarct
Au trecut 3 zile de când Sofia Vicoveanca (84 de ani) a fost la un pas de o nenorocire. Duminică, 11 ianuarie 2026, a suferit un infarct, fapt ce i-ar fi putut pune viața în pericol, însă recent, în spațiul public a apărut prima imagine cu interepreta de muzică populară.

Duminică, 11 ianuarie 2026, Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. A fost internată de urgență pe secția ATI a spitalului din Suceava, unde a rămas sub supravegherea medicilor specialiști. Monitorizată permanent, artista se află acum într-o perioadă de recuperare.

Sofia Vicoveanca, prima imagine după ce a făcut infarct

În aceste momente, Sofia Vicoveanca se află internată pe secția de cardiologie a spitalului din Suceava. Cel mai probabil, artista va rămâne acolo până când se va afla în afara oricărui pericol și până când starea sa de sănătate îi va permite să se îngrijească singură. Recent, chiar de pe patul de spital, aceasta a vorbit despre perioada delicată prin care trece.

„Am nevoie de urare și de sănătate. Sunt în pat, deocamdată. Nu încerc să… stau, aștept efectul medicamentelor pe care le-am luat și stau întinsă în pat, învelită. O să vină băiatul meu să aibă grijă de mine. Sunt la mâna medicilor, nu pot să întreb (n.r. când va fi externată). Cred că am avut și un mic infarct și răceală, nu știu. Cine știe ce se întâmplă.

Are cine să mă întrebe de sănătate, și vecini, și lume, și pe Facebook, dacă v-ați uitat. Sper să mă ajute Dumnezeu să ies. Sunt și obosită, că nu prea am dormit (…) Nu-mi place toată povestea (…) Faptul că s-a supărat inimioara mea și mi-a făcut figura… nu-mi place. Doamne ajută! Știe Domnul ce face”, a declarat Sofia Vicoveanca, într-un interviu.

La trei zile de internarea în spital, Sofia Vicoveanca a apărut în spațiul public aproape neschimbată. Un apropiat a încărcat o fotografie cu ea, pe social media, imagine care i-a făcut pe fani să respire ușurați. Deși vizibil slăbită și în recuperare, interpreta de muzică populară s-a prezentat cu un zâmbet larg pe buze, semn că starea sa de sănătate este pe o pantă ascendentă – vezi AICI prima fotografie cu Sofia Vicoveanca după ce a suferit un infarct.

Ce spune Sofia Vicoveanca despre ritualul ei de sănătate. Vedeta a suferit un infarct în dimineața zilei de 11 ianuarie

Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava

