Sorin Brotnei şi-a făcut talentul cu o blondă şi-o brunetă! Când soţia nu-i prin preajmă, câştigătorul de la Asia Express flirtează

De: Andrei Iovan 11/08/2025 | 17:52
Ziua în amiaza mare, Sorin Brotnei a ieșit prin oraș să se bucure de vremea bună. Sociabil, așa cum îl știm, câștigătorul de la Asia Express de anul trecut a făcut și o scurtă oprire la o terasă, acolo unde a schimbat câteva vorbe cu două doamne care își savurau liniștite cafeluța, dar cel mai important, le-a făcut să râdă. Nimic de obiectat, până aici, este de apreciat faptul că fostul membru al trupei Akcent are simțul umorului, care este apreciat de persoanele cu care interacționează. Însă ce părere are oare soția sa despre activitățile sale? CANCAN.RO are imagini tari cu artistul, devenit între timp antreprenor, care nu doar că a binedispus doamnele cu pricina, ci a făcut și un gest total neașteptat, în văzul tuturor. 

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Sorin Brotnei are veleități de cuceritor, mai ales dacă ne gândim la trecutul său. Pe vremea în care făcea parte din trupa Akcent și se bucura de un succes fulminant, roiau domnișoarele cu duiumul în jurul său. A avut mai multe relații de-a lungul timpului, a fost și logodit, însă relația a fost destinată eșecului. A mai fost surprins în compania câtorva domnișoare, însă s-a liniștit în urmă cu 8 ani, atunci când și-a găsit jumătatea, pe Ramona, care i-a dăruit și o fetiță.

Sorin Brotnei a binedispus două doamne la o terasă.
Sorin Brotnei a binedispus două doamne la o terasă.

Sorin Brotnei a mai avut câteva tentative de a da lovitura în muzică, însă fără succes, așa că s-a reorientat către antreprenoriat. Apoi a ajuns din nou în atenția tuturor, după ce a participat la Asia Express, cu Nicolai Tand, de unde s-au întors acasă victorioși, cu marele premiu, iar la vremea aceea, spunea că își dorește să își achiziționeze o motocicletă cu banii câștigați, însă nu știa dacă va fi de acord soția sa cu lucrul acesta. Apropo de soție, știți cum se spune, „când pisica nu-i acasă…”

Sorin Brotnei, gest neașteptat în public

Imediat cum a ajuns în fața doamnelor, zâmbetele au și apărut pe chipurile lor. Nu știm exact ce le-a spus câștigătorul Asia Express, dar imaginile vorbesc de la sine. Sorin Brotnei s-a înarmat cu cele mai bune glume, iar reacțiile au fost pe măsură. Doar că la un moment dat, a făcut un gest total neașteptat, care, ce-i drept, nu prea ar trebui executat în fața unor doamne. Probabil avea impresia că nu observă nimeni ce face cu mâinile pe la spate, și a încercat să rezolve o situație care îl jena, chiar la buzunarele din spate ale pantalonilor. Ferm convins că nimeni n-a sesizat nimic, a mai schimbat două-trei vorbe cu cele două domnițe, apoi a plecat.

Cât despre ținuta pe care a purtat-o Sorin Brotnei, a optat pentru una lejeră, perfectă pentru o zi toridă de vară. O pereche de jeansi scurți, un tricou alb simplu (cârcotașii ar putea spune că nici nu prea era călcat) și o pereche de espadrile bej.

CITEȘTE ȘI: Câştigătorul de la Asia Express şi-a pus "pofta"-n cui! Sorin Brotnei, totul despre căsnicia cu Ramona: „Mi-am dat seama că…"

